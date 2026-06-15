El Ayuntamiento de Dalías publica la convocatoria de subvenciones 2026 para asociaciones y entidades locales

GabinetedePrensa junio 15, 2026 0
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El Ayuntamiento de Dalías ha publicado la convocatoria de subvenciones para el ejercicio 2026 dirigida a asociaciones, colectivos y entidades locales sin ánimo de lucro, con el objetivo de seguir impulsando la participación ciudadana y respaldar las iniciativas que contribuyen al desarrollo social, cultural y deportivo del municipio.
La convocatoria cuenta con una dotación económica global de 66.000 euros contemplada en el presupuesto municipal para el presente ejercicio. De esta cantidad, 32.000 euros se destinarán a ayudas en régimen de concurrencia competitiva para proyectos y actividades de carácter cultural, mientras que otros 10.000 euros estarán dirigidos a iniciativas deportivas. Además, se reservan 24.000 euros para ayudas directas destinadas a entidades y colectivos que desarrollan una labor de especial interés para la localidad.
La cuantía total supone un incremento superior al 3% respecto al año anterior, reflejando el compromiso del equipo de gobierno con el fortalecimiento del tejido asociativo y el apoyo a las iniciativas que enriquecen la vida de los vecinos.
El alcalde de Dalías, Francisco Lirola, ha destacado que “las asociaciones y colectivos desempeñan un papel fundamental en la dinamización de nuestro municipio, promoviendo actividades que fomentan la convivencia, la participación y el desarrollo de numerosos proyectos de interés general. Desde el Ayuntamiento queremos seguir respaldando su trabajo y facilitar los recursos necesarios para que puedan continuar desarrollando su importante labor”.
Lirola ha subrayado además que “el incremento de la partida presupuestaria demuestra la apuesta firme de este equipo de gobierno por apoyar a quienes contribuyen diariamente al bienestar de nuestros vecinos y al crecimiento social, cultural y deportivo de Dalías. Estas ayudas son una herramienta esencial para fortalecer el movimiento asociativo local y garantizar que las iniciativas que benefician al conjunto de la ciudadanía puedan llevarse a cabo con mayores garantías, complementando las ayudas económicas con las infraestructuras y medios municipales aportados aen cada actividad como escenario y mobiliario, electricidad, sonido, policía local y protección civil, etc ”.
Las bases reguladoras publicadas en la web municipal www.dalias.es establecen los requisitos, criterios de valoración y procedimientos para la concesión de las subvenciones, garantizando los principios de publicidad, transparencia, objetividad e igualdad de oportunidades entre las entidades solicitantes. Las asociaciones interesadas podrán presentar sus solicitudes en el plazo de un mes desde su publicación en el BOP, acompañando la documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos
Con esta nueva convocatoria, el Ayuntamiento de Dalías reafirma su compromiso con el movimiento asociativo local, reconociendo la importancia de las entidades como motor de participación, cohesión social y promoción de actividades que contribuyen al desarrollo integral del municipio y a la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.

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