Miski Liu Suria

También existe la corrupción a nivel cósmico. Como es arriba, así es abajo.

Tsunami de revelaciones

Tiempos turbulentos

Corrupción galáctica

Cisma en la Federación

Santidad de la vida orgánica

Entendiendo el orden cósmico

La humanidad está despertando

El reinicio antiguo fue el Diluvio

Ascensión orgánica contra sintética

Divulgación ET y secretos gubernamentales

Los nuevos algoritmoscontra el contenido alternativo han reducido el número de mis visualizaciones. Si valora esta información, puedeapoyar a este canal a través del botón de donaciones que está en la esquina superior izquierda de mi blog. Desde el móvil, hay que poner la versión web para poder hacer clic en el icono de donar:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Se avecina un tsunami de revelaciones. Expertos de Hollywood, incluido Steven Spielberg, confirman la existencia de inteligencia no humana tras importantes testimonios. Se prevé que para este verano se revele toda la verdad sobre las visitas de seres de otros mundos.

Steven Spielberg acaba de dar un vuelco a la noticia, declarando a AP News que las imágenes de UAP de la Marina de 2017 y el testimonio de Grusch, Fravor y Graves de 2023 proporcionan pruebas abrumadoras de visitas extraterrestres. Su nueva película, Disclosure Day, se estrena el 12 de junio de 2026.

Luis Elizondo confirmó la presencia de seres no humanos en la Luna, con interferencia antigua en la evolución humana. Jeremy Corbell expuso el espionaje a los denunciantes, según el testimonio de James Erdman III, además de la manipulación de grabaciones mediante inteligencia artificial e indicios de productos biológicos e ingeniería inversa.

Todo ha culminado ayer martes 9 de junio, cuando Grusch se unió a los representantes Burlison, Luna, Burchett y Moskowitz en la escalera del Capitolio con el fin de exigir la presentación de todos los documentos, según la ley de divulgación de fenómenos aéreos no identificados.

Las naves, los productos biológicos, la investigación lunar y las antiguas injerencias son reales. Los laboratorios privados y los guardianes de la información no podrán mantener el secreto durante mucho más tiempo; la divulgación completa podría llegar en el verano de 2026. Nunca estuvimos solos.

🚨 DISCLOSURE TSUNAMI INCOMING: HOLLYWOOD ICON AND INSIDERS CONFIRM NHI REALITY! 🛸👽🔥



Steven Spielberg just flipped, telling AP News the 2017 Navy UAP footage and 2023 Grusch/Fravor/Graves testimony provide "overwhelming" evidence of alien visitation. His new film Disclosure… pic.twitter.com/leRfGc8uTH — OVERCLASSIFIED (@overclassifiedx) June 8, 2026

Mr. KidPool17 sostiene que el Triángulo de las Bermudas no es un misterio, sino un portal activo desde los años cuarenta donde desaparecen barcos y aviones sin dejar rastro porque no se hunden, sino que atraviesan el espacio a otro lugar o dimensión, e indica que existirían documentos militares que describen la zona como una apertura dimensional con condiciones electromagnéticas específicas y cíclicas. Afirma además que la Marina de EEUU conoce este fenómeno desde mediados del siglo XX y lo ha utilizado de forma deliberada para realizar tránsitos controlados, presentándolo como un misterio.

https://t.me/MrKidPool17

ORDEN CÓSMICO

En la historia inmensa y continua de nuestra galaxia, comenzamos a comprender que la Tierra no es una isla aislada, según Ismael Pérez. Formamos parte de un complejo entramado multidimensional de civilizaciones. Pero ¿quiénes son los actores que mueven los hilos y cómo influyen sus agendas en nuestro propio camino evolutivo?

Recientemente, un análisis exhaustivo de las estructuras de gobierno cósmico ha arrojado luz sobre la transición turbulenta que atraviesa nuestro mundo. Comprender estas organizaciones ya no es ciencia ficción; es un conocimiento esencial para cualquiera interesado en el futuro de la soberanía humana.

Fundada hace aproximadamente seis millones de años, la coalición de mundos ha funcionado como un enorme organismo diplomático y político. Imagínenla como una especie de Naciones Unidas cósmica, que abarca múltiples sistemas estelares y dimensiones, hasta la sexta dimensión. Su propósito ha sido regular el comercio, resolver los conflictos y mantener el orden.

Sin embargo, como cualquier organismo de gobierno de gran envergadura, la Federación es susceptible a los escollos de la burocracia y de la división en facciones. Entre 2021 y 2022, se produjo una escisión en su seno. Influenciados por agendas tecnocráticas y entidades que buscaban dirigir a la humanidad hacia un futuro sintético y controlado, algunas partes de la Federación se desviaron de sus principios originales de no injerencia.

Cuando comenzó a mostrar fisuras la Federación bajo la presión de la injerencia política, se separaron las civilizaciones que permanecieron leales a los principios de soberanía y libertad orgánica, y formaron la Alianza Galáctica. Esta coalición es el socio activo de la Alianza para la Tierra y de los sombreros blancos, que trabajan para asegurar el futuro de la humanidad.

Su mandato es simple pero profundo: proteger la soberanía planetaria y fomentar el despertar de la humanidad. Son la fuerza correctora que garantiza que no caigamos en un círculo vicioso de dependencia por influencias externas.

Mientras que la Federación y la Alianza se encargan de la diplomacia y la política, existe otra coalición superior llamada la Alianza Guardiana que opera a una frecuencia mucho más alta, abarcando las dimensiones 7 a 9 y más allá.

Los llamados ‘guardianes’ no gobiernan en el sentido humano de la palabra. Son los custodios del plan evolutivo universal. Su función es salvaguardar la integridad de las líneas temporales, la santidad de la vida orgánica y la conservación del libre albedrío. Dado que su autoridad emana directamente de su servicio al Creador Infinito, son prácticamente inmunes a la corrupción que puede asolar a los organismos políticos de dimensiones inferiores. Son los observadores y protectores silenciosos que garantizan el cumplimiento de la ley cósmica del libre albedrío.

ASCENSIÓN

Quizás la conclusión más importante sea la advertencia sobre nuestra ascensión. La ascensión sintética es el camino del control. Ofrece una ilusión de progreso mediante trampas de alta tecnología, manteniendo a la humanidad en un estado de dependencia de actores externos supuestamente ‘benévolos’, pero manipuladores. En cambio la ascensión orgánica es el objetivo correcto. Es el camino hacia la verdadera maestría espiritual y tecnológica, arraigada en la autogestión, la soberanía individual y el despertar de la conciencia colectiva.

Tanto la Alianza Guardiana como la Alianza Galáctica trabajan para asegurar que la humanidad elija el camino orgánico. Quieren que nos convirtamos en participantes cósmicos soberanos, no en meros sujetos de un experimento galáctico.

El futuro de la humanidad no estará determinado por el poder bruto de nuestra tecnología, sino por la conciencia con la que la guiemos. A medida que avanzamos hacia un futuro de mayor contacto cósmico, se nos llama a desarrollar madurez espiritual. Estamos pasando de una era de competencia y dependencia externa a otra era de cooperación y autoridad interior.

Ya sea que hablemos del papel de la flota Guardián Solar, la lucha contra la destrucción humana o los cambios energéticos entrantes de los eventos solares, el mensaje sigue siendo el mismo: está despertando la humanidad. Somos los artífices de nuestro propio destino. Al unirnos a quienes respetan nuestra soberanía y centrarnos en nuestra propia evolución espiritual, podemos afrontar estos tiempos turbulentos y ocupar el lugar que nos corresponde entre las estrellas.

https://www.youtube.com/watch?v=wUxoE9vPkBU&source_ve_path=OTY3MTQ&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Foperationdisclosureofficial.com%2F

REINICIO ANTIGUO

Antes de la caída bíblica, Adán y Eva tenían un código genético impecable, según David Clements. Sin fallos en el genoma. Mentes tan claras como el aire del Edén. Cuerpos diseñados para la resistencia. Las escrituras registran que Adán vivió 930 años. Matusalén, 969.

Imagina una sola vida consiguiendo lo que nosotros logramos en docenas de generaciones fugaces. Un solo intelecto podría dominar el fuego, moldear metales, cartografiar constelaciones, y crear dispositivos que hoy consideraríamos futuristas. Un genio antediluviano, trabajando incansablemente durante siglos, podría haber superado en apenas unas décadas a nuestras máquinas de vapor, aviones a reacción, procesadores y redes neuronales que a nosotros nos costó dos siglos desarrollar.

En aquellos tiempos crecieron los asentamientos, se multiplicó la sabiduría y surgió una metalurgia avanzada. El Génesis atribuye a Tubal-Caín la forja del bronce y el hierro, pero la rebelión envenenó el camino. Descendieron los llamados ‘vigilantes’ que son los ángeles caídos. Impartieron malas artes, perniciosas para la humanidad, como armamento, adivinación, hechicería y usura financiera babilónica.

Se mezclaron los genomas y surgieron los gigantes Nefilim, mitad humanos, mitad seres de otra especie. La humanidad anhelaba la divinidad mediante la tecnología materialista, el dominio y la rebeldía, no mediante el desarrollo de la conciencia espiritual basada en el amor, la humildad, la compasión y la sabiduría divina.

DILUVIO

El diluvio universal purgó el código corrupto, las fusiones impías y la revuelta tecnológica. Bajo la bóveda de vapor del firmamento antediluviano, la humedad se cernía densa, manteniendo las plantas en un verde infinito durante todo el año, y dando origen a bosques gigantes y bestias que crecían sin cesar: lagartos que se transformaban en dinosaurios a lo largo de los siglos.

Antes de la lluvia, «subía de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo» (Génesis 2:6). Una teoría sostiene que la vegetación protegía de los rayos cósmicos y de la luz ultravioleta, que dañan el ADN y aceleran el envejecimiento. Una mayor presión atmosférica y niveles de oxígeno nutrían las células, ralentizaban el daño oxidativo y permitían que los cuerpos vivieran mucho más tiempo: siglos en lugar de décadas.

Pero el diluvio lo destruyó todo. «En el año seiscientos de la vida de Noé, se abrieron las compuertas del cielo» según el Génesis 7:11. Se desvaneció la longevidad. La vida se acortó de nueve siglos a lo que vemos ahora. La radiación y la mutación se apoderaron de la tierra. Génesis 6:3 declaró el límite: «sus días serán ciento veinte años» pero ni siquiera llegamos a ellos hoy en día.

Pero la élite siempre ha buscado desafiar ese límite, recurriendo a pactos oscuros para subsistir. Esta es la antigua guerra de la mala semilla renacida: la progenie de los Vigilantes anhelando la juventud robada, la élite colaborando con el maligno para prolongar sus días.

https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=269284

https://professordavidclements.substack.com/p/the-singularity-and-the-ancient-reset

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Oro

Adelanto este tema antes de que lo publique resumido y descafeinado para evitar la censura:

El oro es un superconductor para la conciencia, según MrKidPool17. El oro no tiene valor por ser raro. Tiene valor porque es un superconductor de la conciencia.

Te dijeron que el oro es valioso porque es escaso, brillante y no se corroe. Esa es la excusa para explicar por qué todas las civilizaciones de la historia, sin excepción, lo trataron como algo sagrado. No decorativo. Sagrado.

Los egipcios lo llamaban «la carne de los dioses». Los sumerios decían que era la razón por la que los Anunnaki vinieron a la Tierra. Los textos védicos lo describen como un material que une los reinos físico y divino. Cada cultura antigua, de forma independiente, le atribuyó al oro el mismo significado espiritual. No porque sea bonito. Sino por lo que hace.

El oro es el superconductor monoatómico más eficiente conocido por la ciencia. En su estado monoatómico —átomos individuales no unidos a otros átomos de oro— exhibe propiedades que desafían las leyes de la física clásica. Resistencia eléctrica nula. Levitación en el campo magnético terrestre. Y una propiedad que ninguna revista científica convencional publicará: amplifica los campos bioeléctricos.

El cuerpo humano genera un campo electromagnético medible. Solo el corazón produce un campo detectable a 90 centímetros de distancia. El oro, en su forma monoatómica, amplifica este campo en un factor que, según estudios clasificados, oscila entre 10 y 1000 veces, dependiendo de la dosis y el método de ingestión.

Los faraones lo consumían. Se encontraron grandes cantidades de «oro blanco en polvo» —oro monoatómico procesado para su ingestión— en numerosos yacimientos egipcios. El «maná» descrito en los textos bíblicos coincide exactamente con la descripción física del oro monoatómico en polvo: blanco, escamoso, que aparece «de la nada» y produce estados de mayor conciencia y vitalidad física.

El Arca de la Alianza estaba revestida de oro, por dentro y por fuera. Dos superficies de oro separadas por madera de acacia, un aislante natural. La configuración exacta de un condensador. Un dispositivo que almacena y descarga energía eléctrica. El «propiciatorio» en la parte superior —dos querubines de oro enfrentados— es una antena.

No era una reliquia religiosa. Era un dispositivo. Una tecnología basada en oro que amplificaba el campo bioeléctrico de quien interactuara con él, produciendo la «voz de Dios» que Moisés afirmó haber escuchado. No se trataba de una intervención divina. Era una amplificación por resonancia mediante tecnología de superconductores de oro.

Por eso todos los bancos centrales del mundo acumulan oro. No como «respaldo financiero». El sistema financiero abandonó el respaldo en oro en 1971. Sin embargo, lo siguen acumulando. Obsesivamente. En secreto. Trasladándolo entre bóvedas en plena noche. Librando guerras por naciones que poseen grandes reservas de oro.

No lo quieren por dinero. Lo quieren por lo que hace. Lo que siempre ha hecho. Lo que toda civilización antigua sabía que hacía, antes de que ese conocimiento se perdiera.

La investigación sobre oro monoatómico realizada en instalaciones clasificadas desde la década de 1970 ha producido resultados que permanecen por encima de la clasificación nuclear. Los sujetos humanos que ingirieron oro monoatómico preparado informaron: comunicación telepática, conciencia precognitiva, curación drásticamente acelerada y lo que los investigadores describieron como “expansión de campo”: la capacidad de percibir e influir en eventos más allá de la ubicación física del cuerpo.

La “piedra filosofal” de la alquimia no era una metáfora. Era una receta. Para convertir el oro metálico en su estado monoatómico. Los alquimistas no intentaban hacer oro a partir de plomo. Intentaban hacer oro monoatómico a partir de oro metálico. La verdadera transformación nunca tuvo que ver con la riqueza. Tenía que ver con la conciencia.

Acapararon el oro. Enterraron la ciencia. Ridiculizaron la historia. Y se quedaron con la tecnología para sí mismos, mientras te vendían joyas de oro y te decían que su único valor era decorativo.

Cada bóveda de banco central está repleta del único material que amplifica la conciencia humana. Te dijeron que se trataba de dinero. Nunca se trató de dinero.

Acumulan oro en bóvedas subterráneas mientras te dicen que su valor es “financiero”. Los antiguos sabían lo que realmente significa. Ellos también. Comparte esto.

https://t.me/MrKidPool17

Relacionado