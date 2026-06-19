El Centro Andaluz de la Fotografía presenta en Almería la exposición ‘Un feliz desorden del tiempo’, de Rafael Trapiello

La muestra, que se puede ver en la Sala Imagina, propone una relectura del patrimonio mediterráneo a través de la fotografía contemporánea

El Centro Andaluz de la Fotografía (CAF), dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, presenta este viernes 19 de junio, a las 20:00 horas, ‘Un feliz desorden del tiempo’, una exposición del fotógrafo y artista visual Rafael Trapiello. Comisariada por Carmen Dalmau, reflexiona sobre la construcción de la identidad nacional a partir de una reinterpretación del patrimonio cultural mediterráneo. Se podrá visitar hasta el 27 de septiembre.

La propuesta expositiva reúne una selección de fotografías y foto-objetos realizados mediante procesos experimentales sobre materiales como mármol, espejo, cobre o vidrio, que configuran una instalación poética que invita al visitante a recorrer la historia mediterránea desde una perspectiva contemporánea. La muestra llega en un contexto marcado por el resurgir de los discursos ultranacionalistas y plantea una revisión crítica de las narrativas históricas dominantes para reivindicar una mirada más abierta, inclusiva y transversal sobre el Mediterráneo, entendido como un espacio compartido de memoria, cultura e intercambio.

El director del Centro Andaluz de la Fotografía, Juan María Rodríguez, ha destacado que “artísticamente, este trabajo, que ahonda en las múltiples posibilidades del campo expandido de la fotografía más allá de su clásica presentación en un soporte bidimensional, ratifica la voluntad del Centro Andaluz de la Fotografía por abrazar las prácticas contemporáneas que conectan a la fotografía con el resto de las artes visuales”.

El proyecto parte del histórico Grand Tour europeo de los siglos XVII al XIX como referencia conceptual. A través de un recorrido por España, Italia, Grecia, Turquía y Marruecos, Trapiello registra ruinas arqueológicas, esculturas antiguas y paisajes actuales para construir un relato visual sobre el territorio, la memoria y la identidad, y establece un diálogo entre pasado y presente.

La investigación del artista incorpora además una reflexión sobre la materialidad de la fotografía inspirada en el concepto de la pérdida del aura formulado por Walter Benjamin. Mediante procesos de transferencia sobre piedra, vidrio o metal, las imágenes adquieren una dimensión escultórica que convierte cada obra en una pieza única, donde el azar y las imperfecciones del soporte forman parte de su significado.

En palabras del propio Trapiello, “no se trata de glorificar monumentos o fechas, sino de abrir espacio a la multiplicidad de narrativas que habitan estos territorios y de dar valor a aquello que compartimos más allá de las fronteras impuestas”. Desde esta perspectiva, la exposición invita a reconsiderar las relaciones entre patrimonio e identidad a través de nuevas memorias visuales.

La exposición está comisariada por Carmen Dalmau, investigadora especializada en fotografía contemporánea, cuya trayectoria se ha desarrollado en los ámbitos editorial, curatorial y pedagógico. Es autora de los ensayos ‘Elogio de la mirada’ y ‘Las mujeres disparan’, dedicados al pensamiento fotográfico y a la aportación de las mujeres a la historia de este medio.

Rafael Trapiello es ingeniero de Caminos por la Universidad Politécnica de Madrid y fotógrafo desde 2006, Rafael Trapiello desarrolla una obra situada entre lo documental y lo poético, explorando el paisaje como un espacio donde confluyen historia, memoria y experiencia. Fue miembro del colectivo NOPHOTO entre 2014 y 2021 y es cofundador de Nación Rotonda.

Su trabajo investiga las posibilidades de la fotografía expandida mediante transferencias sobre materiales como mármol, vidrio o metal, desplazando la imagen hacia lo objetual y lo escultórico. Ha expuesto en instituciones como el Museo del Hermitage de San Petersburgo, la Bienal de Arquitectura de Venecia, el Centro de Arte Alcobendas, la Sala El Águila o el Centro José Guerrero, y recibió el Premio Fundación ENAIRE de Fotografía en 2023.

En el evento de inauguración actuará el DJ set de Los Agro con un formato híbrido entre la práctica artística, la intervención sonora y la mediación con el público, en consonancia con la narrativa de la exposición.

La programación en torno a ‘Un feliz desorden del tiempo’ se completará con varias actividades abiertas al público. El sábado 20 de junio, a las 11:00 horas, Rafael Trapiello y la comisaria Carmen Dalmau ofrecerán una visita guiada conjunta por la exposición. Ese mismo día, a las 19:00 horas, ambos participarán, junto al director del Centro Andaluz de la Fotografía, Juan María Rodríguez, en una conversación enmarcada en el ciclo ‘¿Qué ha sido de la fotografía?’, dedicada a profundizar en los planteamientos artísticos y conceptuales del proyecto. Asimismo, el domingo 21 de junio, a las 11:00 horas, Juan María Rodríguez realizará una visita guiada por la muestra.

Más información: www.centroandaluzdelafotografía.es

Relacionado