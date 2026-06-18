El Centro de Interpretación Patrimonial acoge la segunda sesión de la exposición ‘Almeránea’

La muestra reúne 27 fotografías de 27 artistas que ofrecen una mirada contemporánea sobre la transformación urbana y patrimonial de Almería

La Sala Jayrán del Centro de Interpretación Patrimonial (CIP) acoge desde hoy, 18 de junio, y hasta final de mes, la segunda sesión de la exposición fotográfica ‘Almeránea’, organizada por el Colectivo Fotográfico Desencuadre con la colaboración del Ayuntamiento de Almería. La muestra completa, debido al elevado número de obras presentadas, ha sido dividida en dos sesiones, celebrándose la primera durante el pasado mes de abril.

La exposición reúne 27 fotografías realizadas por otros tantos autores, que ofrecen una visión personal y contemporánea de la ciudad a través de su patrimonio, sus espacios urbanos y los cambios experimentados en los últimos años.

El concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, ha inaugurado la muestra y ha destacado el éxito de la primera sesión, visitada por cientos de almerienses y turistas. “Hoy presentamos la segunda parte de ‘Almeránea’, una propuesta que invita a descubrir una visión diferente de la Almería actual, reinterpretando su patrimonio histórico desde una mirada creativa, fresca y cercana”, ha señalado.

El edil ha subrayado además la singularidad de una ciudad “capaz de combinar tradición y modernidad”, donde conviven referentes históricos como la Alcazaba o La Chanca con nuevos desarrollos urbanos y espacios contemporáneos. “Las fotografías reflejan esa identidad diversa y en constante evolución, mostrando enclaves tan representativos como el Paseo, la Plaza Vieja o la integración Puerto-Ciudad”, ha añadido.

Por su parte, la presidenta del Colectivo Fotográfico Desencuadre, Marina Rodríguez, ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento para hacer posible esta segunda edición y ha destacado la implicación de los socios del colectivo. “Cada imagen refleja una mirada personal sobre la ciudad y, en conjunto, construyen un retrato del momento de transformación que vive actualmente Almería”, ha explicado.

Rodríguez ha señalado que la riqueza y cantidad de trabajos presentados ha permitido configurar dos exposiciones consecutivas, consolidando una iniciativa que pone en valor la fotografía como herramienta de interpretación y difusión del patrimonio urbano.

Horario de verano en los espacios museísticos

Durante la inauguración, Pérez de la Blanca ha recordado que la exposición puede visitarse en horario de mañana, de martes a domingo, de 10:30 a 13:30 horas, y por las tardes, de martes a sábado, de 18:00 a 21:00 horas.

Asimismo, ha señalado que tanto el Centro de Interpretación Patrimonial como el resto de espacios museísticos municipales han adaptado su horario de verano, retrasando una hora la apertura vespertina para evitar las franjas de mayor calor.

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