Una operación conjunta entre Policía Local, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera desmantela en Almería uno de los mayores puntos de venta de ropa falsificada detectados en la provincia



Intervenidas cerca de cinco mil prendas y pares de calzado falsificados, en una de las mayores actuaciones contra la propiedad industrial

Los investigados promocionaban los productos en TikTok y grupos de WhatsApp, con especial seguimiento entre público adolescente

Utilizaban una vivienda social en El Puche como tienda clandestina mientras residían en otro domicilio en Huércal de Almería aprovechándose de la ayuda pública



Un equipo conjunto de Policía Local de Almería, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera ha desmantelado en la capital un relevante punto de distribución de productos falsificados en una operación en la que se han intervenido alrededor de cinco mil prendas de vestir y calzado deportivo que imitaban marcas de reconocido prestigio. A los investigados se les atribuye un delito contra la propiedad industrial.



La investigación se inició hace cuatro meses tras detectarse indicios de que una vivienda del barrio de El Puche estaba siendo utilizada como almacén y establecimiento clandestino de venta. Desde ese momento se estableció un dispositivo conjunto basado en vigilancias discretas sobre el inmueble, control de movimientos de mercancía y análisis de envíos, complementado con el rastreo sistemático de fuentes abiertas, especialmente redes sociales.

El seguimiento en plataformas como TikTok y en grupos cerrados de WhatsApp permitió documentar la oferta continuada de prendas falsificadas, la difusión de catálogos digitales y la captación de compradores. Este canal de comercialización convirtió el domicilio en un punto de venta ampliamente conocido, especialmente entre adolescentes, que acudían tras concertar la adquisición de los productos.



Las gestiones practicadas permitieron identificar a un matrimonio residente en Huércal de Almería como presuntos responsables de la actividad. En noviembre se interceptó un primer vehículo que transportaba ropa retirada del inmueble investigado. Ya en febrero, ante la sospecha de que pretendían vaciar el local, se estableció un operativo conjunto que culminó con la interceptación de dos vehículos cargados de mercancía y la posterior entrada y registro judicial de la vivienda, donde se localizó el grueso del material intervenido. Asimismo, fue bloqueado un envío gestionado a través de paquetería que contenía nuevo calzado falsificado.

El volumen de efectos incautados -muy superior al habitual en este tipo de actuaciones en la provincia- evidencia la dimensión de la red de distribución. Las prendas reproducían logotipos y diseños protegidos, comercializándose a precios sensiblemente inferiores a los oficiales.

Las pesquisas también acreditaron que el inmueble utilizado como tienda clandestina tenía la consideración de vivienda social, destinada a residencia habitual, mientras que los investigados residían en otro domicilio, beneficiándose indebidamente de la ayuda pública.

Tres personas han sido investigadas y las actuaciones han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Almería en funciones de guardia. La estrecha cooperación y coordinación entre la Policía Local, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera ha resultado determinante para desarticular este punto de venta ilícito y frenar la distribución masiva de productos falsificados en la ciudad.