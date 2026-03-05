Inicio / Deportes / Magar CB La Mojonera flamante campeón provincial  junior femenino de Almería  ya conoce los rivales del CADEBA

marzo 5, 2026 9:14 pm

El equipo junior femenino Magar CB La Mojonera ha ganado de manera brillante la final provincial ante CB Almería.

Magar de este modo accede al campeonato de Andalucía de clubes que se disputará en Punta Umbría del 10 al 15 de marzo de 2026, imbatido y como primer equipo de Almería, donde tendrá el siguiente calendario:

Martes 10 de marzo a las 19:00 horas ante La Palma de Huelva.

Miércoles 11 de marzo 17:00 horas ante Andujar de Jaén.

Jueves 12 de marzo 13:30 horas ante Fundación de Granada.

Las jugadoras y cuerpo técnico del cub afrontan el CADEBA con la máxima ilusión, esperando desarrollar un gran campeonato. A nivel provincial es la segunda temporada consecutiva que el CB La Mojonera queda campeón de la categoría junior femenina.

La pasada semana se disputó la final provincial con la entrega de trofeos y medallas con la presencia del alcalde de La Mojonera D. José Miguel Hernández y el vicepresidente de la Federación Andaluza de Baloncesto José Francisco Cara en el pabellón de San Agustín, por estar ocupado el pabellón de La Mojonera. Agradecer al equipo de gobierno el apoyo y ayuda indispensable con el CB La Mojonera.

Para su entrenador Xavi Maldonado “veo al equipo con mucha ilusión, llegamos en un momento bueno, vamos a recuperarnos de los esfuerzos y afrontar el campeonato con muchas ganas de competir ante rivales difíciles,  pero seguro que competiremos a un gran nivel”.

