VERDIBLANCA FOMENTA LA CONCILIACIÓN CON UNA LUDOTECA INCLUSIVA Y CONTRA LA BRECHA DIGITAL

Javier Martínez Alcaraz

Dentro del III Plan de Igualdad de Género de la entidad y financiado por fondos Next Generation de la UE y la Junta

Las familias con ‘peques’ en edad escolar lo saben bien. Cada vez que llega un festivo y se incrementan los días no lectivos en torno al mismo surge la misma pregunta: “¿Qué hacemos con los niños y niñas?”.

La Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca, referente desde hace años de la conciliación, tiene en cuenta estas situaciones como ha ocurrido hace unos días con el Día de Andalucía, en los que no hubo clases ni el viernes, día 27 de febrero, ni el lunes, 2 de marzo y ha ofrecido una ludoteca inclusiva de la que se han beneficiado tanto personas asociadas de Verdiblanca menores de 25 años, como también hijos e hijas de la plantilla de 4 a 14 años con y sin discapacidad.

Esta ludoteca es una de las más de 70 acciones que se incluyen dentro de su III Plan de Igualdad de Género y forma parte del ‘Proyecto Ludotec Inclusiva’, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) –financiado por la Unión Europea – NextGenerationUE y Junta de Andalucía.

Verdiblanca además ha cumplido con otros dos objetivos añadidos. Por un lado, el de fomentar una inclusión real y efectiva al mezclar sin distinción a personas con y sin discapacidad y, por otro, también trabajando para frenar la brecha digital en estas edades. De nuevo, la entidad se hace referente en otra materia fundamental de nuestro tiempo, siendo ejemplo de la responsabilidad social de las empresas en materia de uso seguro y responsable de internet por la infancia, la adolescencia y la juventud.

“Sabiendo las necesidades que existen para estrechar la brecha digital de menores con discapacidad, realizamos esta ludoteca gratuita, inclusiva y tecnológica en días no lectivos pero sí laborales. A la vez, se contribuye a la conciliación personal, laboral y social de las familias de manera gratuita, y promueve desde la infancia la educación en valores de inclusión, respeto y diversidad”, recuerda el presidente de Verdiblanca, Antonio Sánchez de Amo.

La directora del Área de Gestión Social y Corporativa de Verdiblanca, Verónica Navarro, destaca que “para alcanzar estos objetivos, la ludoteca incorpora el uso de la tecnología como herramienta educativa y de participación, orientada a reducir la brecha digital, impulsar el aprendizaje inclusivo y fomentar el uso responsable y positivo de las TIC a través de actividades de ocio”.

De este modo, a través del equipamiento informático del proyecto como son tablets, software, portátiles y pantallas interactivas digitalizadas, se han realizado actividades como un cuentacuentos digital titulado ‘Navegando seguro’, un taller de Arte Digital, desarrollo de Stop Motion, creado canciones a través de herramientas digitales, han realizado aprendizaje inclusivo con el videojuego inclusivo ‘Skills’, propio de Verdiblanca, además de aprender destrezas digitales con búsqueda del tesoro y un largo etcétera.

Estas actividades específicas desarrolladas en la ludoteca inclusiva, digital y gratuita de Verdiblanca fomentan el desarrollo de competencias digitales en los niños y niñas para mejorar su acceso y uso de las tecnologías de manera autónoma y segura, además de promover la inclusión y la igualdad de oportunidades, adaptando los recursos tecnológicos y las actividades a las diversas capacidades de las personas participantes.

“Es una manera más de estimular la creatividad, la expresión y el aprendizaje activo mediante actividades digitales innovadoras como creación de contenidos multimedia, y narrativas interactivas, fortaleciendo el trabajo en equipo y las habilidades sociales a través de dinámicas colaborativas apoyadas en tecnología”, afirma Verónica Navarro.

Además, las familias encuentran en Verdiblanca a un aliado de confianza y calidad que les facilita la conciliación personal y laboral, ofreciendo un espacio seguro y gratuito donde los y las menores puedan desarrollarse mientras sus familias gestionan su vida laboral y personal.