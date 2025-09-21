Home / Música / 𝐋𝐚 𝐁𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐌𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐏𝐮𝐥𝐩í 𝐜𝐞𝐥𝐞𝐛𝐫𝐚 𝐬𝐮 𝟒𝟎 𝐀𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐢𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐜𝐭𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐄𝐬𝐩𝐚𝐜𝐢𝐨 𝐄𝐬𝐜é𝐧𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐞 𝐏𝐮𝐥𝐩í, 𝐡𝐚𝐜𝐢𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐡𝐨𝐦𝐞𝐧𝐚𝐣𝐞 𝐚 𝐭𝐨𝐝𝐚𝐬 𝐥𝐚𝐬 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐡𝐚𝐧 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐝𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐚𝐠𝐫𝐮𝐩𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐦𝐮𝐬𝐢𝐜𝐚𝐥 

𝐋𝐚 𝐁𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐌𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐏𝐮𝐥𝐩í 𝐜𝐞𝐥𝐞𝐛𝐫𝐚 𝐬𝐮 𝟒𝟎 𝐀𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐢𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐜𝐭𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐄𝐬𝐩𝐚𝐜𝐢𝐨 𝐄𝐬𝐜é𝐧𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐞 𝐏𝐮𝐥𝐩í, 𝐡𝐚𝐜𝐢𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐡𝐨𝐦𝐞𝐧𝐚𝐣𝐞 𝐚 𝐭𝐨𝐝𝐚𝐬 𝐥𝐚𝐬 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐡𝐚𝐧 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐝𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐚𝐠𝐫𝐮𝐩𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐦𝐮𝐬𝐢𝐜𝐚𝐥 

septiembre 21, 2025 3:40 pm

Miriam Ortuño Valdivieso

Los actos dieron comienzo el viernes, con la inauguración de la exposición “40 Aniversario de la Banda Municipal de Música de Pulpí”, y que fue inaugurada por el teniente de alcalde y concejal de Cultura, Juan Bautista López, y la presidenta de la Asociación Amigos de la Música de Pulpí, María Ángeles Cáceres. 

La exposición, un recorrido por 40 años de música de Pulpí, recoge un total de 100 fotografías, instrumentos, cartelería, programas, curiosidades e historia sobre la Banda Municipal, y que a partir de ahora, todo aquel que quiera disfrutar de ella podrá visitarla hasta noviembre  en el Espacio Escénico de Pulpí.

Ayer sábado, se concentraron los actos principales con el Concierto especial para cuatro décadas de historia musical en nuestro municipio, dando comienzo con un pasacalles de la Banda de Música desde el Ayuntamiento de Pulpí hasta el Espacio Escénico, y a continuación la presentación del documental «40 años de Música», en el que cientos de personas se vieron reflejados y volvieron a revivir aquellos años en los que formaron parte de la gran agrupación musical. Seguidamente, se llevó a cabo el gran concierto con antiguos músicos y dirigido por antiguos directores como Juan Rojo, Antonio Manzanera y el actual director Ginés, quienes dieron paso a distintas piezas musicales.

El alcalde, felicitó a todos los músicos “por estos 40 años de música en nuestro municipio”. Además, se hizo homenaje a título póstumo a antiguos miembros de la banda, para quienes sus familiares recogieron sus placas conmemorativas. Y también, se homenajeó a músicos con más de 20 y 30 años.

¡Desde el Ayuntamiento de Pulpí queremos dar la ENHORABUENA y agradeceros estos dos grandes días de música y de hacer recordar a los pulpileños la historia de la Banda Municipal de Música de Pulpí!

