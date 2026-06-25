Más historias

GabinetedePrensa junio 25, 2026 0
Muralla de San Cristóbal (2)
  • La Junta abrirá este verano al público las Murallas del Cerro de San Cristóbal con un programa de visitas guiadas

La Consejería de Cultura pone en valor este enclave patrimonial tras culminar las actuaciones de restauración y mejora de la seguridad en este espacio

El próximo 9 de julio tendrá lugar la primera de las visitas, que se desarrollarán hasta el mes de septiembre, previa reserva

La Consejería de Cultura y Deporte, a través de la delegación territorial, abrirá este verano al público las Murallas del Cerro de San Cristóbal mediante un programa de visitas guiadas con la que la ciudadanía podrá conocer uno de los conjuntos defensivos más relevantes de la Almería andalusí. Esta iniciativa se pondrá en marcha tras la finalización de las obras de restauración y la instalación de nuevos sistemas de seguridad que posibilitan el acceso al adarve y a sus torres.

Las visitas comenzarán el próximo 9 de julio y se desarrollarán durante los meses de julio, agosto y septiembre. Los recorridos tendrán lugar los martes, de 20.00 a 21.00 horas, y los jueves, viernes y domingos, de 9.00 a 10.00 horas, ofreciendo a los participantes una explicación detallada sobre la historia del recinto fortificado, su evolución a lo largo de los siglos y las actuaciones de recuperación ejecutadas recientemente. Asimismo, se darán a conocer las futuras líneas de investigación, conservación y puesta en valor previstas para este importante enclave patrimonial.

El delegado territorial de Cultura y Deporte en Almería, Juan José Alonso, ha destacado que «la apertura de las Murallas del Cerro de San Cristóbal supone un paso muy importante en la estrategia de la Junta de Andalucía para recuperar, conservar y acercar el patrimonio histórico a la ciudadanía, haciendo compatibles su protección y su disfrute».

Alonso ha subrayado que «estas actuaciones permiten que los almerienses y quienes visitan nuestra provincia puedan descubrir un espacio de enorme valor histórico, cultural y paisajístico, que durante años permaneció sin posibilidad de ser visitado en las condiciones adecuadas de seguridad».

El delegado territorial ha incidido, además, en que «la Consejería de Cultura y Deporte continúa trabajando para consolidar la Alcazaba y las Murallas del Cerro de San Cristóbal como uno de los grandes referentes patrimoniales de Andalucía, impulsando su investigación, conservación y difusión para las generaciones presentes y futuras».

Las Murallas del Cerro de San Cristóbal forman parte del Bien de Interés Cultural ‘Alcazaba y Murallas del Cerro de San Cristóbal’, declarado Monumento Histórico-Artístico en 1931. El conjunto integra, por una parte, la Alcazaba, concebida como fortificación cerrada situada sobre el cerro que dominaba la ciudad islámica, y, por otra, los primeros tramos conservados de las murallas del antiguo arrabal del Oratorio, ampliación de la medina realizada en el siglo XI durante la etapa taifa, cuando Almería se convirtió en la capital de un importante reino independiente.

Las visitas requerirán reserva previa a través de la plataforma habilitada por la Junta de Andalucía y toda la información estará disponible igualmente en la página web del Conjunto Monumental de la Alcazaba de Almería.

Con esta iniciativa, la Consejería de Cultura y Deporte reafirma su compromiso con la recuperación, conservación y difusión del patrimonio histórico andaluz, facilitando el acceso de la ciudadanía a espacios de extraordinario valor cultural e impulsando su conocimiento como elemento de identidad y desarrollo para la provincia de Almería.

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