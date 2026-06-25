La nueva Planta de Reciclaje del Complejo Ambiental de Almería alcanza ya un 85% de ejecución

Este verano comenzarán las pruebas en vacío antes de su puesta en funcionamiento tras la instalación, hoy, de uno de los trómel más grandes de España

El Ayuntamiento y la empresa concesionaria ‘PreZero’ van a instalar una plataforma de visitas para que los ciudadanos puedan conocer las instalaciones y cómo se reciclan sus residuos

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales, ha visitado este jueves el avance de los trabajos de construcción de la nueva Planta de Reciclaje en el Complejo Ambiental de Almería, ubicado en Cuevas de Los Medina, que alcanza ya el 85% de ejecución y que, según la previsión actual, este verano estaría en funcionamiento “con el objetivo de aumentar las tasas de recuperación y la valorización de los residuos que los ciudadanos vienen separando”.

Los trabajos se encuentran muy avanzados y este jueves se está procediendo a la instalación del trómel, un cilindro rotativo grande y perforado que se utiliza para separar materiales según su tamaño. Este método de clasificación es vital porque permite que diferentes tipos de residuos sean procesados y reciclados de acuerdo a sus características específicas.

“Es uno de los más grandes de España y su instalación es una de las maniobras más difíciles en el ensamblaje de la maquinaria para la planta de reciclaje”, ha comentado Antonio Urdiales, que ha estado acompañado de trabajadores de la Planta de Reciclaje y de responsables de ‘PreZero’, la empresa concesionaria de gestión de residuos en la capital.

“Toda la maquinaria está ya aquí en esta planta de reciclaje, ahora se están ensamblando y las instalaciones eléctricas están ya muy avanzadas, lo que nos va a permitir que en las próximas semanas podamos empezar a hacer las pruebas en vacío”, ha avanzado el concejal.

Igualmente, Antonio Urdiales ha adelantado que las obras han incorporado una mejora consistente en una plataforma para el acceso de las visitas a la nueva Planta de Reciclaje “para favorecer que todos los ciudadanos puedan venir a ver las instalaciones desde dentro y puedan comprobar que el reciclaje de los residuos que cada uno hace en su casa al final termina en el lugar que le corresponde para que pueda ser utilizado como materia prima de otros productos”.

Con una inversión de 20.548.347 euros, y ejecutadas por la empresa PreZero dentro del contrato de gestión de residuos, la nueva planta ocupará más de 7.000 m² y permitirá futuras ampliaciones sobre una superficie total de 40.000 m², viniendo a sustituir las instalaciones dañadas por un incendio en 2022.

Características de la nueva planta

Esta infraestructura posicionará a Almería como un referente en economía circular, permitiendo alcanzar altos índices de recuperación de materiales y reduciendo la dependencia del vertedero.

La capacidad de tratamiento de residuos se incrementará hasta 113.000 toneladas anuales de fracción resto y 4.000 toneladas de envases, lo que supone un importante salto respecto a las cifras de 2022.

Además del impacto medioambiental positivo, el proyecto contempla un ahorro superior a los tres millones de euros en concepto de impuesto de vertido en la próxima década.

La planta incorporará tecnología avanzada, eficiencia energética mediante energía solar, y sistemas para reducir olores y emisiones. También contará con medidas de seguridad reforzadas y un sistema de monitorización ambiental.

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