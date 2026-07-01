Más de 1.600 estudiantes de Almería inscritos en el programa de Refuerzo Estival de la Junta

Martín destaca el éxito de esta iniciativa pública y gratuita que contribuye al éxito escolar y a la conciliación familiar por la que ya han pasado más de 74.000 alumnos andaluces desde 2019

Un total de 1.644 estudiantes de Primaria y 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) participan este año en el Programa de Refuerzo Estival que comienza hoy 1 julio en Almería. Son 119 alumnos más que en la edición anterior- cifra total más alta desde que comenzó el programa en 2019-. Este curso además cuenta con la participación de 32 centros educativos de la provincia (dos más en relación con los 30 del curso pasado) y la implicación de 174 docentes.

Estos datos han sido ofrecidos por la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Aránzazu Martín, durante su visita este miércoles al colegio de Educación Infantil y Primaria Juan Ramón Jiménez de Almería, uno de los centros que participa en este programa.

Martín ha destacado que esta octava edición, que cuenta con mayor número de estudiantes inscritos, supone la consolidación de un programa en el que a lo largo de estos años han participaron más de 74.000 alumnos y alumnas de Andalucía.

La delegada de la Junta también ha incidido en la doble finalidad del Programa de Refuerzo Estival, “la primera y más importante, que el alumnado alcance el éxito escolar con una alternativa pública y gratuita” y, por otro lado, “ayudar a las familias andaluzas a conciliar”, destacando que se trata de una “actuación de refuerzo dirigida para potenciar el éxito escolar y prevenir el abandono educativo temprano”

El programa, que se desarrolla en el mes de julio, está destinado al alumnado de Educación Primaria y a los estudiantes de 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) escolarizado en centros docentes públicos o sostenidos con fondos públicos que presente dificultad para alcanzar las competencias o superar los objetivos del curso en el que se encuentre matriculado y, por tanto, necesite refuerzo especialmente en Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas e inglés.

La finalidad es la mejora de las habilidades y actitudes asociadas a la lectura, al razonamiento lógico matemático, a la adquisición de destrezas lingüísticas (comprensión y expresión oral) y a la lengua inglesa, combinándose con la práctica deportiva y los hábitos saludables. Se trata además de que el alumnado adquiera hábitos de organización y trabajo, así como técnicas de estudio. De esta manera, se pretende el logro del éxito educativo del alumnado mediante actuaciones preventivas del fracaso escolar y abandono educativo temprano.

Para conseguir los objetivos propuestos se proporciona a los centros participantes material didáctico y se facilita también una guía con orientaciones sobre diferentes metodologías activas e innovadoras que permitan acercar el proceso de enseñanza-aprendizaje a los contextos reales del alumnado, contribuyendo así a la consecución de los objetivos curriculares desde diseños inclusivos. Esta guía ofrece juegos y dinámicas de integración, de conocimiento y de adaptación al grupo.

El alumnado inscrito está distribuido en dos grupos, uno por cada quincena, y tendrán prioridad quienes soliciten el mes completo. El horario previsto será de 9 de la mañana a 14 horas y se establecerán grupos por cursos con un mínimo de cinco y un máximo de 15 alumnos. Cada jornada incluirá talleres de Refuerzo Lingüístico, Razonamiento Matemático, Destrezas Lingüísticas en Lengua Extranjera (inglés) y Actividad Físico-Deportiva y hábitos de vida saludable. El programa está cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus.

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