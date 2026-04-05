Miski Liu Suria

«La situación sobre el terreno se ha convertido en un manicomio de gente perdida en un laberinto de espejos deformados» según Perro Poeta.

http://www.visibleorigami.com/2026/04/the-situation-on-ground-has-become.html

Abril abre oportunidades

Cambio acelerado

Nueva línea temporal

Prueba de estrés mundial

Protocolo de resurrección

Ya está acordada la transición

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Emmanuel Dagher plantea que ha comenzado una nueva línea temporal para la humanidad en abril de 2026, caracterizada por un proceso de cambio colectivo acelerado. Describe este cambio como una realineación central que afecta tanto a los seres humanos como a los sistemas del planeta, sacando a la superficie aquello que ya no es útil para ser reconocido y transformado.

Esta nueva etapa ofrece la oportunidad de crear una realidad diferente basada en valores como la cooperación, la compasión, la unidad, la equidad y el bienestar colectivo, en lugar de estructuras que beneficien a unos pocos. También afirma que el proceso puede generar confusión, miedo o caos, y que se consideran parte normal del despertar. Por eso es importante respetar los distintos ritmos de los seres humanos en este proceso.

Dagher destaca que la mente tiende a resistirse al cambio por mecanismos de protección, y propone abordarla con comprensión y calma para facilitar la adaptación a las nuevas formas de pensar y actuar. Otro aspecto relevante es el enfoque en la sanación, tanto a nivel individual como colectivo y del planeta, indicando que la humanidad está tomando mayor conciencia de su relación con la Tierra, con otros seres humanos y consigo misma.

Además, menciona un debilitamiento de los sistemas antiguos basados en el control, el miedo y la jerarquía, junto con el surgimiento de nuevas formas de organización más centradas en la conciencia, la comunidad y las prácticas holísticas. Finalmente, describe este periodo como una transición hacia una mayor conciencia de la naturaleza espiritual del ser humano, alentando a dejar atrás patrones limitantes y a adoptar nuevas formas de vivir alineadas con esta percepción.

NOTICIAS DEL RESETEO

Según TheDebriefing17, todo está sucediendo ahora mismo para el 4 de julio. Se trata de reconstruir el sistema monetario paso a paso, de forma pública, y sin anunciarlo todo de golpe. Estamos atentos a si todo esto vendrá acompañado de un anuncio más formal sobre la arquitectura monetaria. Lo sabremos a finales del verano.https://x.com/TheDebriefing17/status/2037505691422687539

Según Ethan White de Gazetteller, la ley de acuerdo financiero cuántico fue aprobada por el Congreso, estableciendo una moneda respaldada por activos y poniendo fin al antiguo sistema fiduciario para eliminar las deudas ilegítimas, reformar el impuesto sobre la renta, crear fondos de prosperidad con los activos recuperados, y volver a tener dinero sólido.

de Gazetteller, la ley de acuerdo financiero cuántico fue aprobada por el Congreso, estableciendo una moneda respaldada por activos y poniendo fin al antiguo sistema fiduciario para eliminar las deudas ilegítimas, reformar el impuesto sobre la renta, crear fondos de prosperidad con los activos recuperados, y volver a tener dinero sólido. El trabajo actual consiste en desmontar el antiguo sistema de control. Se está utilizando seguridad cuántica para impedir que interfieran en los movimientos financieros. Todas las cuentas pasarán a estar respaldadas por activos, y los ciudadanos que cumplan los requisitos podrán beneficiarse del alivio de la deuda.https://gazetteller.com/emergency-broadcast-trumps-massive-plan-for-americas-250th-anniversary-qfs-and-nesara-gesara-closer-than-ever-task-force-250-and-freedom-250-reclaim-the-nation/

TOMA DEL PODER

Según Juan O Savin, hay una toma de control planificada del poder, usando presión, sustituciones y control de instituciones, para sustituir el sistema actual por otro nuevo. No es casual lo que ocurre en política, economía y conflictos internacionales, sino que formaría parte de un plan coordinado.

El sistema actual no se está reformando poco a poco, sino que se está desmontando completamente. En su lugar se está implantando otro sistema nuevo. Para lograrlo, ya se habrían asegurado tres pilares: que los jueces no bloqueen los cambios, que el ejército los haga cumplir y que la justicia persiga a quien se oponga.

Sostiene que hay un grupo que está tomando el control de las instituciones clave. A su juicio, las decisiones geopolíticas que se ven en público no son por las razones oficiales, sino herramientas dentro de ese plan. Los conflictos o crisis visibles sirven como distracción mientras se producen cambios del poder por detrás.

También plantea que se está sustituyendo a personas importantes dentro del sistema para asegurar su lealtad. Existe información comprometedora sobre muchas figuras de poder, y se utiliza para presionarlas y para hacerles que obedezcan o cambien de postura. Por eso, algunas personas que antes se oponían ahora apoyan al poder actual.

RESURRECCIÓN

Axios4B afirma que existe una operación en marcha para sustituir el sistema financiero actual, que están en crisis los bancos centrales y ocultan pérdidas, pero están al descubierto los registros contables, que se está produciendo un colapso controlado de los mercados financieros, que el caos económico sería deliberado y necesario para dar paso a un nuevo orden financiero y que los grandes acontecimientos recientes serían señales de un cambio mayor.

A su juicio, ya está activo el llamado “protocolo de resurrección” o “protocolo cúpula dorada”. Dice que ya se fue la vieja guardia y que los sustitutos esperan la señal. La activación del QFS requiere una prueba de estrés. La caída de 1.700 puntos fue un temblor, pero se avecina el terremoto. La operación ha llegado ahora a su punto culminante. Mientras se desploma la bolsa, el FMI advierte sobre un efecto dominó.

Se está desplomando en tiempo real el muro de contención financiera de la camarilla y mientras se observa cómo se desploman los mercados, se está consolidando la nueva arquitectura de forma permanente. Ya está negociada la transición y está anunciado el renacimiento. Debe morir el viejo sistema para que pueda surgir el nuevo. La transición al QFS exige una prueba de estrés mundial. Esto implica que caerán los mercados y se extenderá el pánico. No teman el desplome. Se trata de la demolición controlada del cártel de la banca central. Nada puede detener lo que se avecina.

Esto no es coincidencia. Se trata de una toma de control sincronizada del aparato profundo. El sistema no se reforma, se reinicia. El QFS no necesita que apruebe una ley el Congreso. Necesita un tribunal que no lo bloquee, un ejército que lo haga cumplir y un Departamento de Justicia que procese a cualquiera que intente detenerlo. Los tres ya están en posición.

Se está desmontando la estructura que trece familias tardaron doscientos años en construir, y lo están haciendo en tan sólo 35 días. Nos advirtieron que los archivos de Epstein expondrían a todo el mundo, y tenían razón. Pero los archivos nunca fueron el objetivo final, sino la herramienta de presión. No se publican los nombres para destruir a la gente. Se publican los nombres para controlarlos.

El mensaje sostiene que los acontecimientos recientes no son casuales, sino formarían parte de un plan coordinado para tomar el control de las estructuras de poder ocultas. Afirma que las decisiones económicas y políticas no tienen los fines oficiales que se anuncian, sino que serían maniobras estratégicas dentro de un cambio mayor hacia un nuevo sistema financiero. También sugiere que los conflictos internacionales sirven como distracción mientras ocurre ese cambio.

Dice que hay una operación en marcha, ya casi terminada, en la que se están sustituyendo figuras clave del poder para concentrar el control en una sola autoridad. El texto plantea que existe información comprometedora en los archivos de Epstein sobre muchas personas influyentes, y que esa información no se usaría para hacerla pública sin más, sino como herramienta de presión para obligar a políticos, jueces y militares a obedecer o cambiar de bando. Según esta idea, quienes han cambiado repentinamente de postura o apoyan al liderazgo actual lo hacen porque están siendo presionados con esa información.

A su juicio, no hay negociaciones reales en marcha, sino que están ganando tiempo quienes controlan el sistema. Sostiene que los bancos centrales tienen grandes pérdidas ocultas que están saliendo a la luz ahora, y que la caída de una gran entidad financiera sería sólo el comienzo de una reacción en cadena. Dice que ya se ha sustituido a las personas que antes controlaban el sistema por otras que esperan actuar pronto. Se está preparando un nuevo sistema financiero, pero antes necesita una especie de prueba mundial que consiste en provocar caídas fuertes en los mercados.

La bajada reciente de la bolsa sería sólo un aviso de algo mucho mayor que está por venir. Afirma que hay una operación en marcha desde hace semanas y que ya está en su fase final. Mientras caen los mercados y se genera miedo, el texto sostiene que en realidad se está construyendo un nuevo sistema de forma permanente. La transición ya estaría acordada en secreto y marcaría el renacimiento del sistema financiero.

En esencia, dice que debe colapsar el sistema actual para que pueda surgir el nuevo, y que el pánico y las caídas forman parte de un plan deliberado para destruir el sistema financiero existente y sustituirlo por otro. Concluye diciendo que este proceso es inevitable y no se puede detener.

https://t.me/AXIOS4B

https://t.me/s/MrPool_Q

https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=267017

https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=267018

ORIENTE MEDIO

Trump recuerda a Irán que tiene 48 horas para cerrar un acuerdo o «desatará el infierno».https://efe.com/mundo/2026-04-04/trump-ultimatum-iran/

recuerda a que tiene 48 horas para cerrar un acuerdo o «desatará el infierno».https://efe.com/mundo/2026-04-04/trump-ultimatum-iran/ Trump despide a tres generales en un solo día por negarse a enviar tropas a Irán .

despide a tres generales en un solo día por negarse a enviar tropas a . Pete Hegseth destituye a dos generales más porque se negaron a obedecer órdenes.

destituye a dos generales más porque se negaron a obedecer órdenes. En total, Hegseth ha destituido a más de doce generales, incluidos los jefes de la Armada y de la Fuerza Aérea.

ha destituido a más de doce generales, incluidos los jefes de la Armada y de la Fuerza Aérea. Fox News confirma que la Casa Blanca está purgando el Pentágono.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=266960

El cese de generales en plena guerra deja en ‘shock‘ al Ejército de EEUU.https://esrt.press/actualidad/597203-cese-generales-deja-shock-ejercito-eeuu

Localizado el segundo ocupante del caza F-15E derribado por Irán , pero no rescatado.https://esrt.press/actualidad/597181-segundo-ocupante-caza-derribado-rescatado

, pero no rescatado.https://esrt.press/actualidad/597181-segundo-ocupante-caza-derribado-rescatado Irán autoriza el tránsito de buques con ayuda humanitaria y productos esenciales por Ormuz .https://efe.com/mundo/2026-04-04/iran-guerra-estrecho-ormuz-barcos-ayuda-humanitaria/

autoriza el tránsito de buques con ayuda humanitaria y productos esenciales por .https://efe.com/mundo/2026-04-04/iran-guerra-estrecho-ormuz-barcos-ayuda-humanitaria/ El Ejército iraní promete ataques devastadores tras el bombardeo de un puente.https://efe.com/mundo/2026-04-03/iran-ataques-devastadores-guerra/

promete ataques devastadores tras el bombardeo de un puente.https://efe.com/mundo/2026-04-03/iran-ataques-devastadores-guerra/ Israel sufre un ataque masivo con misiles iraníes mientras aumenta la escalada.https://youtu.be/xD3uhC9bGBc

sufre un ataque masivo con misiles mientras aumenta la escalada.https://youtu.be/xD3uhC9bGBc Israel espera la luz verde de EEUU para atacar instalaciones energéticas de Irán .https://esrt.press/actualidad/597207-reuters-israel-esperar-luz-verde-eeuu-atacar-iran-infraestructura-energetica

espera la luz verde de EEUU para atacar instalaciones energéticas de .https://esrt.press/actualidad/597207-reuters-israel-esperar-luz-verde-eeuu-atacar-iran-infraestructura-energetica Según Died Suddenly, a EEUU sólo le queda una semana de misiles para defender a sus aliados en Oriente Medio. Irán lo sabe y, por ello, ha mantenido en reserva sus misiles de crucero más grandes y avanzados.https://www.theburningplatform.com/2026/04/04/one-week-to-armageddon/#more-402852

lo sabe y, por ello, ha mantenido en reserva sus misiles de crucero más grandes y avanzados.https://www.theburningplatform.com/2026/04/04/one-week-to-armageddon/#more-402852 El príncipe saudí Mohamed Bin Salman revela que el presidente Obama le dio a Irán 150 mil millones de dólares, y que la Guardia Revolucionaria ni siquiera construyó una sola calle con ese dinero. En cambio, fabricaron misiles y drones.https://x.com/ianmiles/status/2038364198963683793

EUROPA

Ucrania atacó al barco ruso Arctic Metagaz en el Mediterráneo .https://es.euronews.com/2026/04/04/militares-ucranianos-en-libia-y-el-ataque-al-barco-ruso-arctic-metagaz

atacó al barco Arctic Metagaz en el .https://es.euronews.com/2026/04/04/militares-ucranianos-en-libia-y-el-ataque-al-barco-ruso-arctic-metagaz Hungría exige la suspensión de las sanciones y restricciones a los energéticos rusos .https://noticiaslatam.lat/20260405/hungria-exige-la-suspension-inmediata-de-las-sanciones-y-restricciones-a-los-energeticos-rusos-1172924875.html

exige la suspensión de las sanciones y restricciones a los energéticos .https://noticiaslatam.lat/20260405/hungria-exige-la-suspension-inmediata-de-las-sanciones-y-restricciones-a-los-energeticos-rusos-1172924875.html El Reino Unido es el país más vulnerable ante la escasez de combustible de aviación.https://esrt.press/actualidad/597178-alarma-pais-europeo-agotamiento-reservas

es el país más vulnerable ante la escasez de combustible de aviación.https://esrt.press/actualidad/597178-alarma-pais-europeo-agotamiento-reservas Un informe de Sky News sobre la energía mundial destaca el riesgo de dependencia para toda la Commonwealth británica.https://www.youtube.com/watch?v=zUH1yNb3UFM

AMÉRICAS

Más de medio millón de viviendas en Ciudad de México están en zonas de alto riesgo.https://noticiaslatam.lat/20260404/mas-de-500000-viviendas-en-la-ciudad-de-mexico-estan-en-zonas-de-alto-riesgo—-1172924491.html

están en zonas de alto riesgo.https://noticiaslatam.lat/20260404/mas-de-500000-viviendas-en-la-ciudad-de-mexico-estan-en-zonas-de-alto-riesgo—-1172924491.html EEUU retira a Delcy Rodríguez de su lista de personas sancionadas.https://noticiaslatam.lat/20260401/eeuu-retira-a-delcy-rodriguez-de-su-lista-de-personas-sancionadas-1172869698.html

de su lista de personas sancionadas.https://noticiaslatam.lat/20260401/eeuu-retira-a-delcy-rodriguez-de-su-lista-de-personas-sancionadas-1172869698.html Panamá activa una estrategia para estabilizar el precio de la gasolina .https://noticiaslatam.lat/20260405/panama-activa-estrategia-para-estabilizar-el-precio-de-la-gasolina-1172924622.html

activa una estrategia para estabilizar el precio de la .https://noticiaslatam.lat/20260405/panama-activa-estrategia-para-estabilizar-el-precio-de-la-gasolina-1172924622.html Incautan más de 1.300 kilos de cocaína al suroeste de Nicaragua .https://noticiaslatam.lat/20260331/1172841400.html

.https://noticiaslatam.lat/20260331/1172841400.html Milei reafirma el «derecho al ejercicio pleno de la soberanía» sobre las islas Malvinas .https://noticiaslatam.lat/20260402/milei-reafirma-el-derecho-al-ejercicio-pleno-de-la-soberania-sobre-las-islas-malvinas-1172888698.html

reafirma el «derecho al ejercicio pleno de la soberanía» sobre las islas .https://noticiaslatam.lat/20260402/milei-reafirma-el-derecho-al-ejercicio-pleno-de-la-soberania-sobre-las-islas-malvinas-1172888698.html Las reservas de Bolivia cayeron a 52 millones de dólares.https://noticiaslatam.lat/20260402/las-reservas-de-bolivia-cayeron-a-52-millones-de-dolares-que-alista-rodrigo-paz-para-conseguir-1172877840.html

cayeron a 52 millones de dólares.https://noticiaslatam.lat/20260402/las-reservas-de-bolivia-cayeron-a-52-millones-de-dolares-que-alista-rodrigo-paz-para-conseguir-1172877840.html Movimientos sociales de Bolivia dieron un plazo al Gobierno para aumentar los suelos en un 20%.https://noticiaslatam.lat/20260401/movimientos-sociales-de-bolivia-dieron-plazo-al-gobierno-nacional-para-aumentar-los-suelos-en-un-20-1172861409.html

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.