El SEPRONA de la Guardia Civil persigue todos los expolios contra los espacios naturales en la provincia.

Los agentes del SEPRONA interceptaron a los autores mientras segaban plantas aromáticas sin autorización en un parque natural protegido

La Guardia Civil intervino cuatro sacas de rafia con aproximadamente 100kilogramos de tomillo morado recolectado de forma ilegal

La actuación permitió evitar la extracción masiva de una especie vegetal de interés etnobotánico.

La Guardia Civil de Almería, a través de agentes del SEPRONA, han confeccionado actas–denuncias contra dos personas por la recolección no autorizada de plantas aromáticas en el interior del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, concretamente en el paraje Cortijo Requena, dentro del término municipal de Níjar.

La actuación se inició tras tener conocimiento los agentes de la posible presencia de personas dedicadas a la recolección de plantas aromáticas sin autorización en distintas zonas del espacio natural protegido. Ante estos hechos, se estableció un dispositivo de vigilancia en la zona.

Durante el servicio, los agentes observaron a dos personas segando y recolectando manualmente plantas de tomillo morado (Thymus hyemalis) mediante herramientas agrícolas, concretamente hoces.

Como resultado de la intervención, los agentes comprobaron que los implicados ya habían recolectado aproximadamente 100kilogramos de esta especie vegetal, que se encontraban almacenados en cuatro sacas de rafia.

Asimismo, en las proximidades se localizó un vehículo relacionado con los hechos en cuyo interior se hallaban varias sacas vacías destinadas a continuar con la recolección.

Tras identificar a uno de los implicados, éste manifestó carecer de las autorizaciones necesarias tanto de la Delegación Territorial de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la junta de Andalucía, como del titular de los terrenos.

Ante estos hechos, la Guardia Civil procedió al decomiso del tomillo recolectado y de las herramientas empleadas.

Los hechos han sido puestos en conocimiento de la Administración competente por una infracción a la normativa de protección de flora y espacios naturales.

La Guardia Civil agradece la colaboración ciudadana, fundamental para la detección de este tipo de infracciones y para la protección de los espacios naturales protegidos y recuerda que la recolección de especies vegetales en espacios naturales protegidos está regulada y, en muchos casos, requiere autorización administrativa previa.

Asimismo, los agentes aconsejan a los ciudadanos informarse previamente de la normativa vigente antes de recolectar plantas, hongos/setas u otros recursos naturales, ya que estas prácticas pueden afectar gravemente a la conservación de los ecosistemas.

La Guardia Civil continúa trabajando en la protección del medio natural y en la vigilancia de los espacios protegidos, con el objetivo de preservar el patrimonio natural para las generaciones futuras.

La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía que tiene a su disposición diferentes canales de comunicación, incluso de forma anónima, para comunicar cualquier hecho o circunstancia de interés, a través del teléfono 062, web www.guardiacivil.es y la aplicación “Alertcops”).