Ajedrez y naturaleza se fusionan en una jornada de promoción para toda la familia

septiembre 3, 2025 3:30 pm

El club Indalo celebró la décima edición de su torneo en el Parque Nicolás Salmerón con un centenar de aficionados que disfrutaron de este deporte

Un año más, y van diez, el club Indalo ha organizado un torneo para promocionar el deporte del ajedrez entre las familias almerienses. En un entorno ideal, como es el parque Nicolás Salmerón, protegidos del sol por la arboleda, se celebró esta competición que busca incrementar los adicionados a esta disciplina.

Aficionados de todas las edades hasta completar casi cien plazas se sentaron frente al tablero para disputar las partidas rápidas de ocho minutos por ajedrecista. El propio concejal de Ciudad Activa. Antonio Casimiro, participó disputando una partida.

Fue una actividad eminentemente familiar, en la que niños y niñas junto a sus padres, y en competición mixta, jugaron y disfrutaron de este deporte de estrategia. Estuvo organizado por el club Indalo con el apoyo de la empresa Nacex y el Patronato Municipal de Deportes.

Luego se entregaron los premios en un ambiente de convivencia, y en el que se comprobó la calidad que existe en la cantera almeriense del ajedrez.

