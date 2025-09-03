La Escuela de Baile de Chelo Ruiz llena de duende y talento el Anfiteatro de la Rambla

Estuvo acompañada por el cante de Cristo Heredia, la guitarra de José Bellido y la percusión de Paco Torres

El Anfiteatro de la Rambla vivió una noche de arte, duende y emoción el pasado sábado con la actuación de la Escuela Flamenca de Chelo Ruiz. El espectáculo reunió a un público entregado que disfrutó de un viaje profundo por los palos del flamenco, marcado por la fuerza expresiva del baile y la riqueza del cante.

El alumnado de la Escuela de Chelo Ruiz estuvo arropado por un elenco de lujo: el cantaor Christo Heredia, acompañado por el toque sensible y virtuoso de José Bellido a la guitarra y el compás preciso de Paco Torres a la percusión. Juntos, lograron crear un ambiente de alegría y poderío, en el que la tradición y la innovación se dieron la mano.

La figura central del evento fue sin duda Chelo Ruiz, bailaora y maestra que ha convertido su escuela en un espacio de formación artística y personal. Con un estilo propio, que combina el respeto absoluto por la tradición flamenca con una sensibilidad contemporánea, Ruiz transmite a su alumnado la importancia de la disciplina técnica sin perder de vista la esencia del duende.

Durante una hora fueron mostrando su calidad técnica diferentes grupos de alumnas que expresaron coreografías donde brilló la limpieza del braceo, la fuerza contenida en los zapateados y una expresividad que pone al servicio del cante. La escuela, formada por bailarines y bailarinas de diferentes edades, ha ganado reconocimiento en Almería por su capacidad de llevar al escenario montajes que destilan autenticidad y emoción.

Durante el concierto, los alumnos y alumnas interpretaron una serie de piezas que recorrieron desde la solemnidad de la seguiriya hasta la alegría contagiosa de las bulerías, pasando por farrucas y otros palos flamencos.

El cante estuvo a cargo de Cristo Heredia, uno de los valores más destacados del panorama flamenco actual. Como siempre, supo llenar de matices cada interpretación, desplegando una paleta de registros muy aplaudidos. A la guitarra, José Bellido brilló con su toque limpio y elegante. El ritmo lo marcó Paco Torres con una percusión.

El público disfrutó con el arte de Chelo Ruiz sus escuela y amigos en un concierto flamenco muy aplaudido en el Anfiteatro de la Rambla. Una actividad enmarcada en la programación del Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería.