Almería aúna más de cien propuestas de ocio y cultura para este verano bajo el eslogan ‘Te Falta Calle’

La alcaldesa ha presentado la programación hasta mitad de agosto, que convertirá la ciudad en un gran escenario al aire libre con música, cine, patrimonio, deporte y actividades para todos los públicos

El Ayuntamiento de Almería ha presentado hoy la programación de verano 2026 –desde final de junio a mitad de agosto- bajo el eslogan ‘Te Falta Calle’. Se trata de una iniciativa transversal que reúne más de un centenar de actividades impulsadas por distintas áreas municipales con el objetivo de llenar de vida los espacios públicos de la ciudad durante los próximos meses.

Un eslogan que transforma la expresión coloquial para convertirla en un mensaje positivo: “Este verano nos va a faltar más calle y más tiempo para poder disfrutar de todas las propuestas que hemos preparado”, ha señalado la alcaldesa María del Mar Vázquez en la presentación.

Acompañada por los concejales delegados de Cultura, Educación y Tradiciones, Diego Cruz; de Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca; de Empleo, Comercio e Impulso al Talento, Ana Trigueros; y de Sostenibilidad Ambiental, Antonio Urdiales, la alcaldesa ha destacado que este programa “no es un reproche, sino una invitación a disfrutar de nuestra ciudad, de nuestras calles, plazas, playas y espacios culturales”.

Este programa transversal “busca ofrecer numerosas alternativas para todos los gustos y edades, que nos permitirán reforzar el atractivo turístico de Almería durante la temporada estival, incrementando las iniciativas al aire libre y aprovechando las bondades de vivir a pie del Mediterráneo”, ha dicho María del Mar Vázquez.

‘Te Falta Calle’ se presenta como un programa dinámico que podrá incorporar nuevas actividades a lo largo del verano. Para facilitar el seguimiento de todas las propuestas, el programa incluye un calendario cronológico detallado con las fechas de cada evento y se ha elaborado un documento pdf con links directos a más información o venta de entradas y que estará en constante actualización a través del código QR.

Con esta iniciativa, Almería se prepara para vivir un verano repleto de actividad cultural, deportiva y de ocio, consolidándose como una ciudad abierta, dinámica y atractiva tanto para residentes como para visitantes.

Música para todos los gustos

“Sin duda, uno de los principales pilares de ‘Te Falta Calle’ será la música”, ha subrayado la alcaldesa. La programación arrancará con una nueva cita de Nomadart, que celebrará mañana viernes, 19 de junio, una doble actuación sorpresa bajo el Cable Inglés. La bienvenida oficial al verano llegará el próximo 23 de junio con la celebración de la Noche de San Juan, que contará con la actuación de la Orquesta Liverpool en el Palmeral, recuperando las largas sesiones de música en directo para una de las noches más emblemáticas del año.

La programación musical continuará el 1 de julio con La Gira del Verano de Cadena Dial en el Parque de las Almadrabillas y con grandes festivales como Puro Latino Almería Fest, que reunirá los días 10 y 11 de julio a artistas como RVFV, Myke Towers, Juan Magán o Anuel AA en el Recinto de Conciertos del Ferial.

El flamenco volverá a ocupar un lugar destacado con la celebración de la 59ª edición del Festival de Flamenco y Danza, como se presentó hace unas semanas, que se desarrollará entre el 26 de junio y el 19 de julio. La programación incluirá las noches de talento almeriense de Plazeando en cuatro plazas del centro histórico, tres noches de espectáculos de danza flamenca y tres grandes citas en la Plaza de la Constitución con destacados cantaores, el guitarrista Tomatito y una velada dedicada a grandes figuras femeninas del flamenco, entre otras muchas propuestas.

Además, el reconocido guitarrista internacional Al Di Meola ofrecerá un concierto en formato trío acústico el próximo 24 de julio en el mismo escenario de la Plaza Vieja.

A la programación municipal se sumarán iniciativas privadas como el ya consolidado ciclo ‘Siente La Plaza’, en la Plaza de Toros, con conciertos muy destacados como los que ofrecerán en el mes de julio Chayanne (día 8), Antonio Orozco (día 10), Galván Real (día 11), Carlos Rivera (día 18) y Mónica Naranjo (día 25).

Clásica, jazz y cine de verano

La música clásica también tendrá presencia durante el verano con el traslado del ciclo de conciertos de la Banda Municipal desde el Teatro Apolo a la Plaza Vieja, donde ofrecerá actuaciones los días 2, 9, 23 y 30 de julio, con la siempre brillante dirección de José Solá Palmer.

Por su parte, el Cable Inglés será escenario de un ciclo de diez conciertos de jazz organizados por Clasijazz, Cajamar y la Autoridad Portuaria, entre el 5 de julio y el 27 de agosto, con artistas internacionales como la directora María Schneider y representantes de la escena local como Víctor Guirado, José Luis Jaén, Mar Tieago o la asociación Al Swing y Al Cabo.

El cine de verano volverá a convertirse en una de las propuestas más esperadas. La Plaza de la Constitución acogerá cinco sesiones gratuitas de “Doble Comedy”, con proyección de películas como ‘Robot salvaje’, ‘La puerta mágica’, El reino secreto’, ‘Miss peregrine’ o ‘Mary Poppins returns’, que incluyen monólogos previos a cargo de Álvaro Vera o Kikín Fernández. Además, la Casa del Cine con Promoción de la Ciudad y distintos barrios de la ciudad con Participación Ciudadana, albergarán un ciclo de comedias clásicas también aprovechando las bondades de las noches de verano en Almería.

Los amantes de los videojuegos contarán con la habitual visita estival de Nintendo Switch, que instalará su carpa ‘Mario y sus amigos’ en el Paseo Marítimo Carmen de Burgos los días 16 y 17 de julio.

Patrimonio, exposiciones y más actividades

La Casa del Cine acogerá la quinta edición de Emergencia Urbana 2026, además de exposiciones temporales. Durante todo el verano se desarrollarán visitas guiadas en la Casa del Poeta, el Centro de Interpretación Patrimonial y el Centro de Interpretación del Barrio Andalusí, junto a paseos patrimoniales, talleres, conferencias, presentaciones literarias y recitales flamencos en el Mesón Gitano.

La alcaldesa también ha avanzado que “Almería será sede en septiembre del VIII Congreso Nacional de Arqueología de España y Portugal”.

Inclusión, sostenibilidad y dinamización comercial

Desde el Área de Juventud, Participación y Barrios se desarrollará una programación especial con motivo del Orgullo LGTBI+, que incluirá actividades culturales, cine, teatro, recitales flamencos, la Marcha del Orgullo y la primera Gala Cultural LGTBI Fénix Plus Almería.

En materia medioambiental, continuará la campaña de concienciación ‘Mi Playa Bonica’, se celebrará la tercera edición del Mes del Medio Ambiente y se impulsarán actividades de reciclaje y sostenibilidad.

Por su parte, el Área de Empleo, Comercio, Juventud y Emprendimiento colaborará en la difusión de iniciativas como Almería Costa Fest –con conciertos de artistas almerienses en la Plaza del Mar del El Toyo, iniciativa promovida por los empresarios de la zona- además de los Ecomercados, el Rastro y GastroArt.

Deporte: mar y arena

Desde el Área de Ciudad Activa la programación deportiva tendrá un papel destacado bajo el lema de que “el deporte pide más calle”. Entre las actividades previstas se encuentra la celebración este fin de semana de ‘Welcome Summer’, una gran fiesta de los deportes de playa y agua que permitirá practicar disciplinas como vóley playa, pádel surf, kayak, surf, kite, piragüismo, barco dragón o snorkel. También continuarán programas como ‘Entrena en tu Barrio’, ‘Entrena en Nuestros Parques’ y las actividades para mayores en las playas de San Miguel, Retamar y Cabo de Gata.

Los Juegos Deportivos Municipales trasladarán algunas de sus competiciones a la arena con modalidades como tenis playa, balonmano playa y softbol playa. Además, para principios de agosto está prevista la inauguración del nuevo Arena Center de El Toyo.

La oferta se completará con seis rutas guiadas de turismo activo durante julio y agosto, que incluirán senderismo urbano, rutas en bicicleta y travesías en kayak.

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