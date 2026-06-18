ASANEC impulsa la campaña ‘Tu voz construye’ para visibilizar el papel estratégico de las enfermeras familiares y comunitarias en Andalucía

GabinetedePrensa junio 18, 2026 0
ASANEC impulsa la campaña ‘Tu voz construye’ Foto EFyC con campaña
  • La iniciativa pone en valor la contribución de estas profesionales a la salud de la población y refuerza el compromiso de la Asociación con un modelo de atención centrado en la persona y los cuidados comunitarios

La Asociación Andaluza de Enfermería Familiar y Comunitaria (ASANEC) ha puesto en marcha la campaña ‘Tu Voz Construye ASANEC’, una iniciativa destinada a visibilizar la relevancia de las enfermeras familiares y comunitarias en Andalucía y a reforzar la participación de los profesionales en el desarrollo de una organización más fuerte, conectada e influyente en el ámbito sanitario.

La campaña fue presentada durante el XVII Congreso ASANEC, celebrado recientemente en Jaén, un encuentro que reunió a profesionales de España y del ámbito internacional, y que contó con la presencia del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, a quien también se le dio a conocer esta iniciativa.

Bajo el lema ‘Tu Voz Construye ASANEC’, la campaña busca poner en valor una profesión esencial para la sostenibilidad del sistema sanitario y para el bienestar de la ciudadanía. La labor de las enfermeras familiares y comunitarias trasciende la atención en los centros de salud y se extiende a los entornos donde las personas desarrollan su vida cotidiana: barrios, centros educativos, asociaciones, espacios comunitarios y hogares.

Estas profesionales desempeñan un papel fundamental en la promoción de la salud, el fomento de hábitos saludables, la prevención de enfermedades, la educación para la salud y el cuidado de las personas y familias a lo largo de todas las etapas de la vida.

La presidenta de ASANEC, María Dolores Ruiz, ha destacado que “la enfermería familiar y comunitaria ocupa un papel estratégico en la promoción de la salud, la innovación y la atención centrada en la persona. Nuestro trabajo resulta clave para detectar necesidades de salud, reducir desigualdades y fortalecer la capacidad de las comunidades para cuidar de sí mismas.”, subrayando la necesidad de seguir fortaleciendo a la EFyC como uno de los pilares de la Atención Primaria.

La campaña también lanza un mensaje de unidad y participación, destacando que el fortalecimiento de la especialidad pasa por la implicación activa de las enfermeras y enfermeros que trabajan cada día junto a las personas, familias y comunidades andaluzas. A través de mensajes como ‘Cuidamos a la comunidad’, ‘Conectamos profesionales’, ‘Innovamos desde lo cercano’ e ‘Investigamos con ASANEC’, la asociación pone de relieve su compromiso con el desarrollo profesional, la generación de conocimiento, la innovación en cuidados y el impulso de redes de colaboración entre profesionales.

La iniciativa también sirve para acercar a toda la sociedad la labor que desarrolla ASANEC desde hace casi 30 años en defensa y promoción de la enfermería familiar y comunitaria.

Desde ASANEC se defiende la necesidad de consolidar un modelo de atención sanitaria centrado en la persona, capaz de responder a los retos actuales de salud mediante la cercanía, la prevención y la fuerza de los cuidados comunitarios. En este contexto, la asociación reafirma su compromiso con el impulso de una enfermería familiar y comunitaria cada vez más visible, reconocida y conectada con las necesidades reales de la población.

Con la campaña ‘Tu Voz Construye ASANEC’, la asociación invita a los profesionales a sumar su experiencia, conocimiento y participación para seguir construyendo una organización referente y una enfermería comunitaria más fuerte al servicio de la salud de Andalucía.

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