Los Centros de la Mujer celebran mañana, viernes, su gala anual en el Auditorio Maestro Padilla

La entrada es libre hasta completar el aforo para asistir a este evento con 14 actuaciones, canciones, bailes y un desfile, así como a la entrega de premios del concurso de fotografía

Tras meses de preparación, las usuarias de los tres centros de la mujer mostrarán su talento artístico en cuidadas coreografías mañana, viernes, 19 de junio, en la gala de clausura, que se celebrará a partir de las 19:00 horas, en el Auditorio Maestro Padilla.

El evento comenzará con la entrega de premios del IV Concurso Fotográfico ‘Carrera de la Mujer’, y luego se sucederán las actuaciones, catorce, con esta temática y coordinadora: Marahia (oriental), Carmen (latinos), Melina (tangos), Paqui (pasodoble), Laura (zumba), Fedra (taichi), Ana (francés), Marina+Jesús Coro Guitarra, Melina (flamenco jaleo), Carmen (latinos), Laura (bachata), Carmen (latinos), Sevillanas y Clara (desfile).

La concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, destaca “el compromiso que muestran nuestras usuarias, así como el talento que todas atesoran. Las actividades y talleres tienen una ocupación del 95% lo que refleja el interés y respuesta tan positiva de usuarias y usuarios, pues en muchos de ellos pueden participar también hombres”.

La gala se celebrará mañana, desde las 19:00 horas, con entrada libre hasta completar el aforo, siempre refleja un lleno.

Almería cuenta con tres centros de la mujer, uno en calle Terriza, 9; otro en Cortijo Grande en Antonio Muñoz Zamora, 5 y en Los Molinos en la calle Instinción, que no terminan el curso con esta gala y la actividad continuarña en el Centro de la Mujer de la calle Terriza con una programación estival para lo que resta de mes de junio, julio y agosto.

El plazo de inscripción sigue abierto para todas aquellas personas que deseen participar y continuar disfrutando de actividades de ejercicio físico, formación y desarrollo personal durante el verano. Desde www.mujeralmeria.es se pueden realizar todos los trámites referentes a las altas, matriculaciones, lista de espera y pago de las actividades de los Centros de la Mujer.

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