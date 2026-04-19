Miski Liu Suria

Hay seres buenos, malos y regulares, como todo en la vida.

Ángeles y demonios

Discierne la oscuridad

Línea temporal dorada

Revelación de verdades

Visitantes de las estrellas

Tecnología basada en la conciencia

https://miski-liu-suria.blogspot.com

¿Existen los ángeles y los demonios? Por supuesto, dice Craig Woods. Estos seres operan en diferentes planos de existencia. Los ángeles parecen tener mayor libertad dimensional que los demonios, que están encadenados a realidades de mayor densidad, lo que simboliza el infierno. Los demonios y quienes están bajo su influencia buscan debilitar y dominar a los demás.

En épocas pasadas, muchos de los antiguos habrían considerado dioses o ángeles a los visitantes de las estrellas avanzados debido a su extraordinaria capacidad tecnológica, gracias a una tecnología que interactúa con la conciencia.

¿Pueden los demonios aparecer como extraterrestres? Sí, pueden. Por lo tanto, cuando tengas un encuentro con un ser de otro mundo, es importante observar y sentir su presencia para poder discernir su verdadera naturaleza. Muchas de las razas que interactúan con nuestro planeta, y que son miembros de la coalición de mundos, son seres biológicos como nosotros; simplemente que están más avanzados en los caminos espirituales y tecnológicos.

Incluso los teléfonos móviles que tenemos ahora habrían parecido magia a la gente hace un par de siglos. Las capacidades de las razas avanzadas superan nuestra comprensión. Existe una magia en la realidad que aún no hemos descubierto; el hecho de que no se entienda algo no significa que sea demoníaco.

Ellos pueden entrar y salir de planos dimensionales para doblar el tejido del espacio-tiempo y llegar hasta un ser humano en un instante. Nuestra conciencia es omnipresente: tenemos la capacidad de sintonizar con cualquier ser, en cualquier momento y lugar; incluso algunos de los maestros ascendidos también tienen esa capacidad.

A medida que progrese la civilización, se presentarán tecnologías basadas en la conciencia. Con el tiempo, nos daremos cuenta de que las naves son una mera comodidad, no una necesidad para viajar. Necesitamos que crean en ustedes mismos; deseamos que se potencie la humanidad, que se convierta en una civilización funcional y que alcance su máximo potencial.

EFECTO DOMINÓ

Está llegando a su fin el ocultamiento de verdades sobre la humanidad, tecnologías avanzadas, vida extraterrestre y programas secretos. Cuando salga a la luz esa información, provocará un efecto dominó o reacción en cadena que afectará a la humanidad y a su percepción de la realidad, según Chellea Wilder.

A su juicio, la Tierra ha estado bajo la influencia de fuerzas externas que han mantenido a la humanidad en un estado de control y confusión. Afirma que este sistema estaría comenzando a desplomarse, dando lugar a una revelación gradual de la verdad.

La revelación de verdades ocultas desencadenará más exposición de información y acelerará cambios mundiales. Podrían aparecer más naves en los cielos y se revelará la existencia de vida extraterrestre, tecnologías avanzadas y estructuras secretas.

Según la coalición de mundos, este proceso de revelación no dependerá únicamente de eventos externos visibles, como anuncios oficiales o manifestaciones físicas, sino que ocurrirá a nivel individual, a través de un cambio interno en la percepción y la conciencia.

También describe este cambio como un fenómeno colectivo, en el que la conciencia humana experimenta un despertar gradual que se extiende a través de diferentes niveles o dimensiones. Este proceso implicara la disolución de estructuras consideradas ilusorias y el debilitamiento de las fuerzas que habían mantenido el control.

A medida que se desintegran estas estructuras, reaccionan las fuerzas dominantes intentando mantener su influencia, aunque se presentan como en una fase final de pérdida de poder. El resultado de este proceso será una etapa de liberación y participación activa de la humanidad en un cambio más amplio, como un avance hacia una nueva forma de conciencia y realidad.

La coalición de mundos está vigilando la situación y está preparada para intervenir si fuera necesario, especialmente si intentan causar daño a ciertas facciones antes de que se conozca la verdad. Su intervención se haría con protección para los inocentes, y con amor y cuidado.

UFOLOGÍA

La Casa Blanca está investigando las muertes y desapariciones de científicos.https://www.zerohedge.com/political/trump-says-admin-investigating-deaths-disappearances-us-scientists

está investigando las muertes y desapariciones de científicos.https://www.zerohedge.com/political/trump-says-admin-investigating-deaths-disappearances-us-scientists La undécima muerte de un científico se suma a una serie de funcionarios desaparecidos con acceso a ovnis.https://www.foxnews.com/politics/11th-scientist-death-emerges-string-missing-dead-officials-access-us-secrets

John Solomon afirma que el presidente Trump está a punto de comenzar a desclasificar documentos en una operación que él llama «claridad hipersónica». Cree que habrá una rapidez en la divulgación de información que no vimos en años anteriores.https://goldenageofgaia.com/2026/04/17/john-solomons-prediction-about-deep-state-accountability/

afirma que el presidente está a punto de comenzar a desclasificar documentos en una operación que él llama «claridad hipersónica». Cree que habrá una rapidez en la divulgación de información que no vimos en años anteriores.https://goldenageofgaia.com/2026/04/17/john-solomons-prediction-about-deep-state-accountability/ El presidente Trump afirma que ha hallado muchos documentos interesantes relacionados con ovnis y que comenzará a publicarlos muy pronto. El vicepresidente Vance afirma que va a llegar al fondo de los archivos de ovnis.https://esrt.press/actualidad/599918-trump-archivos-ovnis-hemos-encontrado-muchos-documentos-interesantes

afirma que ha hallado muchos documentos interesantes relacionados con ovnis y que comenzará a publicarlos muy pronto. El vicepresidente afirma que va a llegar al fondo de los archivos de ovnis.https://esrt.press/actualidad/599918-trump-archivos-ovnis-hemos-encontrado-muchos-documentos-interesantes Ayudantes.- Estos seres superiores se manifiestan y desaparecen mientras ayudan a animales y a seres humanos en peligro. Sus corazones laten con amor, ya que sienten tal compasión que poseen el poder de la luz para realizar cualquier hazaña. Se mueven a través de las montañas, rescatan a muchos de las tormentas y los océanos. Aparecen en los campos de batalla y llevan a muchos a un lugar seguro. Estas almas sagradas se encarnan y viven entre ustedes ahora. Pero entre sus vidas de encarnación, sus visitas a la Tierra son constantes.https://operationdisclosureofficial.com/2026/04/17/family-of-taygeta-many-ways-to-visit-life-on-earth/

TECNOLOGÍA

China ha presentado el primer robot doméstico de uso generalhttps://interestingengineering.com/ai-robotics/worlds-first-humanoid-robot-for-household

ha presentado el primer de uso generalhttps://interestingengineering.com/ai-robotics/worlds-first-humanoid-robot-for-household Se acerca la media maratón de robots humanoides en China .https://finance.yahoo.com/sectors/technology/articles/china-humanoid-robot-half-marathon-010129300.html

.https://finance.yahoo.com/sectors/technology/articles/china-humanoid-robot-half-marathon-010129300.html La empresa china Unitree presenta un robot con físico parecido al cuerpo humano que puede correr más rápido que la mayoría de la gente.https://www.zerohedge.com/technology/chinas-unitree-unveils-humanoid-robot-human-physique-can-outrun-most-people

POLÉMICA

Polémica opinión del arcángel Gabriel sobre el presidente Trump:

Los archivos de Epstein , las redes ocultas, la inteligencia no humana que opera entre bastidores, todo está saliendo a la luz a una velocidad sin precedentes porque su función es crear la máxima perturbación y la máxima visibilidad.

, las redes ocultas, la inteligencia no humana que opera entre bastidores, todo está saliendo a la luz a una velocidad sin precedentes porque su función es crear la máxima perturbación y la máxima visibilidad. Él saca a la luz lo que está oculto. Él logra que el debate sobre la vida extraterrestre, las tecnologías reprimidas y la influencia no humana se convierta en tema de conversación. Él perturba las redes financieras, las antiguas estructuras de poder y la ilusión de una gobernabilidad visible.

Cada escándalo, cada titular, cada momento viral forma parte del guion. Muchas cosas están saliendo a la luz ahora mismo porque su energía crea la fricción necesaria que ya no puede contener la antigua densidad. El plan galáctico es impecable.

Trump no está aquí para ser nuestro salvador. Está aquí para ser el espejo que te obligue a dejar de buscarlo fuera de ti. Su función es acelerar el colapso de la vieja línea de tiempo para que se pueda anclar la línea temporal dorada .

no está aquí para ser nuestro salvador. Está aquí para ser el espejo que te obligue a dejar de buscarlo fuera de ti. Su función es acelerar el colapso de la vieja línea de tiempo para que se pueda anclar la . Cuanto más caos y revelación genera su energía, más rápido se disuelve el viejo sueño y emerge el nuevo. Porque sin este nivel de visibilidad y fricción, no se estaría produciendo el despertar a esta velocidad. El plan galáctico es perfecto, y estás justo donde tienes que estar para presenciar cómo se desarrolla todo.

https://x.com/AA_Gabriel1111/status/2044268176016585179

Decían que iniciaría la tercera fiesta mundial. Acaba de terminar tres conflictos en una semana, según Mr. Pool .https://t.me/s/MrPool_Q

.https://t.me/s/MrPool_Q Según Kabamur, los pleyadianos contactaron a Trump porque poseía los recursos, la personalidad y la determinación necesarios para enfrentarse a la camarilla. Se revelará todo en el cambio. Muchos de los que ahora lo odian, lo amarán después.https://x.com/Kabamur_Taygeta/status/1974484420427137069

ORIENTE MEDIO

Irán vuelve a cerrar Ormuz y ataca a un petrolero tras acusar a EEUU de incumplir el acuerdo.https://es.euronews.com/2026/04/18/iran-vuelve-a-cerrar-el-estrecho-de-ormuz-tras-acusar-a-eeuu-de-incumplir-el-acuerdo

vuelve a cerrar y ataca a un petrolero tras acusar a EEUU de incumplir el acuerdo.https://es.euronews.com/2026/04/18/iran-vuelve-a-cerrar-el-estrecho-de-ormuz-tras-acusar-a-eeuu-de-incumplir-el-acuerdo El Líbano afirma que Israel llevó a cabo un ataque tras el acuerdo de alto el fuego.https://cnnespanol.cnn.com/2026/04/17/mundo/video/ataque-drones-israel-libano-trax

afirma que llevó a cabo un ataque tras el acuerdo de alto el fuego.https://cnnespanol.cnn.com/2026/04/17/mundo/video/ataque-drones-israel-libano-trax EEUU se prepara para incautar buques vinculados a Irán en todo el mundo.https://esrt.press/actualidad/600023-eeuu-incautar-buques-iran-mundo-proximos-dias

en todo el mundo.https://esrt.press/actualidad/600023-eeuu-incautar-buques-iran-mundo-proximos-dias EEUU extiende un mes el permiso para comerciar petróleo de Rusia ya cargado en buques.https://efe.com/economia/2026-04-18/venta-petroleo-rusia-eeuu/

ECONOMÍA

Crece la brecha entre países ricos y pobres, según la ONU.https://noticiaslatam.lat/20260412/es-un-momento-extremadamente-peligroso-crece-la-brecha-entre-paises-ricos-y-pobres-segun-la-onu–1173025795.html

Los abogados de delitos financieros se quedan sin trabajo.https://www.expansion.com/economia/financial-times/2026/04/17/69e1eb6ae5fdea673c8b45a1.html

Trump anuncia reformas para acelerar terapias basadas en psicodélic o s .https://www.europapress.es/internacional/noticia-trump-anuncia-reformas-acelerar-investigaciones-medicas-terapias-basadas-drogas-psicodelicas-20260418153014.html

anuncia reformas para acelerar terapias basadas en .https://www.europapress.es/internacional/noticia-trump-anuncia-reformas-acelerar-investigaciones-medicas-terapias-basadas-drogas-psicodelicas-20260418153014.html “El dinero emitido se crea de la nada, es un sustituto falso que no debería llamarse ‘dinero’, sino, como mucho, ‘moneda’, en contraposición al dinero creado a partir del trabajo, los minerales o los recursos” según Peter B. Meyer.https://finalwakeupcall.info/es/2025/05/13/dinero-falso/

EUROPA

Europa lanza una aplicación de verificación de la edad en línea.https://cnnespanol.cnn.com/2026/04/15/ciencia/europa-aplicacion-verificacion-edad-en-linea-trax

en línea.https://cnnespanol.cnn.com/2026/04/15/ciencia/europa-aplicacion-verificacion-edad-en-linea-trax El exprimer ministro belga Alexander de Croo advierte que la guerra de Irán amenaza con hundir el desarrollo mundial.https://es.euronews.com/my-europe/2026/04/17/la-guerra-de-iran-puede-generar-nuevosconflictos-advierte-jefe-de-desarrollo-de-onu

advierte que la guerra de amenaza con hundir el desarrollo mundial.https://es.euronews.com/my-europe/2026/04/17/la-guerra-de-iran-puede-generar-nuevosconflictos-advierte-jefe-de-desarrollo-de-onu Recaudan fondos para asesinar al presidente de Rumanía , Nicusor Dan.https://esrt.press/actualidad/600008-alarma-pais-otan-recolecta-asesinar-presidente

, Nicusor Dan.https://esrt.press/actualidad/600008-alarma-pais-otan-recolecta-asesinar-presidente Alemania sacrificó en un año casi tres mil jabalíes por ser radiactivos.https://esrt.press/actualidad/600028-alemania-sacrificar-jabalies-radioactivos-chernobyl

ESPAÑA

Comprar una vivienda en 2026 es un 18% más caro.https://www.expansion.com/inmobiliario/viviendas/2026/03/13/69b3eef0e5fdeaf92d8b457e.html

Trump dice que «da pena ver» a España por sus desastrosas cifras económicas.https://www.europapress.es/internacional/noticia-trump-dice-da-pena-ver-espana-desastrosas-cifras-economicas-20260418143744.html

dice que «da pena ver» a por sus desastrosas cifras económicas.https://www.europapress.es/internacional/noticia-trump-dice-da-pena-ver-espana-desastrosas-cifras-economicas-20260418143744.html María Corina Machado recibe la Medalla de Oro de Madrid .https://efe.com/comunidad-de-madrid/2026-04-18/machado-medalla-de-oro-madrid/

recibe la de Oro de .https://efe.com/comunidad-de-madrid/2026-04-18/machado-medalla-de-oro-madrid/ Machado confía en regresar a Venezuela cuando haya elecciones libres.https://www.europapress.es/internacional/noticia-machado-confia-eeuu-regresar-venezuela-cuando-llegue-momento-celebrar-elecciones-libres-20260418122245.html

confía en regresar a cuando haya elecciones libres.https://www.europapress.es/internacional/noticia-machado-confia-eeuu-regresar-venezuela-cuando-llegue-momento-celebrar-elecciones-libres-20260418122245.html Miles de venezolanos reciben a María Corina Machado en la Puerta del Sol .https://www.europapress.es/videos/video-miles-venezolanos-reciben-maria-corina-machado-puerta-sol-20260418220455.html

en la .https://www.europapress.es/videos/video-miles-venezolanos-reciben-maria-corina-machado-puerta-sol-20260418220455.html Los saharauis que quedan fuera de la regularización.https://efe.com/espana/2026-04-18/saharauis-quedan-fuera-regularizacion-senti-que-me-caia-mundo-encima/

que quedan fuera de la regularización.https://efe.com/espana/2026-04-18/saharauis-quedan-fuera-regularizacion-senti-que-me-caia-mundo-encima/ España avanza hacia un sistema energético con menor dependencia del gas.https://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-espana-avanza-sistema-energetico-menor-dependencia-gas-bbva-research-20260415123057.html

NOTICIAS MILITARES

La Armada en Almería despliega esta semana un ejercicio clave.https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/defensa/armada-almeria-despliega-ejercicio-clave-que-ocurre-mar-marca-antes-despues/202604180605001015936.html

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busca adquirir construidas en España.https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/defensa/argentina-busca-adquirir-fragatas-construidas-espana-que-negociando-milei/20251005063517982516.html Defensa prepara la implantación de una jornada de 35 horas en las Fuerzas Armadas.https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/defensa/fuerzas-armadas-jornada-35-horas-defensa-activa-cambio-inmediato-efectos-aun-definir/202604180635001015937.html

AMÉRICAS

Nueva fuga de hidrocarburos en el golfo de México .https://noticiaslatam.lat/20260418/reportan-nueva-fuga-de-hidrocarburos-en-el-golfo-de-mexico—-1173126294.html

.https://noticiaslatam.lat/20260418/reportan-nueva-fuga-de-hidrocarburos-en-el-golfo-de-mexico—-1173126294.html México, Brasil y España aumentarán su ayuda humanitaria para Cuba .https://noticiaslatam.lat/20260418/mexico-brasil-y-espana-aumentaran-ayuda-humanitaria-para-cuba-1173125196.html

y aumentarán su ayuda humanitaria para .https://noticiaslatam.lat/20260418/mexico-brasil-y-espana-aumentaran-ayuda-humanitaria-para-cuba-1173125196.html Perú declara el estado de emergencia en su lucha contra la delincuencia.https://noticiaslatam.lat/20260417/peru-declara-estado-de-emergencia-en-su-lucha-contra-la-delincuencia-1173108118.html

declara el estado de en su lucha contra la delincuencia.https://noticiaslatam.lat/20260417/peru-declara-estado-de-emergencia-en-su-lucha-contra-la-delincuencia-1173108118.html El FMI prevé un año difícil para Bolivia .https://noticiaslatam.lat/20260415/perspectivas-del-fmi-anticipan-que-el-2026-va-a-ser-un-ano-muy-dificil-para-bolivia-dice-analista-1173074073.html

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.https://noticiaslatam.lat/20260416/el-aumento-de-la-inflacion-en-argentina-es-desde-ya-una-mala-noticia-para-la-economia-dice-experto-1173078992.html El Gobierno argentino vuelve a Washington para destrabar más fondos del FMI.https://noticiaslatam.lat/20260415/el-gobierno-argentino-vuelve-a-washington-para-destrabar-mas-fondos-del-fmi-1173060751.html

vuelve a para destrabar más fondos del FMI.https://noticiaslatam.lat/20260415/el-gobierno-argentino-vuelve-a-washington-para-destrabar-mas-fondos-del-fmi-1173060751.html La industria chilena del cobre podría ser otra víctima más del conflicto en Oriente Medio.https://noticiaslatam.lat/20260415/la-industria-chilena-del-cobre-podria-ser-otra-victima-mas-del-conflicto-en-oriente-medio-1173073622.html

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El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.a conversación es importante