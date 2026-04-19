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Ángeles y demonios

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abril 19, 2026 8:33 pm

Miski Liu Suria

Hay seres buenos, malos y regulares, como todo en la vida.

Ángeles y demonios

  • Discierne la oscuridad
  • Línea temporal dorada
  • Revelación de verdades
  • Visitantes de las estrellas
  • Tecnología basada en la conciencia
https://miski-liu-suria.blogspot.com

¿Existen los ángeles y los demonios? Por supuesto, dice Craig Woods. Estos seres operan en diferentes planos de existencia. Los ángeles parecen tener mayor libertad dimensional que los demonios, que están encadenados a realidades de mayor densidad, lo que simboliza el infierno. Los demonios y quienes están bajo su influencia buscan debilitar y dominar a los demás.

En épocas pasadas, muchos de los antiguos habrían considerado dioses o ángeles a los visitantes de las estrellas avanzados debido a su extraordinaria capacidad tecnológica, gracias a una tecnología que interactúa con la conciencia.

¿Pueden los demonios aparecer como extraterrestres? Sí, pueden. Por lo tanto, cuando tengas un encuentro con un ser de otro mundo, es importante observar y sentir su presencia para poder discernir su verdadera naturaleza. Muchas de las razas que interactúan con nuestro planeta, y que son miembros de la coalición de mundos, son seres biológicos como nosotros; simplemente que están más avanzados en los caminos espirituales y tecnológicos.

Incluso los teléfonos móviles que tenemos ahora habrían parecido magia a la gente hace un par de siglos. Las capacidades de las razas avanzadas superan nuestra comprensión. Existe una magia en la realidad que aún no hemos descubierto; el hecho de que no se entienda algo no significa que sea demoníaco.

Ellos pueden entrar y salir de planos dimensionales para doblar el tejido del espacio-tiempo y llegar hasta un ser humano en un instante. Nuestra conciencia es omnipresente: tenemos la capacidad de sintonizar con cualquier ser, en cualquier momento y lugar; incluso algunos de los maestros ascendidos también tienen esa capacidad.

A medida que progrese la civilización, se presentarán tecnologías basadas en la conciencia. Con el tiempo, nos daremos cuenta de que las naves son una mera comodidad, no una necesidad para viajar. Necesitamos que crean en ustedes mismos; deseamos que se potencie la humanidad, que se convierta en una civilización funcional y que alcance su máximo potencial.

Galactic Message: Discerning the Demonic

EFECTO DOMINÓ

Está llegando a su fin el ocultamiento de verdades sobre la humanidad, tecnologías avanzadas, vida extraterrestre y programas secretos. Cuando salga a la luz esa información, provocará un efecto dominó o reacción en cadena que afectará a la humanidad y a su percepción de la realidad, según Chellea Wilder.

A su juicio, la Tierra ha estado bajo la influencia de fuerzas externas que han mantenido a la humanidad en un estado de control y confusión. Afirma que este sistema estaría comenzando a desplomarse, dando lugar a una revelación gradual de la verdad.

La revelación de verdades ocultas desencadenará más exposición de información y acelerará cambios mundiales. Podrían aparecer más naves en los cielos y se revelará la existencia de vida extraterrestre, tecnologías avanzadas y estructuras secretas.

Según la coalición de mundos, este proceso de revelación no dependerá únicamente de eventos externos visibles, como anuncios oficiales o manifestaciones físicas, sino que ocurrirá a nivel individual, a través de un cambio interno en la percepción y la conciencia.

También describe este cambio como un fenómeno colectivo, en el que la conciencia humana experimenta un despertar gradual que se extiende a través de diferentes niveles o dimensiones. Este proceso implicara la disolución de estructuras consideradas ilusorias y el debilitamiento de las fuerzas que habían mantenido el control.

A medida que se desintegran estas estructuras, reaccionan las fuerzas dominantes intentando mantener su influencia, aunque se presentan como en una fase final de pérdida de poder. El resultado de este proceso será una etapa de liberación y participación activa de la humanidad en un cambio más amplio, como un avance hacia una nueva forma de conciencia y realidad.

La coalición de mundos está vigilando la situación y está preparada para intervenir si fuera necesario, especialmente si intentan causar daño a ciertas facciones antes de que se conozca la verdad. Su intervención se haría con protección para los inocentes, y con amor y cuidado.

The Galactic Federation: Prepare For A Domino Effect

UFOLOGÍA

TECNOLOGÍA

POLÉMICA

Polémica opinión del arcángel Gabriel sobre el presidente Trump:

  • Los archivos de Epstein, las redes ocultas, la inteligencia no humana que opera entre bastidores, todo está saliendo a la luz a una velocidad sin precedentes porque su función es crear la máxima perturbación y la máxima visibilidad.
  • Él saca a la luz lo que está oculto. Él logra que el debate sobre la vida extraterrestre, las tecnologías reprimidas y la influencia no humana se convierta en tema de conversación. Él perturba las redes financieras, las antiguas estructuras de poder y la ilusión de una gobernabilidad visible.
  • Cada escándalo, cada titular, cada momento viral forma parte del guion. Muchas cosas están saliendo a la luz ahora mismo porque su energía crea la fricción necesaria que ya no puede contener la antigua densidad. El plan galáctico es impecable.
  • Trump no está aquí para ser nuestro salvador. Está aquí para ser el espejo que te obligue a dejar de buscarlo fuera de ti. Su función es acelerar el colapso de la vieja línea de tiempo para que se pueda anclar la línea temporal dorada.
  • Cuanto más caos y revelación genera su energía, más rápido se disuelve el viejo sueño y emerge el nuevo. Porque sin este nivel de visibilidad y fricción, no se estaría produciendo el despertar a esta velocidad. El plan galáctico es perfecto, y estás justo donde tienes que estar para presenciar cómo se desarrolla todo.

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El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.a conversación es importante

Miski Liu Suria

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