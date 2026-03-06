Inicio / Almería / Asalsido presenta la campaña por el Día Mundial del Síndrome de Down y anuncia los premiados de los VIII Down de Oro

Asalsido presenta la campaña por el Día Mundial del Síndrome de Down y anuncia los premiados de los VIII Down de Oro

marzo 6, 2026 10:04 pm

La entidad dará a conocer también el programa de actividades que se desarrollará en Almería hasta el 21 de marzo.

La presidenta de ASALSIDOIsabel Parras, junto a la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de AlmeríaPaola Laynez, presentarán la campaña de sensibilización con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, así como el programa de actividades que se desarrollará del 9 al 21 de marzo en la ciudad.

Durante el acto, la presidenta de ASALSIDO dará a conocer también los premiados y menciones especiales de la VIII Gala de los Down de Oro, unos reconocimientos que destacan el compromiso de personas, entidades e instituciones con la inclusión de las personas con síndrome de Down.

La presentación contará además con la presencia de las almerienses Ana Almécija y Sara Fernández, ambas con síndrome de Down, protagonistas de la campaña nacional de sensibilización impulsada por Down España.

