el Hermano Mayor de la Hermandad del Prendimiento, Carlos Muyor, ha recibido a los asistentes al besapiés del Cristo de Medinaceli

La delegada del Gobierno asiste al besapiés del Cristo de Medinaceli

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, acompañada del resto de los delegados territoriales y representantes del Gobierno andaluz, han acudido al tradicional besapiés del Cristo de Medinaceli en la Catedral de la Encarnación. Un acto en el que han sido recibidos por el Hermano Mayor de la Hermandad del Prendimiento, Carlos Muyor, y han cumplido con la tradición que cada año congrega a miles de almerienses en torno a la figura del Cristo de Almería.

Aránzazu Martín ha destacado la relevancia que este evento tiene, “alcanzando una trascendencia provincial, ya que son miles de fieles los que se desplazan el primer domingo del mes de marzo para rendir su devoción al Cristo de Medinaceli”. Martín ha recordado la importancia y el valor que “para la Junta de Andalucía tienen estas tradiciones, que reflejan el sentir de miles de devotos, y que supone la antesala de nuestra Semana Santa”. Desde el Prendimiento su Hermano Mayor, Carlos Muyor, ha recalcado que “este año es especialmente significativo al cumplirse el 76º aniversario de la llegada de la imagen a Almería”.