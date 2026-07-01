El precio de la vivienda sube un 1,12% en el primer semestre

1 de julio de 2026.- Según el informe semestral de precios de venta de pisos.com, el precio medio de la vivienda de segunda mano en España en junio de 2026 fue de 2.454 euros por metro cuadrado. Esta cifra supuso una subida del 0,21% respecto al mes anterior. Frente al mes de marzo, el ascenso fue del 0,72%, mientras que el repunte frente a diciembre de 2025 fue del 1,12%. Respecto a junio de 2025, la subida fue del 2,84%.“Los precios de venta continúan mostrando una clara fortaleza, pero empiezan a aparecer señales de una cierta maduración del ciclo inmobiliario”, indica Ferran Font, director de Estudios de pisos.com. El experto señala que “la demanda sigue siendo elevada, pero encuentra cada vez más límites relacionados con la accesibilidad económica”.Para Font, “los precios todavía muestran una clara resistencia a la baja, dada la insuficiencia estructural de oferta”. Por otro lado, el directivo insiste en que “la etapa en la que prácticamente cualquier inmueble encontraba comprador de forma inmediata parece estar dando paso a un mercado donde la calidad, la ubicación, la eficiencia energética y el precio de salida tienen más importancia”.El portavoz del portal inmobiliario cree que “la vivienda en España no parece encontrarse en el final de un ciclo alcista, sino en una fase de consolidación”. Es por ello que Font valora que “lo más razonable es esperar un mercado menos explosivo que en los últimos años, pero todavía caracterizado por precios elevados y una competencia intensa por los activos de calidad”.COMUNIDADES AUTÓNOMASExtremadura (2,13%), Región de Murcia (1,88%) y Comunidad Valenciana (1,85%) arrojaron las subidas semestrales más pronunciadas. No hubo descensos. De un año a otro, las mayores subidas vinieron de la mano de Madrid (4,24%), Asturias (3,25%) y Cantabria (2,78%). Las únicas autonomías que redujeron sus precios fueron Castilla y León (-2,39%) y Extremadura (-0,67%). La región más cara en junio de 2026 fue Baleares (5.184 €/m²) y la más barata Extremadura (860 €/m²).PROVINCIASSemestralmente, Cáceres (4,10%), Valencia (2,02%) y Ciudad Real (1,96%) arrojaron los mayores incrementos. Por su parte, Cuenca (-0,59%), Córdoba (-0,29%) y Huesca (-0,27%) lideraron los ajustes. Interanualmente, los repuntes más altos correspondieron a Granada (4,48%), Madrid (4,24%) y Burgos (3,50%). Las mayores devaluaciones se registraron en Zamora (-13,41%), Huesca (-9,90%) y Lugo (-7,15%). Baleares (5.184 €/m²) fue la provincia más cara y Ciudad Real (724 €/m²), la más barata.CAPITALES DE PROVINCIAFrente a diciembre del pasado año, los repuntes más altos se localizaron en Ciudad Real (5,49%), Pontevedra (4,28%) y Teruel (3,51%). Las capitales que más ajustaron su precio fueron Cuenca (-0,77%), Ourense (-0,73%) y Badajoz (-0,69%). Ciudad Real (6,36%), Burgos (4,38%) y Granada (4,16%) fueron las capitales que más vieron incrementado su precio interanualmente. Las que más bajaron fueron Valladolid (-6,19%), Zamora (-3,98%) y Santa Cruz de Tenerife (-0,96%). La capital más cara fue Donostia-San Sebastián (6.629 €/m²) y la más barata Jaén (1.269 €/m²).DISTRITOSEl distrito madrileño más caro fue Retiro (9.832 €/m²) y el más barato Villaverde (2.371 €/m²). En el primer semestre, Villaverde (9,82%) fue el que más subió. El recorte más llamativo fue el de Salamanca (-5,70%). En Barcelona, Sarrià-Sant Gervasi (6.719 €/m²) fue el distrito más caro, mientras que el más barato fue Nou Barris (2.901 €/m²). Semestralmente, la subida más alta la registró Horta-Guinardó (2,40%). Cayó en solitario Sant Andreu (-0,39%). En cuanto a Valencia, el distrito más caro fue L’Eixample (4.611 €/m²) y el más barato Pobles del Nord (1.657 €/m²). La subida semestral más representativa fue la de Benicalap (9,05%). La bajada más pronunciada fue la de El Pla del Real (-1,74%).MUNICIPIOSLas mayores subidas semestrales se dieron en Villena (9,26%), en Alicante; Moraleja (9,25%), en Cáceres; y Andorra (9,21%), en Teruel. Las que más bajaron fueron Cella (-5,88%), en Teruel; Oyón-Oion (-5,16%), en Álava; y El Burgo de Osma (-4,96%), en Soria. Interanualmente, los municipios que más crecieron fueron Villena (34,27%), en Alicante; Andorra (34,11%), en Teruel; y Las Pedroñeras (33,93%), en Cuenca. Los que más vieron decrecer su precio medio fueron Allariz (-23,08%), en Ourense; Pedro Muñoz (-20,30%), en Ciudad Real; y Monreal del Campo (-18,80%), en Teruel. El municipio más caro en el primer semestre del año fue Formentera (10.354 €/m²), en Baleares y el más barato Albalate del Arzobispo (300 €/m²), en Teruel.