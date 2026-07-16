Obras en las autovías A-7 y A-92 (T.M. Adra) y (T.M. de Viator)

GabinetedePrensa julio 16, 2026 0
Autovia A 7 Viator

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que se van a llevar a cabo obras o trabajos de mantenimiento, salvo causas de fuerza mayor, en la autovía A-7 entre PPKK 831+000 y 845+000 (T.M. Adra) en ambos sentidos se realizará el corte alternativo de carriles. Las actuaciones están previstas el 17 de julio de 08:00 h. a 13:00 h.

Por otro lado, salvo causas de fuerza mayor, se va a continuar con las actuaciones en la autovía A-92 entre los PPKK 392+390 y 390+000 (T.M. de Viator) en sentido decreciente, por ese motivo seguirá cerrado el carril derecho hasta las 13h del día 31 de julio.

Para una información actualizada puede consultar en el mapa de estado del tráfico e incidencias de la DGT: https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/

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