Candela Cebrián, nueva directora de Torres y Carrera en Galicia

La consultora de comunicación Torres y Carrera anuncia el nombramiento de Candela Cebrián como nueva responsable de la agencia en Galicia. Se trata de un perfil consolidado, con más de 20 años de trayectoria profesional, que combina una sólida formación académica con una amplia experiencia en el sector. Cebrián se incorporó a Torres y Carrera en 2005, donde ha desarrollado la práctica totalidad de su carrera profesional, lo que la convierte en un claro ejemplo de crecimiento y desarrollo dentro de la organización. A lo largo de estos años, ha asumido diferentes responsabilidades, como la dirección de Marketing, consolidándose como una de las profesionales de referencia de la compañía. Licenciada en Periodismo por la Universidad San Pablo CEU, Candela Cebrián cuenta con un Máster en Publicidad y Comunicación Empresarial y un Curso Especializado en Marketing B2B por ESIC. Antes de su incorporación a Torres y Carrera, trabajó como periodista en La Voz de Galicia y como consultora en Edelman. “Es un nombramiento que hace justicia a su trayectoria con nosotros”,explica Xurxo Torres, consejero delegado y socio fundador de Torres y Carrera. “Sus capacidades profesionales durante estos años están más que demostradas y, por encima de todo, valoramos su lado más personal con un talento extraordinario para motivar desde el ejemplo”. Candela Cebrián toma el relevo a Ángela Gómez Caruncho para liderar un mercado estratégico de la compañía. La empresa cuenta con una sólida trayectoria en sectores industriales y en todo el tejido productivo gallego, destacando su cartera de clientes en el ámbito tecnológico, la automoción, la alimentación, la logística y el transporte. La trayectoria de Candela Cebrián en producción de grandes eventos y experiencia de marca representa un impulso al negocio. Este movimiento ha estado acompañado de nuevas incorporaciones que refuerzan la estructura operativa de Torres y Carrera en Galicia. Torres y Carrera Fundada en 2003 por Xurxo Torres y Paula Carrera, la consultora Torres y Carrera se ha convertido en un agente referente del sector de la comunicación, el marketing y las relaciones públicas en España. Con una cifra de negocio de más de 4 millones de euros, la empresa se sitúa en el Top 10 de las agencias españolas independientes de nuestro país. Cuenta en su haber con más de 60 reconocimientos nacionales e internacionales correspondientes tanto a campañas desarrolladas para clientes como a iniciativas propias relacionadas con la investigación social y su lucha contra la desinformación. La agencia se caracteriza por su vocación investigadora y su compromiso con el entorno. El pasado año celebró los 20 años de la Fundación Alba Torres Carrera, primera fundación del sector en España. También ha sido una de las primeras empresas de PR en adherirse al Pacto Mundial de Naciones Unidas.