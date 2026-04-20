Cáritas Diocesana de Almería y FAAM firman un convenio de colaboración para impulsar la inclusión laboral de personas en situación de vulnerabilidad

LOLA RUIZ

Cáritas Diocesana de Almería y la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM) han suscrito un convenio de colaboración con el objetivo de reforzar el trabajo conjunto en materia de inserción formativa y laboral de personas en situación de vulnerabilidad. El acuerdo se desarrollará a través del Servicio de Intermediación Laboral del proyecto INCLUSIÓN+, impulsado por Cáritas Diocesana de Almería en el Centro de Formación “San Francisco de Asís”, espacio de referencia desde el que la entidad articula sus programas de formación, orientación e inserción sociolaboral. Este convenio permitirá fortalecer la colaboración entre ambas entidades en ámbitos como la intermediación laboral, el desarrollo de prácticas no laborales y la participación en Programas de Experiencias Profesionales para el Empleo (EPES), favoreciendo itinerarios de inserción más amplios, coordinados y eficaces. El Centro de Formación “San Francisco de Asís” constituye una herramienta clave dentro de la acción social de Cáritas Diocesana de Almería, desde donde se acompaña a personas en situación de vulnerabilidad en sus procesos de capacitación, mejora de la empleabilidad y acceso al mercado laboral, entendiendo el empleo como una vía fundamental para la autonomía personal, la dignidad y la inclusión social. Con esta alianza, Cáritas Diocesana de Almería continúa consolidando una red de colaboración con entidades especializadas que permite ampliar oportunidades y generar nuevas respuestas compartidas ante los desafíos de la exclusión social y laboral. Tras la reciente firma del convenio, los responsables de ambas organizaciones, la directora de Cáritas Diocesana de Almería, María Carmen Torres; y el presidente de FAAM, Valentín Sola, mostraron su compromiso de seguir reunidos para poner en común sinergias que permitan la estrecha colaboración dirigida a atender de manera directa a las personas más vulnerables de nuestro entorno.