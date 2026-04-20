Obras en la autovía A-7

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que se van a realizar obras o trabajos de mantenimiento, salvo causas de fuerza mayor, en la autovía A-7:

Entre los PPKK 764+900 y 761+780(T.M. Almería), en sentido decreciente. Se realizará el cierre de todos los carriles con transfer. Las actuaciones están previstas:

Desde las 08:00 h. del 20 de abril hasta las 20:00 h. del 21 de abril.

Entre los PPKK 761+780 y 764+900(T.M. Almería), en sentido creciente. Se realizará el cierre de todos los carriles con transfer. Las actuaciones están previstas:

Desde las 08:00 h. del 22 de abril hasta las 20:00 h. del 23 de abril.

Para una información actualizada puede consultar en el mapa de estado del tráfico e incidencias de la DGT: https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/