Condolencias por el fallecimiento de José Carlos Gómez Villamandos

La Universidad de Almería, al igual que todas las universidades públicas de Andalucía, expresa sus condolencias por la muerte del consejero de Universidad, Investigación e Innovación, ex rector de la Universidad de Córdoba y ex presidente de Crue Universidades Españolas

La Universidad de Almería, al igual que el resto de universidades públicas de Andalucía, lamenta profundamente el fallecimiento de José Carlos Gómez Villamandos, consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, quien también desempeñó con gran dedicación las responsabilidades de rector de la Universidad de Córdoba y presidente de Crue Universidades Españolas.

La trayectoria de Gómez Villamandos ha estado marcada por el servicio público en numerosas instituciones de educación superior y por su especial vinculación con la investigación de excelencia y la creación de conocimiento.

En estos momentos de dolor, la Universidad de Almería quiere trasladar sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros, así como a todas las personas e instituciones que compartieron con Gómez Villamandos su trayectoria personal y profesional.