Cooltural Fest 2026 espera superar los datos económicos del pasado año, generando un impacto de más de 6 millones de euros

El festival atrajo a cerca de la mitad de su público desde fuera de la provincia, reforzando su capacidad para dinamizar la economía local, el turismo y el empleo, fortalezas que espera amplificar esta edición

Desde su nacimiento y con una trayectoria de crecimiento constante, Cooltural Fest viene demostrando su capacidad para convertirse en uno de los principales motores culturales de Almería pero también sin olvidar su fundamental impacto económico. Según se desprende de los datos del informe elaborado por la agencia económica de asesoría SFTL (Sympathy for the lawyer, única empresa española que ha aparecido dos años consecutivos en la lista Billboard Top Business Managers), el festival generó en 2025 un impacto económico total estimado de más de 5,8 millones de euros (sin IVA), “resultado de la actividad desarrollada durante el evento y del efecto tractor que ejerce sobre el turismo, el comercio y el tejido empresarial de la ciudad”, indica.

Todo un éxito para el festival que organiza Crash Music junto al Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería y el apoyo decidido de Diputación Provincial con Costa de Almería y Sabores Almería y el trabajo inclusivo de la Fundación Music For All.

“La edición del pasado año volvió a congregar a miles de espectadores de toda España, consolidando un modelo que combina una oferta musical de referencia con actividades abiertas a toda la ciudadanía”, recuerda el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz.



Tal y como apuntan desde Crash Music, “la cultura, el ocio y la música son también motores de desarrollo económico, innovación y transformación social. Al gestionar nuestros festivales con criterios de eficiencia, planificación logística y rigor empresarial, hemos logrado que el impacto económico trascienda el recinto del concierto”.

Un excelente resultado en el informe elaborado por una agencia externa al festival, que espera superar estos buenos datos para la edición de 2026, que desarrollará sus días principales en el Recinto de Conciertos del Ferial del 21 al 23 de agosto, a lo que suma la fiesta de bienvenida del 20 de agosto en el Parque de las Almadrabillas, y la fiesta de clausura del sábado, 29 de agosto, en la Faluca junto al Paseo Marítimo, ambas de entrada libre.

De hecho, uno de los indicadores más relevantes del estudio es la elevada capacidad del festival para atraer visitantes. El 49,1% del público procedía de fuera de la provincia de Almería, mientras que el 29,4% llegó desde fuera de Andalucía, lo que confirma el creciente posicionamiento nacional de Cooltural Fest como destino cultural.

Entre las principales provincias de origen destacan Madrid (9,7%), Murcia (9,1%), Granada (8,2%), Málaga (4,8%), Alicante (3,5%) y Barcelona (1,3%), reflejando una combinación de fuerte implantación regional y creciente capacidad de captación de público de toda España.

La llegada de asistentes genera una demanda adicional de alojamiento, restauración, transporte, comercio y servicios, cuyos efectos se prolongan más allá de la celebración del evento mediante el denominado impacto inducido, es decir, el consumo que realizan posteriormente trabajadores y empresas beneficiados por la actividad económica generada.

Más de cinco millones de euros de retorno económico

El informe de SFTL estima que el impacto económico total asciende a 5,83 millones de euros, distribuido en tres grandes categorías dependiendo de si es Impacto Directo, Indirecto o Inducido.

En el primer caso se estima en casi 1,8 millones de euros, correspondiente a la venta de entradas y al consumo realizado dentro del recinto del festival. En cuanto al Impacto indirecto: roza los 2,8 millones, generado por el gasto de los visitantes en la ciudad y por la actividad desarrollada por la cadena de proveedores vinculada al evento. Y el Impacto inducido se sitúa en más de 1,2 millones, derivado del consumo posterior generado por los salarios y rentas asociados a la actividad económica del festival.

El mayor volumen del impacto indirecto procede del gasto realizado por los visitantes no locales, que alcanza 2,19 millones de euros, distribuidos entre alojamiento (780.000 euros), restauración y ocio (590.000 euros), transporte interurbano (650.000 euros) y compras (170.000 euros, valoradas por margen comercial).

A ello se suma un efecto de en torno a 600.000 euros asociado a la actividad de empresas proveedoras encargadas del montaje, logística, producción técnica y otros servicios necesarios para el desarrollo del festival.

Impulso para el empleo

Otro de los pilares destacados, además del retorno económico, reside en que Cooltural Fest se ha convertido en un importante generador de actividad laboral.

Según las estimaciones de Crash Music, el festival movilizó aproximadamente 1.300 personas, de las que alrededor de 500 fueron contratadas directamente por la organización y unas 800 trabajaron a través de empresas proveedoras vinculadas a la producción del evento. Estas cifras hacen referencia al personal movilizado para el desarrollo del festival y no a empleos equivalentes a jornada anual.

No hay que olvidar la contratación de más de 50 personas con discapacidad a través de la Fundación Music For All, una filosofía que junto a las medidas de accesibilidad para el público vienen haciendo a Cooltural Fest el más inclusivo de Europa.

El informe ha sido elaborado siguiendo criterios habituales en estudios de impacto económico de eventos, diferenciando los efectos directos, indirectos e inducidos, evitando el doble cómputo y aplicando el principio de adicionalidad para estimar únicamente el gasto realmente atribuible al festival. Todas las cifras económicas se presentan sin IVA.

Un festival lleno de variedad

En la parte artística del festival hay que recordar que la venta de entradas por día ya está activa y se puede adquirir, como los abonos y los distintos servicios disponibles, a través de la página web oficial https://coolturalfest.com/.

Tras una pequeña presentación a medios y reducida a los ‘coolters’ que obtengan su invitación llegado el momento el miércoles, 19 de agosto, con Angie Sánchez, y la fiesta de bienvenida –de entrada libre- el 20 en el Cable Inglés, las jornadas de abono se iniciarán en el Recinto de Conciertos el viernes, 21 de agosto.

El viernes se concentran varios de los grupos más cercanos al indie rock y las miradas más alternativas como las de Bala, Depresión Sonora, La M.O.D.A., León Benavente o Lori Meyers, pero también las más luminosas y divertidas de Hey Kid, La Plazuela o Rusowsky.

El sábado, 22 de agosto, se caracteriza por ser una propuesta abierta a todo tipo de edades y gustos, con las figuras generacionales de Ana Torroja y Hombres G, la diversión de La Pegatina o Rigoberta Bandini, el rock de Sexy Zebras, Sidecars o Ultraligera o los internacionales Kakkmaddafakka.

El Recinto de Conciertos vivirá su última jornada de Cooltural Fest el domingo, día 23, con nombres muy especiales para Almería como son David Bisbal, Vera GRV o Nixon. Los almerienses compartirán día con otros nombres destacados como Ginebras, Marlena, el regreso de Melón Diesel o el rock de Sarria.

La fiesta de clausura, el día 29, contará con Bloco Suca, Éxtasis, Las Dianas, Los Punsetes, los almerienses Profesor Popsnuggle, Sao y Victorias.

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