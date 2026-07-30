Una exposición con 30 paneles recorre 14 grandes proyectos que han transformado la ciudad en el último cuarto de siglo

‘Almería, una revolución urbanística muy viva’, organizada por el diario ‘Ideal’, puede visitarse desde hoy y hasta otoño en el Parque de la Estación

Ha sido inaugurada por la edil de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, y por el delegado del diario en Almería, Miguel Cárceles

El Parque de la Estación acoge desde este jueves la exposición ‘Almería, una revolución urbanística muy viva’, una muestra organizada por el diario ‘Ideal’ que consta de 15 expositores, 30 paneles y un recorrido por 14 grandes proyectos que han transformado la ciudad en los últimos 25 años y que invitan a soñar con una Almería cada vez más próspera.

La concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, y el delegado de ‘Ideal’ en Almería, Miguel Cárceles, han sido los encargados de inaugurar una muestra que almerienses y visitantes podrán contemplar hasta el mes de otoño a las puertas de uno de los lugares más emblemáticos y visitados de la ciudad como es el Cable Inglés. Durante el recorrido han estado acompañados por el concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, y por el comisario de la exposición, el periodista José María Granados.

“En nombre del Ayuntamiento de Almería tenemos que agradecer a ‘Ideal’ que haya planteado esta exposición que hace una retrospectiva de lo que ha sido Almería en los últimos 25 años y esa transformación vital de la ciudad que, capitaneada por el Consistorio y con el apoyo del resto de administraciones públicas, se está llevando a cabo”, ha trasladado la concejala.

“Estamos viviendo un momento apasionante de la ciudad de Almería, con un proyecto integral transformador que necesitamos que ilusione a todos. El porvenir de Almería está ahí, no solamente en las obras, sino en lo que esta transformación ayuda a tener un tejido productivo más próspero, a afianzar población, a que la gente se ilusione con venir a vivir en la capital y que sean parte de este sueño colectivo”, ha añadido Eloísa Cabrera, quien ha invitado a almerienses y visitantes “a visitar y conocer esta transformación y a participar en estos proyectos para sentirse orgullosos de su ciudad”.

La concejala ha concluido asegurando que “Almería tiene muchas fortalezas, muchísimo futuro, lo podemos comprobar con esta exposición que hace un recorrido por los últimos 25 años, por todo lo que se ha hecho”. “Pero sin duda, lo que más ilusiona de la ciudad es todo lo que está por venir”, ha finalizado.

Proyectos transformadores

La muestra, organizada por ‘Ideal’, en colaboración con el Ayuntamiento de Almería y con el patrocinio de empresas como ‘Cajamar’, Aena, ‘Nila’ y la Universidad de Almería, hace un recorrido desde los hitos que marcaron el punto de inflexión en 2005 hasta transformaciones tan profundas como la recuperación del Cerro de San Cristóbal, la histórica desaparición de la Central Térmica de El Zapillo o tan esperada rehabilitación de nuestra Plaza Vieja.

También se hace un recorrido por actuaciones recientes como la ejecutada en el antiguo cine Katiuska, en el barrio de Pescadería, y otras a punto de finalizar como el Paseo de Almería o el soterramiento de las vías del tren para la llegada de la Alta Velocidad.

El delegado del diario en Almería, Miguel Cárceles, ha explicado que el objetivo de esta exposición ha sido “echar la mirada atrás y observar cómo en el último cuarto de siglo la ciudad ha cambiado de forma radical y se ha convertido en una Almería más habitable y mucho mejor para vivir”. “Todos los proyectos ejecutados, que en el día a día parecen lentos, han ayudado a proyectar una Almería mejor, no solamente en el ámbito urbanístico, sino también en el económico y en el social”, ha añadido.

Por último, el comisario de la exposición, José María Granados, ha reflexionado sobre “cómo ha pasado el tiempo para todos los periodistas que han escrito la historia de Almería en estos últimos 25 años mientras la ciudad, lejos de envejecer, ha rejuvenecido”. “Hace 50 años, cuando la ciudad ni siquiera tenía alcantarillado, era difícil soñar que en tan solo medio siglo se avanzara de esta manera”, ha concluido.

Relacionado