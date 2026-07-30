La VI Travesía Inclusiva de Aguas Abiertas ‘Carlos Tejada’ se celebrará el 22 de agosto, con el reto de formar parte de la Copa de España en 2027

Ayuntamiento, Diputación, FAAM y DEPOADAP colaboran en esta prueba deportiva que quiere superar los 250 participantes

El Ayuntamiento de Almería continúa consolidando su apuesta por un modelo deportivo basado en la inclusión, la igualdad de oportunidades y la accesibilidad con la celebración de la VI Travesía de Aguas Abiertas Ciudad de Almería ‘Carlos Tejada’, una cita que tendrá lugar el próximo 22 de agosto, enmarcada en el Circuito Provincial de ‘Travesías a Nado Diputación de Almería’.

La prueba ha sido presentada por el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, acompañado por la diputada de Igualdad y Familia, Lorena Nieto; el presidente y vicepresidenta del Club Depoadap, respectivamente José Carlos Tejada y Belén Herrero; Elena Maldonado, técnica de Ocio, Juventud y Voluntariado de la FAAM; y los nadadores paralímpicos Jairo Ruiz y Carlos Tejada.

La salida volverá a situarse en el Espigón de La Térmica y la organización ha diseñado recorridos adaptados a todos los perfiles de participantes, con distancias de 1.500, 500 y 200 metros, además de las adaptaciones necesarias para que puedan competir personas con discapacidad física, sensorial e intelectual.

La principal novedad de esta sexta edición será su conversión en una prueba Open de ámbito nacional, un salto cualitativo que permitirá atraer a nadadores de distintos puntos de España y seguir aumentando el prestigio del evento. Tras superar los 160 participantes en la pasada edición, la organización se marca ahora el objetivo de alcanzar los 250 inscritos. El objetivo es que en 2027 forme parte del calendario oficial de la Copa de España de Travesías a Nado.

Antonio Casimiro ha destacado que esta competición “representa a la perfección la manera en la que entendemos el deporte desde el Ayuntamiento de Almería: un deporte abierto, accesible, integrador y capaz de unir a personas de todas las edades y condiciones”. El concejal ha recordado que esta travesía nació hace seis años con una filosofía diferente. “No quisimos crear una travesía convencional para después adaptarla, sino concebirla desde el primer momento como una competición inclusiva, donde cualquier persona pudiera disfrutar del deporte en igualdad de oportunidades”. En este sentido, ha agradecido el trabajo realizado por el Club Depoadap y por su presidente, José Carlos Tejada, “que ha guiado al Ayuntamiento desde el primer instante para hacer realidad este proyecto”.

Casimiro ha subrayado que esta incorporación supone “un reconocimiento al trabajo realizado durante estos años y un impulso para seguir creciendo. El siguiente reto, lograr que la prueba sea incluida en el calendario oficial de la Copa de España de Travesías de Aguas Abiertas”.

Por su parte, Lorena Nieto ha afirmado que “el Circuito Travesías a Nado Diputación de Almería persigue un doble objetivo muy claro. Por un lado, posicionar los espectaculares paisajes de nuestro litoral como un escenario de referencia nacional para el turismo azul y las actividades acuáticas. Por otro, demostrar que el deporte en Almería no entiende de barreras, sino de capacidades”.

Sobre la prueba en Almería, la diputada ha hecho hincapié en la inclusión. “La prueba está diseñada meticulosamente para dar cabida a un abanico inmenso de participantes. Tendremos tres niveles de competición (absoluta, junior y másters) y todas las clases de natación adaptada, y los más jóvenes en categoría alevín”. Además, asegura que “la seguridad de los nadadores será nuestra prioridad. Contaremos con un dispositivo de prevención con socorristas y embarcaciones de apoyo”.

Por último, José Carlos Tejada se ha centrado en los aspectos técnicos y ha recordado que “este es un gran escaparate para la ciudad y provincia, con beneficios económicos pues vendrán nadadores de toda España”. A la vez, ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento, Diputación, FAAM y Club de Mar. Las inscripciones se realizan a través de la web de la Diputación de Almería: https://www.travesiasdipalme.es/

Antes de concluir, el concejal Antonio Casimiro ha querido rendir un pequeño homenaje a Carlos Tejada. “Es un orgullo presentar una travesía que lleva tu nombre. He tenido la fortuna de conocerle también como entrenador y comprobar de primera mano su capacidad de sacrificio, su disciplina, su constancia y su manera ejemplar de afrontar cada reto”, ha señalado. Para el edil, Carlos Tejada “demuestra cada día que los límites están para romperlos y que el deporte es una herramienta extraordinaria para superarse e inspirar a los demás», por lo que representa «los valores que queremos transmitir con esta prueba: esfuerzo, inclusión, igualdad de oportunidades y pasión por el deporte”.

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