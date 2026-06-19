Correos acoge en Cádiz la presentación del sello personalizado dedicado a su edificio principal

La iniciativa, impulsada por la Sociedad Filatélica Gaditana, pone en valor el patrimonio arquitectónico y la tradición filatélica de la ciudad

Correos ha acogido en su oficina principal de Cádiz la presentación del sello personalizado dedicado a su emblemático edificio de la Plaza Topete.

La iniciativa ha sido promovida por la Sociedad Filatélica Gaditana, que ha diseñado y adquirido este sello a través de TUSELLO, el producto de Correos que permite transformar imágenes en sellos con todos los signos identificativos oficiales. Esta acción se enmarca en su labor de difusión cultural mediante la filatelia y el coleccionismo y refuerza la colaboración con Correos en la puesta en valor del patrimonio local.

El acto, celebrado en el propio edificio de Correos, ha contado con la presencia de la subdelegada del Gobierno de Cádiz, Blanca Flores, y de la directora de la oficina principal de Correos en la ciudad, Estrella Sánchez, además de miembros de la directiva de la Sociedad Filatélica y aficionados. El sello, de tarifa A, reproduce la imagen del edificio principal y ha sido diseñado por Juan Antonio Casas a partir de una fotografía de Paco Velázquez, editada por Lola Fontecha.

Durante la presentación se llevó a cabo el tradicional matasellado protocolario en esta ocasión con el matasellos turístico dedicado al Puente de la Constitución de 1812, lo que permitió a los asistentes obtener ejemplares fechados en el día del acto, especialmente valorados en el ámbito del coleccionismo. Asimismo, se matasellaron sobres y tarjetas máximas diseñadas para la ocasión, completando una edición conmemorativa de interés filatélico.

Esta iniciativa refleja la colaboración entre Correos y la Sociedad Filatélica Gaditana en la difusión de la cultura postal en la ciudad. Desde 2023, este trabajo conjunto ha permitido desarrollar 18 exposiciones filatélicas y de coleccionismo en la oficina principal de Cádiz. Actualmente, y hasta el 22 de septiembre, se celebra la II EXPOFIL y de Coleccionismo de Tema Libre, organizada por la Sociedad Filatélica Gaditana.

El edificio principal de Correos de Cádiz data de 1930, según la ficha del catálogo de edificaciones protegidas del PGOU, y fue rehabilitado en 2002. Es uno de los inmuebles más representativos de la arquitectura regionalista de la ciudad, con influencias modernistas. Concebido por los arquitectos Manuel Gómez Román y Luis Vidal y Pascual, destaca por su fábrica de ladrillo visto, su gran arco de acceso decorado con azulejos, la espadaña con reloj y la torre mirador, además de elementos singulares como los leones de Correos en bronce.

El interior se organiza en torno a un gran patio central cubierto por un lucernario con el escudo de España, al que se accede a través de la escalera principal. Estas escalinatas, que históricamente daban acceso a la oficina principal, se prolongan hacia el exterior y configuran uno de los espacios más característicos del entorno del edificio.

Precisamente, estas escaleras constituyen uno de los puntos tradicionales de encuentro del Carnaval de Cádiz, donde agrupaciones y aficionados interpretan sus coplas durante la celebración de las fiestas, reforzando el carácter social y cultural de este enclave.

En la actualidad, el edificio alberga la oficina principal, la Unidad de Reparto 1 y distintos servicios administrativos, manteniendo su papel como espacio de actividad postal, cultural y social en la ciudad.

Relacionado