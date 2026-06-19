Empleo acerca a empresas los recursos del SAE para la mejora de la intermediación laboral en el sector agrícola almeriense

Amós García y Cecilio Peregrín participan junto con empresas en un encuentro de trabajo con técnicos del SAE para analizar las necesidades de contratación anticipándose el inicio de la campaña

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y director provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Amós García Hueso; el presidente de la Confederación Empresarial de la Provincia de Almería (Asempal), Cecilio Peregrín González; y el alcalde de Pulpí, Juan Pedro García Pérez, han destacado hoy el trabajo conjunto para reforzar la intermediación laboral en el sector agrícola provincial, durante un seminario desarrollado hoy en Pulpí con personal técnico del SAE de la zona del Levante almeriense para analizar la situación actual del empleo agrícola en la provincia y anticipar las necesidades de contratación de cara al inicio de la campaña.

El presidente de Asempal, Cecilio Peregrín, ha agradecido al delegado de Empleo “esta iniciativa de acercar a las empresas todas las herramientas que ponen a disposición la Consejería de Empleo y el SAE para mejorar la conexión entre la oferta y la demanda de empleo” y ha puesto de manifiesto en la reunión el funcionamiento eficaz del servicio público de empleo andaluz en la búsqueda de candidaturas para las ofertas presentadas, incidiendo en la necesidad de una mayor activación de las personas demandantes de empleo.

Por su parte, el alcalde pulpileño, Juan Pedro García, ha mostrado su agradecimiento “por haber elegido Pulpí para realizar esta interesante reunión entre el sector empresarial y el personal de SAE, un trabajo fundamental para sentar las bases de la conexión entre demandantes de empleo y empresas que demandan trabajadores”.

Durante la sesión, el delegado de Empleo ha agradecido a Cecilio Peregrín y a los representantes de las empresas Primaflor, Agrupapulpí, SAT Peregrín, Los Chumbos y Quadraspania su participación en el encuentro. “La información que nos aportan los agentes del sector es fundamental para seguir optimizando la intermediación laboral y reforzar la competitividad empresarial como vía más eficaz para generar nuevas oportunidades laborales”, ha señalado Amós García, que igualmente ha agradecido al Ayuntamiento de Pulpí su colaboración para realizar el encuentro de trabajo en el espacio multiusos ‘La Sociedad’.

Amós García ha recordado que esta semana se ha realizado otro seminario para empleados del SAE junto al presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería (Ashal), con el mismo objetivo: “preparar con antelación la respuesta a la demanda de mano de obra que se genera en los momentos de mayor actividad en el sector, conociendo junto a sus empresas y representantes las particularidades que presenta la agricultura almeriense, que en la provincia reúne a más de 12.000 empresas y 81.000 personas trabajadoras, para ajustar mejor la intermediación y la orientación laboral y contribuir al desarrollo de una actividad esencial para Almería”.

El delegado territorial ha recordado que desde la Dirección Provincial del SAE se han creado dos mesas sectoriales específicas de trabajo con agricultura y hostelería con la finalidad de identificar las ocupaciones en las que existen dificultades de cobertura, perfiles emergentes y perfiles con alta demanda, así como las necesidades de formación en determinados puestos. A partir de esta información, se elaboran por parte de todos los participantes en los grupos de trabajo colaborativo propuestas para mejorar el ajuste entre la oferta y la demanda. Amós García ha destacado que esta metodología de trabajo se está aplicando tanto a nivel sectorial como territorial, en coordinación con entidades del tercer sector, administraciones locales y empresas.

El responsable provincial de Empleo ha recordado asimismo las nuevas funcionalidades derivadas del Modelo de Gestión Integral del Servicio Andaluz de Empleo que ofrecen un servicio más ágil, eficaz y cercano, con una nueva cartera de servicios de orientación e intermediación laboral gracias a la mejora y refuerzo de las herramientas telemáticas. Asimismo, ha destacado el mejor ajuste entre la oferta formativa de la Consejería y las necesidades reales de las empresas, gracias a los estudios de detección de necesidades formativas que realiza la Delegación Territorial de Empleo.

Finalmente, Amós García ha animado a las personas inscritas como demandantes de empleo en el SAE interesadas en trabajar en el sector agrícola a actualizar su demanda de empleo y a recibir orientación laboral por parte del SAE. Y ha invitado a las empresas de esta actividad a registrar sus ofertas en el Servicio Andaluz de Empleo para seguir avanzando hacia una mejor intermediación laboral.

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