LA INSPECCIÓN DE TRABAJO LEVANTA UN ACTA DE INFRACCIÓN A CORREOS TRAS LA DENUNCIA DE SIPCTE POR EL TEMPORAL KRISTIN

La Inspección concluye que Correos carecía de una evaluación específica de riesgos frente a fenómenos meteorológicos adversos y obliga a la empresa a corregir sus deficiencias preventivas.

La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Almería ha dado la razón a la denuncia presentada por SIPCTE tras la gestión realizada por Correos durante el temporal Kristin, que el pasado 28 de enero azotó la provincia de Almería y, especialmente, la comarca del Poniente, dejando inundaciones, fuertes rachas de viento, carreteras cortadas y numerosas incidencias.

Aquel día, mientras las administraciones públicas advertían del riesgo existente y recomendaban evitar desplazamientos innecesarios, cientos de carteros continuaban desarrollando su trabajo en la vía pública, expuestos a unas condiciones meteorológicas extremas.

Tras la investigación, la Inspección concluye que Correos no disponía de una evaluación específica de riesgos derivados de fenómenos meteorológicos adversos adaptada a las condiciones reales de trabajo de su plantilla, señalando además que las evaluaciones examinadas eran prácticamente homogéneas para todo el territorio nacional, sin tener en cuenta las características geográficas, las condiciones meteorológicas, las rutas de reparto o la exposición efectiva de los trabajadores.

La resolución también destaca que el protocolo interno de Correos tiene un carácter «eminentemente organizativo y procedimental», limitándose a recomendaciones generales de autoprotección, sin incorporar una evaluación técnica específica de los riesgos, criterios objetivos para suspender la actividad ni sistemas de valoración preventiva adaptados a cada zona.

Por todo ello, la Inspección de Trabajo ha requerido a Correos para que elabore una evaluación de riesgos adecuada frente a fenómenos meteorológicos adversos y ha levantado un acta de infracción por los incumplimientos detectados.

Paco Sabio, representante de SIPCTE en Almería, ha manifestado:

«Esta resolución confirma lo que denunciamos desde el primer momento. Mientras toda la provincia era consciente de la gravedad del temporal, los carteros continuaban repartiendo en unas condiciones que ponían en riesgo su seguridad.»

«Los sindicatos estamos para defender a los trabajadores, no para desaparecer cuando aparecen los problemas. Si existe un riesgo para la plantilla, nuestra obligación es actuar, denunciar y exigir responsabilidades. Eso fue exactamente lo que hizo SIPCTE el 28 de enero.»

«La propia Inspección deja claro que Correos no contaba con una evaluación específica de riesgos y que su protocolo era meramente organizativo. La prevención no consiste en enviar instrucciones genéricas

desde un despacho; consiste en evaluar los riesgos reales y proteger a quienes trabajan cada día en la calle.»

«No podemos esperar a que ocurra una desgracia para hacer las cosas bien. Los protocolos de prevención deben estar preparados antes de que llegue la emergencia, no convertirse en una excusa cuando el peligro ya ha pasado. Esperamos que esta resolución marque un antes y un después en la protección de todos los carteros y carteras.»

Desde SIPCTE valoramos muy positivamente esta actuación de la Inspección de Trabajo, al considerar que supone un importante avance en la protección de los trabajadores que desempeñan su labor diariamente en la vía pública y un recordatorio de que la prevención de riesgos laborales no puede sustentarse en protocolos genéricos, sino en evaluaciones reales, específicas y adaptadas a cada situación.

La seguridad de un trabajador nunca puede quedar subordinada al reparto de una carta o de un paquete.

Relacionado