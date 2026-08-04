La Guardia Civil detiene a una persona por delitos de cultivo de marihuana y defraudación de fluido eléctrico en Escúllar-Las Tres Villas

El cortijo donde se localiza el cultivo, contaba con fuertes medidas de seguridad como son, REJAS ELECTRIFICADAS Y CAMARAS DE SEGURIDAD

Durante la investigación también se ha detenido por tenencia ilícita de armas a otra persona que salió del cortijo en un vehículo y fue interceptado en carretera portando un arma de fuego oculta en la cintura

Además del enganche ilegal a la red de fluido eléctrico, se intervienen más de 1.400 planta de marihuana, 79 focos led, 26 ventiladores, 6 extractores de aire y 8 aparatos de aire acondicionado

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, ha detenido a una persona como supuesto responsable de un cultivo indoor en un cortijo ubicado en la localidad de Escúllar-Las Tres Villas (Almería). Además de la detención de otra persona que fue identificada tras abandonar el citado cortijo portando un arma corta oculta en la cintura careciendo de la licencia necesaria.

Esta investigación se inicia en el mes de marzo del presente año, cuando la Guardia civil tiene conocimiento de la posible existencia de un cultivo indoor en un cortijo ubicado en la localidad de Escúllar-Las Tres Villas (Almería).

El personal de la Guardia Civil realiza un seguimiento sobre el citado cortijo, donde en primer lugar comprueban de que se trata de un cortijo muy viejo, pero con un vallado exterior relativamente nuevo, que el cortijo, aunque oculta a la vista, cuenta con diferentes aparatos de aire acondicionado funcionando a pleno rendimiento, destacando las fuertes medidas de seguridad, con varias cámaras de vigilancia(hecho por el que procederá en el ámbito que regula la Agencia de Protección de Datos por la toma de imágenes por sistemas no autorizados) y las rejas de las ventanas electrificadas. También se puede apreciar el fuerte olor que desprende desde el interior la existencia de un cultivo de Cannabis Sativa (marihuana).

Durante la investigación, la Guardia Civil identifica a varias personas y vehículos que entran y salen del cortijo, siendo uno de estos interceptado por una patrulla de la Guarda Civil, momento en que se lleva a cabo la detención de uno de sus ocupantes por un delito de tenencia ilícita de armas al portar oculta en su cintura un arma corta de fuego.

A finales del pasado mes de junio, de mano de la Autoridad Judicial se lleva a cabo la entrada y registro del cortijo, donde se neutraliza un enganche fraudulento a la red de fluido eléctrico, una plantación, en avanzado estado de floración, de Cannabis Sativa con más de 1.400 planta de marihuana, 79 focos led, 26 ventiladores, 6 extractores de aire, 8 aparatos de aire acondicionado y diferente material habitualmente utilizado para optimizar desarrollo el cultivo. Procediendo pocos días después a la detención del propietario del cortijo y supuesto responsable de la plantación.

Como resultado de esta investigación la Guardia Civil de la Comandancia de Almería, ha desmantelado un cultivo indoor de marihuana en la localidad de Escúllar-Las Tres Villas (Almería) y detenido dos personas, una por los delitos de cultivo/elaboración de sustancias estupefacientes y defraudación de fluido eléctrico y a otra por tenencia ilícita de armas.

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