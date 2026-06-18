La Junta agradece a 22 ayuntamientos su implicación para reeducar a menores infractores  

La Delegación de Justicia tiene convenios con ellos para que los jóvenes cumplan medidas judiciales en servicios municipales

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha realizado hoy un reconocimiento a los 22 ayuntamientos almerienses que colaboran con el sistema andaluz de Justicia Juvenil para reeducar a los menores infractores que cumplen medidas impuestas por los jueces. Gracias a convenios de colaboración entre la Junta y los consistorios, los jóvenes pueden realizar prestaciones en beneficio de la comunidad y tareas socioeducativas ayudando en servicios municipales de limpieza, parques y jardines o voluntariado.

El director general de Justicia Juvenil y Cooperación, Esteban Rondón; la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Aranzazu Martín; y la delegada territorial de Justicia, Rebeca Gómez, han participado en este acto para agradecer a los alcaldes y alcaldesas su implicación en la recuperación para la sociedad de menores que aún tienen mucho que aportar y que restituyen parte del daño ocasionado y toman conciencia de éste realizando servicios para sus vecinos.

Rondón ha destacado el reconocimiento nacional e internacional del sistema andaluz de Justicia Juvenil por su alta tasa de reinserción, en torno al 80%. La Junta cuenta con una red de centros y recursos para que los menores cumplan las medidas que imponen los jueces, que pueden ser de internamiento en alguno de los 14 CIMI repartidos por las ocho provincias (El Molino y Tierras de Oria en Almería) o no privativas de libertad, que son mayoritarias.

El año pasado, los jueces de menores de Almería dictaron 664 medidas: 165 de internamiento y 499 de medio abierto, entre ellas la libertad vigilada (230), las prestaciones en beneficio de la comunidad (40) y las tareas socioeducativas (33). Para cumplir este tipo de medidas, la Consejería tiene convenios con ayuntamientos como los hoy reconocidos, además de ONG, donde los menores ejecutan las medidas colaborando en servicios municipales de mantenimiento, limpieza, jardinería o asistencia a colectivos vulnerables. Unas tareas que no son remuneradas ni sustituyen puestos de trabajo y que contribuyen a reparar el daño causado en su entorno.

En este sentido, el director general de Justicia Juvenil ha señalado que en el caso de los menores infractores “es importante trabajar no solo con ellos sino con el entorno al que van a volver cuando cumplan las medidas judiciales y de ahí la importancia de la colaboración con los ayuntamientos para que ejecuten las medidas impuestas en su pueblo, para que tomen conciencia y también vean opciones profesionales de futuro”.

Por ello, tanto Rondón como la delegada de la Junta han animado al resto de ayuntamientos de la provincia a colaborar con el sistema de Justicia Juvenil para “dar esta segunda oportunidad a menores”.

Actualmente, los ayuntamientos almerienses con los que la Delegación Territorial de Justicia tiene convenios en materia de Justicia Juvenil son la capital, Alcolea, Antas, Berja, Fiñana, Gador, Laujar de Andarax, Los Gallardos, Macael, Níjar, Oria, Pulpí, Purchena, Roquetas de Mar, Sorbas, Suflí, Tíjola, Turre, Urracal, Vélez-Rubio, Vera y Vícar. En toda Andalucía, son más de 300 los ayuntamientos colaboradores.

Aránzazu Martín ha puesto en valor esta colaboración que permite a los menores cumplir las medidas judiciales sin tener que desplazarse y además de reparar el daño causado les permite “descubrir capacidades”. Para la delegada de la Junta, en Justicia Juvenil “no solo hay que hablar de sanción sino muy especialmente de educación y corresponsabilidad, poner en valor la confianza en una segunda oportunidad para los menores que cometen una infracción”.

En este sentido ha incidido en la alta tasa de reinserción de los menores que pasan por el sistema de Justicia Juvenil. “Cada joven que conseguimos que se dé cuenta de lo que ha hecho es un éxito colectivo”, ha subrayado.

El acto de reconocimiento se ha desarrollado durante la clausura del Ciclo de conferencias ‘Adolescencia’, organizado durante el año por la Junta. Profesionales que trabajan con los menores infractores en el CIMI Tierras de Oria y el Grupo Educativo de Convivencia masculino Pérez Siquier han expuesto las conclusiones del ciclo sobre los factores de riesgo en la adolescencia, prevención y abordaje de la violencia filioparental, así como las buenas prácticas profesionales y líneas de actuación futuras.

En la jornada se ha hecho hincapié en la coordinación existente entre la Justicia y los sistemas de Protección de menores, Educación, Salud y Servicios Sociales para trabajar con los jóvenes infractores. Por ello también se ha hecho un reconocimiento a entidades y profesionales del Sistema de Protección de Menores, los Equipos de Tratamiento Familiar, los Centros Municipales de Servicios Sociales, la Diputación Provincial y el Colegio de Psicología de Andalucía Oriental.

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