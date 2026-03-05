Correos instala nuevas placas fotovoltaicas de autoconsumo en centros logísticos de toda España

· Correos impulsa su apuesta por la energía solar con la instalación de nuevas plantas fotovoltaicas de autoconsumo en Barcelona, Valencia, Alicante y Sevilla, que cubrirán el 22% del consumo energético de estos centros.

· Su mayor plataforma logística, el CTA de Madrid, ya genera más del 21% de su energía mediante autoconsumo fotovoltaico. Además, está previsto que en 2026 entren en funcionamiento otras seis plantas en Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Málaga, Madrid, Palma de Mallorca y Vitoria.

· Con las nuevas instalaciones de Correos Solar -que elevarán a 12 el total de plantas solares a finales de 2026- y gracias a la creciente electrificación de la compañía, que ya representa el 84% de su consumo energético, la compañía ha logrado reducir un 6,4% su gasto eléctrico en 2025.

Correos continúa avanzando en su estrategia de sostenibilidad mediante la ampliación del proyecto Correos Solar, que incorpora cinco nuevas plantas fotovoltaicas de autoconsumo en algunos de sus principales Centros de Tratamiento Automatizado (CTA). El objetivo es generar una parte significativa de la energía utilizada en estas instalaciones, reforzando su compromiso con la eficiencia energética y la reducción de emisiones.

A lo largo de este año entrarán en funcionamiento las instalaciones solares en dos centros logísticos de Barcelona -Sant Cugat del Vallès (450 kWp) y Barcelona Colón (93,74 kWp)- así como Alicante (400 kWp), Valencia (455 kWp) y Sevilla (528 kWp). Estas plantas permitirán que, de media, el 22% de la energía consumida provenga de fuentes renovables generadas in situ.

La empresa postal puso en marcha el proyecto Correos Solar en 2022 con la instalación de 960 paneles de 540 kWp de alta eficiencia en el Centro de Tratamiento Automatizado (CTA) de Vallecas (Madrid), dotando a su mayor centro logístico de una potencia instalada de 518 kWp, lo que la convierte en la mayor planta fotovoltaica en régimen de autoconsumo. Esta infraestructura está generando una media de 719.122,94 KWh/año de energía eléctrica renovable de autoconsumo, un 22,14% de la energía del CTA en el año, que equivale al consumo anual de 280 hogares.

Correos ha iniciado una nueva fase de expansión del proyecto que añadirá seis plantas solares más, antes de final de año. Actualmente están en fase de contratación las instalaciones para autoconsumo en centros de Las Palmas (190 kWp), Santa Cruz de Tenerife (120 kWp), la Oficina de Cambio Internacional de Madrid-Rampa 7 (690 kWp), además de las ubicadas en Málaga (110 kWp), Palma de Mallorca (280 kWp) y Vitoria (420 kWp). En conjunto, estas plantas cubrirán aproximadamente el 29% de la energía consumida por estos centros.

Con este despliegue, está previsto que para finales del año 2026 Correos disponga de 12 grandes instalaciones de generación eléctrica fotovoltaicas para autoconsumo, sin vertido a red, con una potencia total de generación de 4.255 kWp, que supondrá una producción anual estimada de entre 5,5 y 6,8 millones de kWh, suficiente para abastecer a entre 1.500 y 2.000 hogares, teniendo en cuenta un consumo medio de 3.000 kWh/año por hogar.

La instalación de plantas de generación fotovoltaica para autoconsumo requiere de una superficie de paneles muy amplia, que pueden alcanzar entre 20.000 y 25.000 metros cuadrados, y que en el caso de Correos se ubican en cubiertas de edificios para optimizar el uso del espacio.

El objetivo de la compañía es extender el proyecto iniciado en 2022 a un total de 21 edificios en los próximos tres años, lo que permitirá un ahorro acumulado estimado de 4,3M de euros en sus costes energéticos y una producción aproximada de 25 millones de kWh en el período 2024-2028. El modelo de contratación, pionero en la Administración Pública, combina la compra de energía eléctrica 100% verde producida en sus propias instalaciones con el mantenimiento integral de las plantas fotovoltaicas.

Medidas de eficiencia energética

Además de esta iniciativa para instalar plantas de generación fotovoltaica en sus centros logísticos, Correos lleva años apostando por uso de energía eléctrica en sus edificios y desde 2018 el 100% de la energía eléctrica adquirida por Correos procede de fuentes de energía totalmente renovables con garantía de origen, lo que supone unas emisiones evitadas que superan un promedio de 24.000 toneladas de CO 2 por año.

Las recientes medidas de eficiencia energética que ha adoptado la empresa postal incluyen la sustitución progresiva de calderas de gasóleo en sus edificios, lo que permitirá reducir el consumo energético total en 2026.

Durante el pasado año, la compañía ha neutralizado las emisiones de CO₂ asociadas al consumo total de gas natural. Para ello, se ha compensado voluntariamente el 90% de las emisiones mediante créditos de reducción certificados (CERs) bajo estándares de Naciones Unidas. El 10% restante se ha compensado con créditos de absorción de CO₂ procedentes de proyectos de reforestación, certificados por el Registro Nacional de Huella de Carbono y Proyectos de Absorción del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En el ámbito de la gestión energética, se ha implantado un sistema nacional de telegestión en 571 oficinas de toda España, que monitoriza y regula el consumo, la iluminación y la climatización con el fin de mejorar la eficiencia operativa. Este sistema está permitiendo alcanzar un ahorro energético anual de 1.331.000 kWh. Estas medidas incluyen el ajuste del funcionamiento de la iluminación a la operativa del centro, y las temperaturas a las marcadas por la reglamentación de obligado cumplimiento en Correos y en toda la Administración española. El ahorro medio en consumo energético conseguido en las oficinas que cuentan con esta solución supera el 20%.

Además de la implantación de la iluminación LED en sus centros de reparto y oficinas, desde hace años Correos se ha consolidado como de los principales referentes del sector de la distribución en España en movilidad sostenible, con la mayor flota de vehículos “cero emisiones” y ECO. Correos dispone de más de 4.000 vehículos basados en tecnologías alternativas y su objetivo es conseguir que el 50% de su flota sea sostenible (vehículos eléctricos, híbridos y de gas natural comprimido) en 2028, tal y como recoge su nuevo Plan Estratégico 2024-2028.

Dentro de este plan de electrificación de la flota, la iniciativa Correos Recarga ha desplegado 696 puntos de carga para vehículos eléctricos de 4 ruedas y 2.562 para vehículos de 2 ruedas. En 2025 la energía recargada ha ascendido 1.639.587kWh, con más de 187.900 recargas realizadas, impulsando así una movilidad más limpia y eficiente.