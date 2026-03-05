El Ayuntamiento de Garrucha construye 36 nuevos nichos en el cementerio municipal

El Ayuntamiento de Garrucha ha iniciado las obras de ampliación del cementerio municipal con la construcción de 36 nuevos nichos.
Esta actuación, realizada gracias al trabajo de los técnicos municipales y al esfuerzo económico del Ayuntamiento, permitirá mejorar la capacidad del cementerio y dar respuesta a las necesidades que se han ido planteando en los últimos años.
Con esta ampliación se busca seguir garantizando un espacio adecuado y digno para este servicio tan importante para nuestros vecinos.
