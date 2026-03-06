La Facultad de Derecho rinde homenaje a la excelencia y la veteranía en la festividad de su patrón

El Auditorio de la UAL acoge la entrega de medallas a docentes jubilados y los reconocimientos a los mejores expedientes académicos del curso 2025-2026, así como a los colegios profesionales y entidades colaboradoras. También se ha entregado la medalla de la Facultad al anterior decano, Luis Gómez Angulo

La Facultad de Derecho de la Universidad de Almería ha celebrado este viernes el acto en honor a su patrón, san Raimundo de Peñafort, en un evento que ha reunido a la comunidad académica y jurídica en el Auditorio del campus. La jornada, presidida por la decana de la Facultad, Fátima Pérez Ferrer, y el delegado del rector para la Estrategia, Comunicación y Coordinación, Miguel Pérez Valls, se ha iniciado con la lectura de la Memoria del Curso Académico 2025-2026 por parte del secretario del centro, Antonio José Macías Ruano.

Un día especial que, tal y como ha explicado la decana, se ha preparado “con mucha ilusión” y al que han asistido autoridades académicas, todo el claustro de profesores, estudiantes, antiguo alumnos de la Facultad de Derecho, y que ha estado abierto a toda la sociedad con la presencia de autoridades, en especial del ámbito jurídico, y representación de las fuerzas de seguridad. “Es un día de celebración y de reflexión también para saber de dónde venimos, qué hacemos y hacia dónde queremos avanzar”. Sobre estos aspectos, en su discurso Fátima Pérez ha destacado la incorporación del Máster interuniversitario en Derecho Digital como ejemplo de una formación que se adapta a las necesidades sociales, la firme apuesta por la internacionalización y la importancia de las prácticas que hacen que los estudiantes estén mejor preparados para el mundo laboral.

Tras la intervención de la decana, el acto ha servido de marco para reconocer la trayectoria de los docentes Álvaro Núñez Iglesias, Encarnación García Ruiz, Rafael Guijarro Calvo y Guillermo Peso De Ojeda, a quienes se les ha concedido la medalla de la Facultad con motivo de su jubilación. Asimismo, la institución ha querido honrar la labor del decanato anterior haciendo entrega de la medalla de la Facultad a Luis Gómez Amigo.

El compromiso con la formación y la colaboración externa también ha tenido su protagonismo mediante la entrega de diplomas a los alumnos con los mejores expedientes académicos y los reconocimientos a los colegios profesionales y entidades que colaboran estrechamente con la facultad.

La jornada ha alcanzado su punto álgido con la conferencia ‘Estado de Derecho en España y estado de la Unión Europea’, impartida por el doctor Javier Roldán Barbero, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Granada.

La clausura del evento ha corrido a cargo de Miguel Pérez Valls, delegado del rector para la Estrategia, Comunicación y Coordinación de la Universidad de Almería. Tras la entonación del tradicional himno universitario Gaudeamus Igitur, los asistentes han disfrutado de una copa de vino español como cierre a esta festividad patronal.