Costas da el visto bueno a la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de recuperación de las playas de Garrucha, Cuevas y Vera

El proyecto prevé la construcción de dos espigones: uno de 268 metros en el puerto de Garrucha y otro de 40 metros en el Playazo de Vera, además de la aportación de 60.000m3 de arena

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha emitido resolución favorable a la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de recuperación de las playas situadas entre el puerto de Garrucha y el delta del río Almanzora y que afecta al litoral de los términos municipales de Cuevas del Almanzora, Vera y Garrucha. El presupuesto del proyecto, promovido por la Dirección General de la Costa y el Mar del MITECO, asciende a 3,6 millones de euros.

El proyecto tiene por objeto la recuperación ambiental de las playas situadas entre el puerto de Garrucha y el delta del río Almanzora mediante la construcción de un espigón de 268,50 m que arrancará del dique norte del puerto de Garrucha hasta alcanzar una cota de 6 metros de profundidad. De esta forma, se permitirá la retención de arena que actualmente se pierde en la zona ubicada junto al puerto de Garrucha por las curvas de nivel submarinas (debido a la existencia de un cañón submarino).

Igualmente, el proyecto, que cuenta ya con la Declaración de Impacto Ambiental contempla la construcción de un espigón en el Playazo de Vera para retener la arena que se transporta hacia el sur y, de esta forma, reducir la erosión que están sufriendo las playas que se encuentran al norte de este dique. El citado dique tendrá 40 metros de longitud.

Además, está prevista la aportación 60.000 m3 de arena en el Playazo de Vera procedente de trasvase y de cantera con características similares a las existentes en la playa. Con esta actuación, Costas prevé la regeneración de la playa de Vera-Natsun, evitando la perdida de arena a través de cañón submarino existente frente al puerto de Garrucha.