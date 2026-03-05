El XXIII Ciclo de Música Sacra será del 12 al 26 de marzo y contará con once conciertos en iglesias y parroquias de la ciudad

El concejal de Cultura, Diego Cruz, ha presentado la programación completa en la que se contará con una docena de agrupaciones musicales y corales y todo ello con entrada libre hasta completar aforo

La ciudad de Almería volverá a ofrecer la mejor banda sonora a la cuenta atrás para la llegada de la Semana Santa con una nueva edición, y van veintitrés, del Ciclo de Música Sacra. Será con un total de once conciertos en los que participarán una docena de formaciones musicales y corales y que se celebrarán en ocho templos e iglesias de la capital del 12 al 26 de marzo. Todos ellos con entrada libre hasta completar aforo y organizados por el Área de Cultura, Tradiciones y Educación del Ayuntamiento de Almería en colaboración con el Obispado y la Diócesis de Almería.

El concejal delegado del área, Diego Cruz, ha presentado hoy la programación al completo destacando que por extensión, variedad y calidad “nuestro ciclo de Música Sacra es una iniciativa sin parangón en toda nuestra provincia y uno de los más longevos de España, junto con los de Segovia o Badajoz. Y, no sólo eso, sino que se ha convertido en una cita cultural por derecho propio, tanto por la calidad de los intérpretes como por la belleza de sus repertorios, que pueden disfrutarse en sí mismos se comparta o no la fe”.

El éxito de cada edición refrenda esta línea de actuación del Área de Cultura, ya que “son miles los espectadores los que disfrutan de esta actividad, agotando casi siempre todos los aforos habilitados y siendo también una oportunidad magnífica para escuchar formaciones musicales almerienses”.

La edición de este año contará como sedes la Catedral de la Encarnación, la Parroquia de San Sebastián y la Parroquia de San Pedro con dos conciertos cada una, y el Santuario de la Virgen del Mar, la Iglesia Conventual de la Compañía de María, la Parroquia del Espíritu Santo en Oliveros, la Parroquia de San Antonio de Padua en Ciudad Jardín y la Parroquia de San José en el Barrio Santa Isabel con un concierto.

Por orden de intervención, la música correrá a cargo de la Banda Municipal de Música de Almería, el Coro Infantil Pedro Mena, la Asociación Vocla y su Escuela Coral, la Coral Virgen del Mar, el Coro del Centro de la Mujer del Ayuntamiento de Almería, el Coro Colegio de la Abogacía de Almería con Indalbone Quartet, la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL) –dentro de su 25º aniversario-, la Banda Sinfónica de la Agrupación Musical San Indalecio –en el marco de su 35º aniversario-, el Coro de la Universidad de Almería, la Banda del Real Conservatorio Profesional ‘Julián Arcas’ de Almería y la cantaora malagueña Antonia Contreras, el cordobés Antonio Porcuna ‘El Veneno’, de Adamuz, y la joven cantaora almeriense Celia Ortega, “de quien venimos disfrutando su rápida evolución desde que formaba parte de los jóvenes flamencos de El Morato”, ha recordado Diego Cruz, en la velada de la Exaltación de la Saeta.

“En definitiva, una programación extensa que se ha convertido en una fantástica banda sonora para acercarnos hacia nuestra semana de pasión en la Semana Santa. Desde aquí animo a todo el mundo a asistir a estos conciertos, realizados en colaboración con el Obispado y Diócesis de Almería”, ha concluido.

La programación, al detalle

Jueves, 12 de marzo. 20.30 horas. Parroquia de San Sebastián. Concierto inaugural. “La música sacra, más allá de la música procesional”. Banda Municipal de Música de Almería-BMA. Director: José Solá Palmer.

Sábado, 14 de marzo. 20.30 horas. Parroquia de San Pedro. Coro Infantil Pedro Mena. Pianista: Antonio Martínez Escobar. Director: José Antonio Pérez Fernández.

Domingo, 15 de marzo. 20.45 horas. Santuario de la Virgen del Mar. Asociación Vocla y Escuela Coral Vocla (coro infantil). “Réquiem de Gabriel Fauré. Versión 2 de 1893-27”. Director: Román Barceló.

Jueves, 19 de marzo. 20.00 horas. Iglesia Conventual de la Compañía de María. Coral Virgen del Mar. Director: Joaquín Torrecillas.

Viernes, 20 de marzo. 20.30 horas. Parroquia del Espíritu Santo. Coro del Centro de la mujer del Ayuntamiento de Almería. Acompañamiento: Trío con piano “Tres mejor que uno”. Director: Jesús Valverde.

Sábado, 21 de marzo. 20.30 horas. Parroquia de San Pedro. Coro del Colegio de la Abogacía de Almería & Indalbone Quartet. Trombón Alto: José L. Moreno. Trombón Tenor: Francisco J. Medina. Trombón Tenor: Antonio Castellano. Trombón Bajo: Francisco J. Pérez. Directora: Nieves Zurita.

Domingo, 22 de marzo. 12.30 horas. Catedral de la Encarnación. ‘Stabat Mater’. Orquesta Ciudad de Almería (OCAL). Director: Michael Thomas. Soprano: Carmen Larios. Contratenor: Coco Díaz. Colaboración Coro Vocla y Escuela Coral Vocla.

Lunes, 23 de marzo. 20.30 horas. Parroquia San Antonio de Padua. Concierto de Marchas Procesionales Especial 35º aniversario de la Banda Sinfónica de la Agrupación Musical San Indalecio. Director: Manuel Horcas.

Martes, 24 de marzo. 20.00 horas. Catedral de la Encarnación. Coro de la Universidad de Almería. Director: Juan José Navarro. Organiza: Organiza Universidad de Almería (UAL)

Miércoles, 25 de marzo. 20.30 horas. Parroquia de San José. “Marchas para la Semana Santa de Almería”. Banda del Real Conservatorio Profesional Julián Arcas de Almería. Director: Javier Tapias.

Jueves, 26 de marzo. 20.30 horas. Parroquia de San Sebastián. “Exaltación a la Saeta”. Presentador: Alfredo Casas. Cantaores: Antonia Contreras, Antonio Porcuna “El Veneno” y Celia Ortega. Además: Banda Municipal de Música de Almería con marchas procesionales de estilo saetero. Director: José Solá Palmer.