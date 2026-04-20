CSIF denuncia la tercera agresión en un mes a trabajadores del Acebuche

· Según explica el sindicato, los hechos sucedieron cuando un interno atacó a un funcionario en las duchas, quien tuvo que ser reducido con ayuda de otros reclusos

· “Este suceso vuelve a poner de manifiesto el deterioro de la seguridad en la prisión”

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, condena una nueva agresión en el Centro Penitenciario El Acebuche, lo que eleva a tres los ataques recibidos en el último mes por trabajadores y trabajadoras de la prisión almeriense.

Según explica el sindicato esta tercera agresión se produjo ayer por la tarde cuando el interno implicado ya había protagonizado un incidente previo durante la mañana, dirigiéndose al trabajador en cuestión insultándolo cuando éste le exigió su regreso a la unidad educativa. Posteriormente, a la hora de las duchas, cuando el funcionario se dirigió a él para indicarle que debía abandonar esta zona, el preso sin mediar palabra, se abalanzó sobre él, comenzando a propinarle puñetazos que provocaron su caída al suelo, llegando incluso a romperle las gafas durante la agresión. De nuevo fueron otros internos los que tuvieron que intervenir para sujetar al agresor, hasta la llegada de más funcionarios que lograron controlar la situación y evitar consecuencias aún más graves.

CSIF Almería insiste en que esta agresión no es un hecho aislado. Este ataque se suma a la agresión a un funcionario en Semana Santa y otro intento a una maestra durante una actividad formativa. El sindicato advierte de que estos sucesos ponen de manifiesto un grave incremento de la violencia y la conflictividad, así como una preocupante pérdida de control en determinados módulos del centro.

En este sentido, CSIF recuerda que el pasado día 8 sus delegados solicitaron al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, en su visita al centro que, de forma inmediata, “se procediera al traslado de al menos 100 internos, con el objetivo de reducir la presión existente y permitir que las labores de vigilancia y de clasificación interior puedan desarrollarse en condiciones adecuadas por parte de los trabajadores”, recuerda Pepe Gallegos, delegado de CSIF Almería en El Acebuche.

Asimismo, el sindicato solicita el traslado inmediato del interno agresor a otro centro penitenciario, como medida necesaria para garantizar la seguridad de los trabajadores. La central sindical apunta que la situación actual de tensión y desprotección es consecuencia directa de la masificación, la falta de personal, la escasez de medios y la ausencia de formación en defensa personal. Por todo ello, CSIF exige medidas urgentes, entre ellas el refuerzo de plantillas, la implantación de formación obligatoria en defensa personal y la dotación de pistolas táser.