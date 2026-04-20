Una mirada fotográfica sobre Almería y una muestra de danza contemporánea, propuestas del CAF para esta semana

El centro almeriense combina fotografía, en el marco de ‘Misión Andalucía’, y creación escénica en su programación para primavera

El Centro Andaluz de la Fotografía (CAF), espacio dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, refuerza su programación cultural esta primavera con dos iniciativas que dialogan entre la creación visual y la escénica. Por un lado, la presentación de ‘Misión Almería’, vinculada al proyecto expositivo ‘Misión Andalucía’; por otro, el arranque del ciclo Sur Danza, que llevará propuestas coreográficas contemporáneas a este enclave singular.

El próximo 23 de abril a las 19:00 horas tendrá lugar la presentación de ‘Misión Almería’, una selección de imágenes realizadas por los socios de la Asociación de Fotógrafos Almerienses El Cabo en Fotos. Esta propuesta se inscribe en el contexto de ‘Misión Andalucía’, que plantea una mirada colectiva sobre el territorio andaluz a través de la fotografía contemporánea, para poner en valor tanto la diversidad paisajística como las narrativas locales construidas desde la ciudadanía. En paralelo, desde Almería se ha desarrollado esta propuesta que propone una mirada colectiva sobre el paisaje almeriense. En este sentido, ‘Misión Almería’ aporta una visión específica de la provincia, generada desde la participación activa de fotógrafos vinculados al entorno.

A partir de una aproximación abierta, las autoras y autores participantes han trabajado sobre aquellos elementos que configuran los rasgos diferenciales del territorio almeriense, atendiendo tanto a sus singularidades geográficas como a las transformaciones que afectan a su percepción y representación. El resultado es un conjunto de imágenes que, desde perspectivas diversas, construyen un relato visual sobre el paisaje contemporáneo la provincia.

Este trabajo se presenta en formato audiovisual mediante una proyección en la Sala AFAL del Centro Andaluz de la Fotografía en el contexto de la creciente colaboración del CAF con los diversos colectivos fotográficos de la provincia.

Sur Danza

Paralelamente, el centro será escenario del inicio de Sur Danza, un programa coordinado por el Instituto Andaluz de las Artes Escénicas y la Música, que propone trasladar la danza contemporánea a espacios culturales no convencionales.

La primera cita tendrá lugar el domingo 26 de abril a las 12:00 horas con un programa doble que incluye ‘Danzas Blancas’, de Helena Martos, y ‘Pies de gallina’, de Ana F. Melero y Luna Sánchez. Concretamente ‘Danzas Blancas’, es una pieza de danza contemporánea que gira en torno a los conceptos de impermanencia, reorientación y fugacidad, mientras que ‘Pies de Gallina’ es la exploración del vínculo entre dos mujeres, donde el equilibrio entre sostener y derrumbarse se convierte en el centro de gravedad del encuentro. Ambas piezas han sido concebidas o adaptadas específicamente para su presentación en espacios museísticos, favoreciendo una relación directa y cercana con el público.

El ciclo continuará el 24 de mayo, también a las 12:00 horas, con la presentación de ‘Maja y Bastarda’, de Laila Tafur, seguida de ‘Somos oro’, de la compañía La Imbución. Estas propuestas profundizan en lenguajes contemporáneos que exploran la identidad, el cuerpo y su interacción con el entorno.

Todas las actividades programadas en el CAF serán de acceso libre hasta completar aforo, reforzando el carácter abierto y accesible de ambas iniciativas que integran fotografía y artes vivas en una misma línea de trabajo que apuesta por la innovación, la participación y la generación de nuevos públicos.