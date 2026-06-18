CSIF denuncia que el Conservatorio de Almería cumple 40 años sin auditorio

El sindicato advierte que la falta de esta infraestructura contraviene la normativa que regula los Conservatorios profesionales

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, en concreto el Sector de Educación, lamenta que en 2027 el Real Conservatorio Profesional de Música de Almería vaya a cumplir 40 años desde su construcción y siga esperando el auditorio que venía programado en el plano del mismo y que estaría construido en el actual parking del centro.

Además, desde el sector recuerdan que “es el único Conservatorio Profesional de Música de los 28 que hay en toda Andalucia que no tiene auditorio”, y explican que “si hacemos un repaso por la normativa que regula los Conservatorios Profesionales de Música encontramos una ambigüedad en que no se cumpliría la normativa al no tener auditorio”.

En el DECRETO 241/2007, de 4 de septiembre, por el que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas profesionales de música en Andalucía, aparece en el Artículo 5. Objetivos específicos que las enseñanzas profesionales de música deberán contribuir a que el alumnado adquiera las capacidades siguientes y en su apartado m) Actuar en público con autocontrol, dominio de la memoria y capacidad comunicativa. Por lo tanto, “sin un auditorio resulta muy difícil actuar en público con autocontrol y adaptarse a las condiciones ambientales y acústicas del mismo”, insiste Juanfra Caballero, responsable del Sector de Educación de CSIF Almería.

Continuando con la normativa, hay que mencionar el DECRETO 361/2011, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Conservatorios Elementales y de los Conservatorios Profesionales de Música, en su artículo 28. En él, se expone que las programaciones didácticas de las distintas materias, asignaturas y, en su caso, ámbitos que se impartan en el conservatorio, incluirán actividades que desarrollen la sensibilidad y estimulen el interés hacia distintos tipos de manifestaciones artísticas y el hábito de la interpretación en público, así como la capacidad de expresarse correctamente.

A su vez, entre los criterios de evaluación de todos los instrumentos musicales que se estudian en un Conservatorio Profesional recogidos en la ORDEN de 25 de octubre de 2007, por la que se desarrolla el currículo de las enseñanzas profesionales de Música en Andalucía, se recoge que el alumnado tiene que mostrar o presentar en público un programa adecuado y digno del nivel alcanzado, demostrando calidad artística y capacidad expresiva y comunicativa.

El alumnado de este centro tiene que cumplir toda esta normativa, aunque “es muy difícil de conseguir de forma adecuada y con la calidad educativa que plantea la Administración realizando sus audiciones ante el público en pasillos del edificio”, recuerda Caballero.

Para CSIF tampoco es adecuado que el alumnado tenga que desarrollar sus competencias musicales en ‘centros de acogida’ como el Museo Arqueológico de Almería, el Museo de la Fotografía o en calles almerienses como La Rambla. “Hay que destacar que el desarrollo de la carrera musical de un músico es interpretar las obras con su instrumento para un público y ‘enfrentarse al mismo’ y en este sentido, el profesorado tiene que hacer malabares para poder conseguirlo”, señalan desde el sector de Educación.

Precisamente, a pesar de la carencia del auditorio donde poder interpretar su repertorio ante un público y poder recrear las condiciones acústicas del espacio, un alumno de piano que estudia en el 3º curso de Enseñanzas Profesionales en el Conservatorio de Almería acaba de ganar el Concurso de Piano Ciudad de Linares ‘Marisa Montiel’. Este logro se debe del propio alumno y a la profesionalidad del profesorado del centro.

Los almerienses merecemos un Conservatorio a la altura de la calidad de nuestro profesorado y alumnado y una inversión real en este edificio para que se construya de una vez por todas el merecido auditorio.

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