La Guardia Civil de Almería y el Servicio de Vigilancia Aduanera refuerzan su coordinación operativa mediante una formación conjunta especializada

La actividad ha permitido reforzar la preparación y captación de los profesionales que participan en actuaciones relacionadas con el control aduanero, la seguridad y la lucha contra el contrabando

Las jornadas han combinado contenido teórico y ejercicios prácticos orientados a mejorar la seguridad, coordinación y eficacia de las intervenciones operativas

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería y el Servicio de Vigilancia Aduanera, han desarrollado recientemente una acción formativa conjunta especializada con el objetivo de reforzar la preparación operativa de sus profesionales y mejorar la coordinación entre ambos organismos en aquellas situaciones en las que comparten ámbito de actuación.

La actividad formativa se ha llevado a cabo en las instalaciones de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería y ha contado con la participación de personal de ambas instituciones. Durante las jornadas se han impartido contenidos relacionados con técnicas de intervención operativa, procedimientos de actuación, medidas de autoprotección y resolución de actuaciones de riesgo que pueden presentarse durante el desempeño de sus funciones.

La formación ha combinado sesiones teóricas con diferentes ejercicios prácticos, permitiendo a los participantes adquirir conocimientos, perfeccionar habilidades operativas e intercambiar experiencias profesionales que contribuyen a mejorar la respuesta conjunta ante situaciones complejas.

Entre los principales objetivos de esta iniciativa destacan el fortalecimiento de la cooperación institucional, la mejora de la coordinación entre organismos y la actualización permanente de conocimientos y procedimientos, elementos esenciales para garantizar actuaciones eficaces, seguras y adaptadas a las necesidades actuales.

Asimismo, estas jornadas han servido para estrechar la colaboración existente entre la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera, favoreciendo el intercambio de experiencias y el establecimiento de criterios comunes de actuación que permitan optimizar los recursos disponibles y mejorar el servicio prestado a la ciudadanía.

La creciente complejidad de los desafíos relacionados con el control aduanero, la lucha contra el contrabando, el fraude y otras actividades ilícitas hace necesaria una formación continua y especializada de los profesionales encargados de hacerle frente. La preparación permanente y el adiestramiento conjunto constituyen herramientas fundamentales para garantizar una respuesta coordinada, eficaz y segura.La Guardia Civil de la Comandancia de Almería y el Servicio de Vigilancia Aduanera, continúan fortaleciendo sus lazos de colaboración mediante iniciativas conjuntas como esta, convencidos de que la preparación, la coordinación y el intercambio de conocimientos son elementos claves para ofrecer una respuesta más eficaz ante los desafíos actuales en materia de seguridad, contribuyendo a una mayor protección de la ciudadanía.

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