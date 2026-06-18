Empleo abre una nueva convocatoria de incentivos para mejorar la prevención en las empresas

Amós García destaca en la Comisión Provincial de Prevención de Riesgos Laborales el crédito de 349.500 euros para impulsar la seguridad y salud laboral en el tejido productivo almeriense

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amós García Hueso, ha informado hoy durante la reunión de la Comisión Provincial de Prevención de Riesgos Laborales sobre la nueva convocatoria de ayudas a pymes en materia de seguridad laboral. “Con estos incentivos, que cuentan con un crédito provincial de 349.542 euros, apoyamos las inversiones y proyectos que realizan las empresas para mejorar sus equipos y sistemas de prevención, contribuyendo a reducir la siniestralidad, generar un empleo de mayor calidad y elevar la productividad empresarial en la provincia de Almería”, ha señalado.

Amós García ha puesto de relieve “el clima de trabajo conjunto y diálogo productivo que preside la Comisión Provincial de Prevención de Riesgos Laborales, en la que todos los agentes implicados en el ámbito laboral sumamos esfuerzos y propuestas para seguir difundiendo la importancia de la prevención como mejor vía para reducir los accidentes”. Además, ha recordado que las medidas que ejecuta el Gobierno andaluz, incluidas en la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud Laboral, están consensuadas con los principales agentes sociales y económicos.

Entre ellas se incluyen los incentivos a pymes para inversiones y proyectos en prevención, que tienen plazo de solicitud abierto hasta el 15 de julio y un crédito provincial de 349.542 euros. Estas ayudas cuentan con dos líneas. La primera financia con entre 1.500 y 15.000 euros la compra de equipos más modernos y seguros, la incorporación de instalaciones específicas para el control de contaminantes de naturaleza química, física o biológica, las adaptaciones de seguridad de equipos de trabajo y maquinaria; o la adquisición de sistemas inteligentes para el control activo de la protección de las personas trabajadoras, entre otras.

La segunda línea respalda con entre 1.200 y 12.000 euros iniciativas y proyectos de mejora de la integración de la prevención en las empresas que faciliten el cumplimiento de la normativa, así como la realización de proyectos innovadores y buenas prácticas preventivas. Se incluyen planes de formación, estudios ergonómicos y psicosociales, proyectos de I+D+i dirigidos a la mejora de las condiciones de trabajo, diagnósticos preventivos sobre riesgos emergentes y primeras implantaciones de sistemas de gestión de seguridad y salud laboral.

Estas ayudas dan prioridad a proyectos para prevenir las caídas en altura para trabajos en superficies frágiles (incluidos invernaderos); la climatización industrial, refrigeración o ventilación para reducir el estrés térmico en espacios cerrados; la implantación de sistemas de movilidad segura o la elaboración planes de seguridad laboral vial; la compra de desfibriladores; o las medidas de protección del riesgo de exposición a sílice y otros agentes carcinógenos.

También serán prioritarias las iniciativas para eliminar o reducir los riesgos vinculados al asma profesional; los proyectos de mejora de la ventilación y/o extracción en talleres o zonas de repostaje con riesgo de exposición a vapores de diésel; las iniciativas para eliminar o reducir la exposición al ruido en carpinterías metálicas y fabricación de estructuras metálicas; la compra de dispositivos para evitar vuelco de maquinaria; y las mejoras ergonómicas en establecimientos hosteleros y actividades sociosanitarias. Y además, se apoyarán los proyectos de implantación por primera vez en la empresa de una modalidad preventiva que incluya recursos propios especializados en prevención. Las solicitudes han de registrarse de manera telemática, a través de la Oficina Virtual de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo disponible en https://lajunta.es/5ppmo .

Amós García también ha mencionado las actuaciones de promoción de la seguridad y salud laboral dirigidas a los autónomos, “un colectivo que ha encadenado varias cifras récord en la provincia en los últimos meses, superando ya los 64.500 autónomos”, como las subvenciones para poner en marcha servicios de asistencia técnica e información preventiva al colectivo o el programa de teleformación en competencias clave para autónomos, entre las que está la prevención de riesgos laborales.

Finalmente, el delegado de Empleo ha recordado que hasta finales de este año se puede visitar en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales la exposición ‘¿Pudo evitarse la tragedia del Titanic? La importancia de la prevención’, que invita a reflexionar sobre la importancia de la prevención a través del análisis de una de las mayores tragedias del siglo XX, el naufragio del Titanic, ocurrido en abril de 1912.

Comisión Provincial de Prevención de Riesgos Laborales

Entre las actuaciones realizadas de enero a mayo para extender la cultura preventiva abordadas en la comisión, el delegado ha destacado las 237 visitas de asesoramiento y comprobación a empresas de los técnicos habilitados, que han contribuido a corregir deficiencias en 63 empresas.

También ha mencionado las nueve acciones de formación y concienciación realizadas en los cinco primeros meses de este año, con 805 participantes, centradas en la exposición a la radiación solar, la seguridad laboral vial y las aplicaciones de la inteligencia artificial a la prevención. Se han realizado, asimismo, una acción de concienciación del programa Segurito Empresa en Cítricos Andarax, tres formaciones en evacuación y emergencias, extinción de incendios y primeros auxilios para personal de la Junta de Andalucía y una jornada formativa de reanimación cardiopulmonar, soporte vital básico y desfibrilación externa automatizada para miembros del Ejército de Tierra. Además, se han emitido 18 programas ‘Seguridad laboral al día’ junto a Dipalme Radio y se ha colaborado en las jornadas organizadas por el Colegio de Arquitectos Técnicos y el Colegio de Enfermería de Almería.

Entre las actuaciones de concienciación destacan la campaña Aprende a crecer con seguridad y la campaña de prevención del estrés térmico por calor, activada desde mayo hasta septiembre con mensajes y anuncios en redes sociales, medios de comunicación, vallas publicitarias y mupis en centros comerciales. Aprende a crecer con seguridad ha llegado en esta edición a 389 escolares de 5º y 6º de Primaria de diez colegios de la capital, Macael, Huércal-Overa, Uleila del Campo, Vícar y El Ejido.

En la comisión se han avanzado las acciones previstas para el segundo semestre de 2026 por parte del Centro de Prevención, sobre prevención en trabajos en cubiertas, riesgos psicosociales, trabajos con sílice, seguridad laboral específica para personas con discapacidad, así como una jornada dedicada al ámbito jurídico de la prevención.

La labor de investigación de accidentes del Centro de Prevención ha culminado con la emisión de 27 informes entre enero y mayo de 2026, a los que se suman 11 que están en curso, así como el envío a la Fiscalía de 29 informes y 13 partes de accidentes. Desde el centro también se han emitido 97 informes sobre pluses de peligrosidad y penosidad, 24 sobre planes de amianto y 437 informes en el área de vigilancia de la salud de los empleados públicos. Además, se han desarrollado los programas Alerta Accidentes, de prevención de caídas en altura y comprobación de condiciones de seguridad en maquinaria de empresas del sector agrícola.

El número total de accidentes en jornada laboral durante los cuatro primeros meses del año ha subido en 209 (7,84%), en comparación con el mismo período del año pasado. Se han producido ocho accidentes mortales, dos de ellos in itinere. Por sectores, se han registrado 479 accidentes con baja en jornada en el sector agrícola, 351 en la construcción, 301 en la industria y 1.744 en el sector servicios.

La Comisión Provincial de Prevención de Riesgos Laborales está integrada por la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, representantes de UGT, CC.OO., Asempal, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, la Fiscalía y las Delegaciones Territoriales de Salud y Consumo y de Economía, Hacienda, Fondos Europeos, Industria y Energía.

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