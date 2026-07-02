La Policía Nacional detiene en Almería a tres personas tras intervenir 3.750 litros de gasolina destinados al petaqueo

GabinetedePrensa julio 2, 2026 0
Policía Nacional detiene en Almería a tres personas ARCHIVO

La carga estaba distribuida en 150 garrafas no homologadas dentro de una furgoneta de alquiler abandonada en El Puche

El vehículo había sido alquilado fraudulentamente mediante el uso de documentación sustraída a un tercero

Los detenidos están investigados por delitos contra la seguridad colectiva, falsedad documental, usurpación de estado civil y denuncia falsa o falso testimonio

La Policía Nacional en Almería ha procedido a la detención de tres personas en el marco de una investigación desarrollada por el Grupo UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Almería, centrada en una actividad logística vinculada al denominado “petaqueo”, consistente en el acopio y suministro de combustible para narcolanchas o embarcaciones utilizadas por redes de inmigración clandestina.

La actuación policial se inició el pasado 11 de mayo de 2026, cuando agentes que se encontraban realizando funciones de paisano localizaron en la barriada de El Puche una furgoneta de alquiler de grandes dimensiones que presentaba la amortiguación trasera gravemente vencida y desprendía un intenso olor a combustible.

Tras asegurar la zona, los agentes comprobaron que en el interior del vehículo se almacenaban 150 garrafas de 25 litros de gasolina, lo que suponía un total de 3.750 litros de combustible. Los recipientes no estaban homologados y se encontraban en la zona de carga de la furgoneta, abandonada en una vía pública de alta concurrencia, próxima a un mercadillo ambulante.

La gran cantidad de combustible intervenido y las condiciones en las que se encontraba almacenado generaban un riesgo evidente para la seguridad ciudadana, ante la posibilidad de incendio o deflagración en una zona transitada por vecinos y viandantes.

Las primeras pesquisas permitieron determinar que la furgoneta había sido alquilada de forma fraudulenta, utilizando la documentación de un ciudadano al que se la habían sustraído meses atrás. A partir de ese momento, los investigadores centraron sus actuaciones en determinar quiénes habrían empleado dicha identidad para formalizar el contrato y organizar el traslado de la gasolina.

El análisis realizado por los agentes permitió identificar a los presuntos responsables del alquiler del vehículo y de la posterior logística de suministro.

Una vez reunidos los indicios necesarios, los agentes procedieron a la detención de los tres principales investigados como presuntos autores de delitos contra la seguridad colectiva, en su modalidad de riesgo catastrófico, a parte de otros como falsedad documental, usurpación de estado civil y denuncia falsa.

El combustible intervenido tendría un valor aproximado de mercado de 5.775 euros. No obstante, según la experiencia de las unidades investigadoras, su valor operativo en alta mar puede llegar a duplicarse o triplicarse en el mercado negro, alcanzando entre 11.000 y 17.000 euros.

Los detenidos junto a las Diligencias instruidas han pasado a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería en funciones de guardia.

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