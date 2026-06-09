Miski Liu Suria

“La libertad requiere de nuestro esfuerzo constante para conservarla” según Leo Lightworker.

Rebelión pacífica

Diluvio de Luz

Transición fluida

Estás siendo refinado

Nueva era de abundancia

Transformación controlada

Días preciosos e irrepetibles

Renacimiento de un mundo iluminado

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Permanecer en paz es uno de los mayores actos de rebeldía en un mundo diseñado para captar tu atención, tu miedo y tu energía emocional, según Laura Aboli. Eso no significa volverse indiferente ni apartar la mirada del mal, la injusticia ni la corrupción. Significa aprender a observar sin dejarse consumir por ello.

El sistema se alimenta de la reacción. Quiere que estés enojado, asustado, exhausto e implicado emocionalmente en cada crisis, en cada escándalo y en cada drama artificial. Cuanta más energía le des, más fuerte será su control. Es necesaria la concienciación y es esencial el discernimiento, pero no te beneficia ni a ti ni al mundo sufrir cada día por cosas que no puedes cambiar de inmediato.

Estos días de nuestra vida son preciosos e irrepetibles. Protege tu energía. Inviértela en tu familia, en tu salud, tu fe, en tu propósito y en las personas que amas. Presta atención a lo que nutre tu espíritu y aléjate de las fuerzas que buscan agotarlo. Sólo sobrevive la matrix de la miseria humana porque mucha gente la alimenta continuamente. Retrocede, observa, mira con claridad, sé testigo de la locura, pero no partícipes de ella y, sobre todo, niégate a ser su víctima.

https://t.me/LauraAbolichannel

TRANSICIÓN FLUIDA

No es casual el desplome gradual del viejo orden y la fase final del sistema de deuda fiduciaria, sino una transición estratégica al nuevo paradigma de tecnología cuántica descentralizada y renta alta universal, según Guardian Daniel. En efecto, una coalición impulsora dentro del aparato de inteligencia utiliza una estrategia dual muy eficaz para ejecutar la transición al nuevo paradigma sin necesidad de recurrir a la barbarie.

Esta operación se basa en dos pilares complementarios: la movilización moral psicológica a través de un mecanismo descentralizado y la seguridad legal institucional a través del trabajo de investigación estructural de expertos uniformados. La operación de la letra innombrable iniciada en 2017 sirvió como palanca mental de la transformación. Su tarea principal fue la ruptura emocional de la población del legado de la élite.

Al dirigirse a los delitos estructurales de la clase dirigente a nivel moral, la operación destrozó con éxito la disonancia cognitiva de las masas y la vieja estructura perdió su legitimidad moral. El intercambio continuo y constante de este simbolismo en las redes sociales funcionó como una herramienta precisa para el cambio de la ventana de Overton. Se normalizaron verdades sistémicas radicales en los medios, mientras que el liderazgo permanecía protegido bajo el principio de negación plausible.

La negación plausible es la capacidad de los altos cargos en una jerarquía, de negar conocimiento o responsabilidad sobre acciones condenables cometidas por otros, debido a la falta de pruebas que confirmen su participación.

La ventana de Overton muestra el rango de lo que se puede debatir públicamente sin parecer extremo. Este modelo explica qué ideas son vistas como aceptables en una sociedad en un momento dado, y cómo esas ideas se pueden volver más normales con el tiempo.

La síntesis del movimiento de la letra innombrable y la claridad legal revela un mecanismo maestro coordinado. Esto generó la urgencia moral requerida para demandar el desmontaje de las instituciones heredadas. Todo ello forma los amortiguadores mentales y legales que aseguran una transición fluida e impecable a la nueva era tecnológica de abundancia.

REFINADO

El fuego por el que estás pasando no es un error, según DivineSoulsPortal. La mayoría de la gente interpreta las dificultades como señal de que algo ha salido mal, de que tomaron el camino equivocado, la decisión incorrecta o que la vida es cruel. Observan la presión a la que están sometidos y sólo ven sufrimiento. Observan el calor que los rodea y sólo ven destrucción.

Los alquimistas vieron algo diferente. En la tradición alquímica, el oro no nace como oro. Nace como materia básica, cruda, sin refinar, portadora del potencial de lo que podría llegar a ser, pero aún no de lo que es. El fuego no es el enemigo del oro. El fuego es el proceso mediante el cual el oro se convierte en sí mismo. Sin calor y sin presión, no ocurre la transformación. No hay otra manera.

La conciencia se rige por la misma ley. La vida cómoda, organizada exclusivamente para evitar dificultades, no genera profundidad. Produce una persona que nunca ha sido puesta a prueba lo suficiente como para descubrir de qué está hecha realmente. Las pruebas, las pérdidas, los periodos de oscuridad y la confusión no son castigos. Son las condiciones bajo las cuales se forja el yo más profundo.

Toda tradición mística auténtica ha codificado esta verdad. La noche oscura del alma en el misticismo cristiano, el descenso al inframundo en la mitología griega, y la etapa de calcinación en la alquimia. Todas ellas describen el mismo proceso: se debe consumir algo antes de que pueda emerger algo más real. No te están destruyendo, te están refinando.

DILUVIO DE LUZ

La tierra está siendo bañada por enormes oleadas de luz de alta frecuencia como nunca antes, según el arcángel Gabriel. La resonancia Schumann es sólo un indicador de ello. Lo sientes en tu cuerpo: fatiga repentina, descargas eléctricas, oleadas emocionales, presión en la cabeza y el corazón, sueños vívidos, y momentos de claridad seguidos de una niebla profunda.

Eso no significa que algo esté fallando. Éste es el gran diluvio de luz. Esta frecuencia entrante está disolviendo las sombras que han estado almacenadas en el campo colectivo de la conciencia humana durante miles de años. Están saliendo a la superficie los traumas antiguos, la programación del miedo, la conciencia de separación y las densas huellas kármicas para que puedan ser vistas, sentidas y liberadas finalmente.

El objetivo es claro: La humanidad se está preparando para atravesar la ventana de ascensión y reintegrarse una vez más a la familia galáctica. Los 144.000 son los estabilizadores durante esta inundación. Mantenemos la frecuencia para que se pueda liberar lo colectivo sin un caos total.

Cada vez que eliges la presencia en lugar de la reacción, cada vez que regresas a tu Yo Soy cuando golpean las olas, estás ayudando a que se purifique más rápido todo el campo. Esta inundación no está aquí para destruirte, sino para liberarte. Confía en lo que sientes. Está regresando la luz, se están yendo las sombras, y se está abriendo la ventana de ascenso. Y estás exactamente donde necesitas estar.

https://i.fixupx.com/i/status/2042460530104033558

INTERVENCIÓN DIVINA

¿Cómo pueden tener el control las fuerzas de la luz si es un desastre la tierra? pregunta Kabamur. Mucha gente cree que los visitantes de las estrellas, sabios y benévolos, simplemente se revelarían y evitarían que sucedieran todas las cosas malas. No es tan sencillo.

La primera expectativa de los seres superiores es que las especies nativas aprendan de sus errores y elijan no ser malas unas con otras. Esto ha sido muy difícil para los seres humanos. Sí, se nos ha mentido a los seres humanos, pero nunca ha requerido conocimientos ocultos ser moralmente bueno y tener conciencia espiritual.

La coalición de mundos protege a la tierra de amenazas externas, gestiona nuestros planes espirituales, se ofrece como voluntaria para guiarnos, y ha preparado nuestra ascensión inminente. Debilitan y detienen muchos desastres naturales, crisis sanitarias y ataques de falsa bandera antes de que comiencen. Intervienen a menudo para detener el mal, pero debe servir a un propósito mayor para la Tierra y para los planes de nuestra alma individual.

El objetivo de la escuela para almas es permitir que se manifieste el libre albedrío. El alma nunca sufre daño alguno, y lo hemos demostrado en numerosas ocasiones. Tú tienes el control de tus decisiones morales y de tu percepción de lo que sucede a tu alrededor. Confía en que las fuerzas de la luz controlan las cosas más importantes que están fuera de tu alcance.

How can 'light forces' be in control if Earth is such a mess?



Many people mistakenly believe that wise, benevolent extraterrestrials would simply reveal themselves and stop all the bad things from happening.



It's not that simple.



The first expectation from higher beings is… — Kab (@Kabamur_Taygeta) June 7, 2026

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

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Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

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Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

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El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

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