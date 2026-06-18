El alcalde diseña con las fuerzas del orden el dispositivo de seguridad para las fiestas de Puebla de Vícar

Noelia Martín Pintor

Antonio Bonilla se reúne con Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil para garantizar una presencia policial adecuada

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ha presidido este jueves una reunión de seguridad con motivo de las Fiestas de Puebla de Vícar que se van a desarrollar desde hoy en el municipio. En la reunión celebrada por iniciativa del alcalde, han estado presentes el teniente comandante de Puesto, José Manuel Vargas del Cuartel de Vícar, el oficial de la Policía Local de Vícar, Joaquín Pérez, y el agente de Policía Local, Francisco Moya, los ediles de Seguridad Ciudadana, Evaristo López y de Cultura, Deportes, Participación y Festejos, Vanesa Lidueña, y José Antonio Gómez, coordinador de Protección Civil, a fin de organizar y ultimar los detalles más relevantes respecto al dispositivo de seguridad que se pondrá en marcha desde hoy y hasta el próximo domingo para garantizar que los ciudadanos puedan disfrutar de las fiestas con la máxima seguridad.

Durante el encuentro se ha establecido el dispositivo de prevención y vigilancia que va a estar operativo durante los días de fiesta que van a desplegar tanto Policía Local como Guardia Civil, que ha garantizado además la presencia de una Unidad de Apoyo en tareas de vigilancia y control, con una incidencia especial en puntos y eventos de reunión multitudinarios como lo serán la Noche Joven que se celebra hoy, o las tres noches de verbena en la Plaza de la Libertad.

El alcalde se ha mostrado convencido de que “la clave en estas situaciones está en desplegar una acción preventiva suficiente para evitar situaciones no deseadas”. Por ello, Bonilla, ha asegurado que se pondrán todos los medios necesarios para garantizar la seguridad de vecinos y visitantes, por lo que ha agradecido, una vez más, la colaboración tanto del personal municipal, como de las fuerzas de seguridad y voluntarios de Protección Civil.

Llega a Vícar VeraneArte: desconexión, creatividad y nuevos amigos

El Área de Juventud del Ayuntamiento lanza esta propuesta para menores de entre 12 y 16 años

El Área de Juventud del Ayuntamiento de Vícar lanza el programa VeraneArte 2026. Se trata de una innovadora propuesta dirigida a menores de entre 12 y 16 años para disfrutar de dos semanas de desconexión tecnológica, hacer nuevos amigos y crear auténticas obras de arte con sus propias manos.

Este campus de verano se desarrollará entre el 29 de junio y el 10 de julio en horario matutino de 09.30h a 13.30h en la Casa de la Juventud y el Deporte. Entre algunas de las actividades que se realizarán destacan: talleres de manualidades, cerámica, esparto, arte tradicional almeriense, juegos y dinámicas de grupo o circo, entre otras. Todas estas actividades y muchas más están diseñadas como alternativa de ocio durante el verano promoviendo la creatividad, la comunicación y el trabajo en equipo. Asimismo, VeraneArte plantea una nueva opción a las familias de Vícar facilitando la conciliación.

Así, VeraneArte no solo está diseñado para el entretenimiento, sino que responde a una filosofía basada en el aprendizaje a través del juego. Por ello, cada una de las jornadas dedicará espacios concretos a actividades de carácter creativo, a juegos colectivos y a otras dinámicas donde los niños y niñas puedan potenciar alguna de sus cualidades de manera individual.

Para garantizar la mejor atención de los participantes y el desarrollo de todas las propuestas durante el campus, el grupo será de un máximo de 20 jóvenes con una cuota de 50€ por persona. La reserva de plazas ya puede formalizarse a través del Área de Juventud en la Casa de la Juventud y el Deporte (Calle Escritor Fernando Cano Gea, 56) en horario presencial de 09.00h a 14.00h de lunes a viernes.

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