El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán mañana viernes, 19 de junio, en la ciudad debido a:

MANIFESTACIÓN (SINDICATO MÉDICO DE ALMERÍA)

HORARIO: De 10:00 a 12:30 horas.

ITINERARIO: Avenida Federico García Lorca 91-2 (desde Obelisco), Avda. Federico García Lorca (sentido descendente de los vehículos), Plaza Circular, Calle Juan Pérez, Arapiles terminando una concentración frente a la Subdelegación del Gobierno.

DESVÍOS LÍNEAS DE AUTOBUSES. Desde Surbús comunican a sus usuarios los desvíos que tendrán que realizar las líneas de autobuses afectadas por el corte de tráfico.

LÍNEA 1: Casco Histórico

• Durante el corte → Desde Stella Maris, girará hacia avda. de la Estación a ctra. de Ronda hacia vía Parque y a su recorrido habitual.

LÍNEA 2: Centro – Torrecárdenas

• Durante el corte → Continuará por ctra. de Ronda a Canónigo Molina Alonso, dónde retomará su recorrido habitual.

LÍNEA 6: Centro – Pescadería

• Durante el corte → Por ctra. de Ronda (descendente) a vía Parque hacia Pescadería.

LÍNEA 7: Piedras Redondas – Árbol de la Seda

• Durante el corte (corte del tramo de Santos Zárate) → Girará hacia avda. Santa Isabel hasta ctra. de Ronda descendente, para retomar su recorrido habitual en avda. Cabo de Gata.

• Durante el corte → Girará Paco Aquino hacia ctra. de Ronda descendente, para retomar su recorrido habitual en avda. Cabo de Gata.

LÍNEA 11: Centro – Nueva Almería

• Durante el corte → Continuará por ctra. de Ronda a Las Almadrabillas y a su recorrido habitual en avda. Cabo de Gata.

LÍNEA 18: Torrecárdenas – Costacabana

• Durante el corte (corte del tramo de Santos Zárate) → Desde Ballesol, bajará Rambla para gira por avda. Santa Isabel a ctra. de Ronda hasta avda. Cabo de Gata dónde retomará su recorrido.

LÍNEA 19: Gregorio Marañón ‘La Salle’ – Universidad

• Durante el corte → Desde Artés de Arcos, girará hacia avda. de La Estación y a su recorrido habitual.

LÍNEA 20: Centro – Hospital El Toyo

• Durante el corte → Desde Gregorio Marañón 45, Hermanos Pinzón a avda. de la Estación y a su recorrido habitual.

LÍNEA 30: Centro – Hospital El Toyo

• Durante el corte → Desde Gregorio Marañón 45, Hermanos Pinzón a avda. de la Estación y a su recorrido habitual.

LÍNEA 31: Retamar directo

• Durante el corte → Desde Artés de Arcos, girará hacia avda. de La Estación y a su recorrido habitual.

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