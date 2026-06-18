El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán mañana viernes, 19 de junio, en la ciudad debido a:
MANIFESTACIÓN (SINDICATO MÉDICO DE ALMERÍA)
HORARIO: De 10:00 a 12:30 horas.
ITINERARIO: Avenida Federico García Lorca 91-2 (desde Obelisco), Avda. Federico García Lorca (sentido descendente de los vehículos), Plaza Circular, Calle Juan Pérez, Arapiles terminando una concentración frente a la Subdelegación del Gobierno.
DESVÍOS LÍNEAS DE AUTOBUSES. Desde Surbús comunican a sus usuarios los desvíos que tendrán que realizar las líneas de autobuses afectadas por el corte de tráfico.
LÍNEA 1: Casco Histórico
• Durante el corte → Desde Stella Maris, girará hacia avda. de la Estación a ctra. de Ronda hacia vía Parque y a su recorrido habitual.
LÍNEA 2: Centro – Torrecárdenas
• Durante el corte → Continuará por ctra. de Ronda a Canónigo Molina Alonso, dónde retomará su recorrido habitual.
LÍNEA 6: Centro – Pescadería
• Durante el corte → Por ctra. de Ronda (descendente) a vía Parque hacia Pescadería.
LÍNEA 7: Piedras Redondas – Árbol de la Seda
• Durante el corte (corte del tramo de Santos Zárate) → Girará hacia avda. Santa Isabel hasta ctra. de Ronda descendente, para retomar su recorrido habitual en avda. Cabo de Gata.
• Durante el corte → Girará Paco Aquino hacia ctra. de Ronda descendente, para retomar su recorrido habitual en avda. Cabo de Gata.
LÍNEA 11: Centro – Nueva Almería
• Durante el corte → Continuará por ctra. de Ronda a Las Almadrabillas y a su recorrido habitual en avda. Cabo de Gata.
LÍNEA 18: Torrecárdenas – Costacabana
• Durante el corte (corte del tramo de Santos Zárate) → Desde Ballesol, bajará Rambla para gira por avda. Santa Isabel a ctra. de Ronda hasta avda. Cabo de Gata dónde retomará su recorrido.
LÍNEA 19: Gregorio Marañón ‘La Salle’ – Universidad
• Durante el corte → Desde Artés de Arcos, girará hacia avda. de La Estación y a su recorrido habitual.
LÍNEA 20: Centro – Hospital El Toyo
• Durante el corte → Desde Gregorio Marañón 45, Hermanos Pinzón a avda. de la Estación y a su recorrido habitual.
LÍNEA 30: Centro – Hospital El Toyo
• Durante el corte → Desde Gregorio Marañón 45, Hermanos Pinzón a avda. de la Estación y a su recorrido habitual.
LÍNEA 31: Retamar directo
• Durante el corte → Desde Artés de Arcos, girará hacia avda. de La Estación y a su recorrido habitual.