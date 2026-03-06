El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán en los próximos días en la ciudad debido a:

SÁBADO 7

PASACALLES MUSICAL DE LA HERMANDAD DE JESUCRISTO RESUCITADO (NUEVA ANDALUC IA)

HORARIO: De 17.30 a 18.30 horas.

ITINERARIO: Calzada de Castro (puerta principal del Colegio Madre de la Luz), Juan de la Encina, Gil Vicente, Lope de Rueda, Francisco García Góngora, Alcázar, Avenida Padre Méndez, finalizando en Carrera Limoneros (I.P.Nuestra Señora de Montserrat).

MANIFESTACIÓN DEL COLECTIVO FEMINISTA DE ALMERIA ‘LAS NOCHES DE LAS COMADRES’ (CENTRO )

HORARIO: De 19.30 a 21.00 horas.

ITINERARIO: Salida desde Aguilar de Campo (Mercado Puerta Central), Paseo de Almería, Castelar, Plaza San Pedro, Plácido Langle, Plaza Flores, Hernán Cortés, Tiendas, Jovellanos, Calle Real, Calle Trajano, Calle Lucano, Plaza Virgen del Mar, General Tamayo y finaliza Plaza Pablo Cazard.

DOMINGO 8

XIII CARRERA SOLIDARIA DE LA MUJER (CORTIJO GRANDE)

HORARIO: Desde las 08.00 del sábado a las 18.00 horas del domingo la calle Antonio Muñoz Zamora permanecerá cortada. El estacionamiento estará limitado previamente para labores de montaje y acopio de materiales tanto en esta vía como en otras adyacentes, como Argentinita, desde la rotonda con Antonio Muñoz Zamora hasta calle Pilar Miró, y Adolfo Marsillach, entre Argentinita y Miguel de Molina.

ITINERARIO. CARRERA INFANTIL: Salida a las 10.00 horas. Circuito cerrado entre calle Antonio Muñoz Zamora y rotonda con calles Argentinita y Regaliz.

ITINERARIO. CARRERA DE LA MUJER: Salida a las 11.15 horas. Distancias: 2.500 metros (1 vuelta), 5.000 metros (2 vueltas) y 7.700 metros (3 vueltas), sobre el siguiente recorrido (2.500 m): salida desde Antonio Muñoz Zamora (junto a la puerta principal del Centro de la Mujer de Cortijo Grande), rotonda con calle Argentinita, cruce con Adolfo Marsillach, dirección Vega de Acá, hasta llegar a la calle Miguel de Molina, donde se gira a la derecha para tomar de nuevo la vía Adolfo Marsillach dirección calle Argentinita hacia el Camino del Bobar, calle Pilar Miró en dirección Avenida del Mediterráneo ascendente hasta rotonda con Antonio Muñoz Zamora y Meta. Los participantes inscritos en la distancia de una sola vuelta se quedarán ya en el arco de Meta y el resto repiten el mismo circuito dos o tres veces atendiendo a su inscripción. (5.000 y 7.700 m).

CORTES DE TRÁFICO-CIERRE DEL CIRCUITO:

El corte del tráfico y cierre del circuito de la Carrera Solidaria de la Mujer se realizará a las 11.00 horas del domingo.

DESVÍOS : Como consecuencia de los cortes de tráfico en distintas calles del itinerario se realizarán los siguientes desvíos:

Filtro en Avda. del Mediterráneo sentido descendente : Entrada a vía de servicio próxima a calle Las Alpujarras, rotonda de la calle Lentisco y gasolinera. Sólo se permitirán vehículos con un peso menor de 3,5 tn, excepto servicio de transporte público (bus).

Rotonda del ‘Soda’: C/ Antonio Muñoz Zamora, con c/ Argentinita, Regaliz y Plaza de la Naturaleza. Quedará cerrada al tráfico para la prueba Infantil. En la carrera de adultos se permitirá la circulación de vehículos con sentido de circulación desde la calle Antonio Muñoz Zamora dirección Calle Regaliz.

C/ Adolfo Marsillach : Se desviará el tráfico para evitar que lleguen vehículos hacia esta calle, cortando los accesos desde las calles Antonio Ferrándiz, Miguel de Molina, La Regenta y Adolfo Sánchez.

C/ Adolfo Suárez con Argentinita: Se permitirá el giro/cambio de sentido de circulación.

Rotonda Avda. del Mediterráneo con calle Juglar de Medinacelli: Se cortará el tráfico en los carriles descendentes, desviándolo hacia Juglar de Medinaceli y vía de servicio descendente de la Avda. del Mediterráneo, así como la salida de la rotonda hacia Antonio Muñoz Zamora.

Rotonda Avda. del Mediterráneo Auditorio: Se acotará con vallado el acceso desde la rotonda hacia Avda. del Mediterráneo, sentido ascendente, permitiendo la circulación normal en rotonda dirección a la Avda. Cabo Gata-centro ciudad y Avda. Cabo Gata-Universidad.

MANIFESTACIÓN DE ACCIÓN FEMINISTA DE ALMERIA (CENTRO )

HORARIO: De 12.00 a 14.30 horas.

ITINERARIO: Obispo Orbera (altura de la EMMA), Rambla Federico García Lorca (sentido de la misma descendente) y finaliza en la Plaza de las Velas.

MANIFESTACIÓN DEL COLECTIVO FEMINISTA DE ALMERIA (CENTRO )

HORARIO: De 18.30 a 21.00 horas.

ITINERARIO: Inicio en la Plaza de las Velas, subida Federico García Lorca (sentido descendente de los vehículos) hasta llegar al Anfiteatro de la Rambla.

LUNES 9

MANIFESTACIÓN DEL DIA DE LA MUJER DEL IES GALILEO (CENTRO H ISTÓRICO)

HORARIO: De 12.45 a 14.45 horas.

ITINERARIO: Salida del centro educativo IES Galileo por la puerta de la calle General Luque, General Luque en sentido contrario hasta Regimiento de la Corona, San Antón, Plaza de Pavía, Galileo, Reducto y bajada por la escalinata, Avda. del Mar, sentido contrario, a calle La Salud, sentido contrario, Valdivia, sentido contrario, Plaza de los Pescadores (Plaza Moscú), Rosario y llegada al centro educativo.

OBRAS DE REPARACIÓN DEL ADOQUINADO DE LA PLAZA DE LA CATEDRAL. 2ª FASE: ZONA OESTE ( HASTA EL 11 DE MARZO)

HORARIO: De 15.00 a 22.00 horas.

ITINERARIO: Cortes de trafico de la calle Cervantes (acceso a la zona oeste de la catedral), en el horario de los trabajos, salvo servidumbre de esta calle.

La servidumbre de Plaza Granero, Velázquez y su zona de influencia tendrán acceso por la calle José Ángel Valente.